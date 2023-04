Ποιες είναι οι 5 χώρες που "ξεπλένουν" το ρωσικό αργό και το πουλάνε στη Δύση

Του Jeff McMahon

Πέντε χώρες έχουν αυξήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου στον απόηχο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και το έχουν διυλίσει σε προϊόντα τα οποία ύστερα πουλάνε σε χώρες που έχουν επιβάλει κυρώσεις στο ρωσικό αργό, σύμφωνα με έκθεση του Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Η επιχείρηση "ξεπλύματος" υπονομεύει το πλαφόν που έχει επιβληθεί στο ρωσικό αργό και τροφοδοτεί έτσι τη ρωσική πολεμική μηχανή, υποστηρίζουν οι αναλυτές.

"Όλο αυτό αποτελεί έναν νόμιμο τρόπο εξαγωγής πετρελαιοειδών σε χώρες που έχουν επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, καθώς αλλάζει η προέλευση του προϊόντος με αυτόν τον τρόπο", σύμφωνα με την έκθεση, η οποία προσθέτει: "Αυτή η διαδικασία παρέχει κεφάλαια στην πολεμική μηχανή του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν".

Το CREA αναφέρει τις Κίνα, Ινδία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Τουρκία και Σιγκαπούρη ως "χώρες ξεπλύματος" που αύξησαν τις εισαγωγές ρωσικού αργού μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία. Οι χώρες αυτές αύξησαν επίσης τις εξαγωγές διυλισμένων προϊόντων προς τις χώρες που έχουν επιβάλει πλαφόν στο ρωσικό αργό, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αυστραλίας, της Ιαπωνίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά και των ΗΠΑ.

"Η ΕΕ, η G7 και η Αυστραλία εξακολουθούν να εισάγουν ρωσικά ορυκτά καύσιμα ως διυλισμένα προϊόντα από τρίτες χώρες και επιτρέπουν τη μεταφορά με τα πλοία τους και τις ασφαλίσεις τους", δήλωσε ο Isaac Levi, αναλυτής και συν-συγγραφέας της έκθεσης.

Η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αυτών των διυλισμένων προϊόντων, σύμφωνα με το CREA ενώ ακολουθεί η Αυστραλία. Και τα περισσότερα από τα "ξεπλυμένα" διυλισμένα προϊόντα μεταφέρονται με ευρωπαϊκά πλοία.

Κατά το έτος μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι πέντε χώρες "ξεπλύματος" αύξησαν τις θαλάσσιες εισαγωγές ρωσικού αργού κατά 140% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την έκθεση, απορροφώντας το 70% των ρωσικών εξαγωγών αργού.

Στο μεταξύ, οι χώρες αυτές έχουν αυξήσει τις εξαγωγές πετρελαιοειδών κατά 26% προς τις χώρες που έχουν επιβάλει πλαφόν στο ρωσικό αργό. Οι εξαγωγές τους προς τις χώρες που δεν έχουν επιβάλει πλαφόν αυξήθηκαν μόλις κατά 2%, γεγονός που δείχνει ότι το μεγαλύτερο μέρος του ρωσικού αργού καταλήγει στις χώρες που τηρούν το πλαφόν.

"Η αύξηση των εισαγωγών πετρελαιοειδών από τους κύριους εισαγωγείς του ρωσικού αργού υπονομεύει τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στο ρωσικό αργό", δήλωσε ο Lauri Myllyvirta, επικεφαλής αναλυτής και συν-συγγραφέας της έκθεσης. "Από την άλλη πλευρά, ο περιορισμός αυτού του εμπορίου αποτελεί μια ευκαιρία να διακοπεί η χρηματοδότηση της βίαιης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία".

Το ρωσικό αργό καταλήγει στις χώρες που έχουν επιβάλει το πλαφόν ως ντίζελ και καύσιμο αεροσκαφών.

Σύμφωνα με το CREA, η ΕΕ δαπάνησε 19,3 δισ. δολάρια για αυτά τα προϊόντα ρωσικής προέλευσης κατά τους 12 μήνες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ακολουθούν:

- Αυστραλία με 8,74 δισ. δολάρια.

- ΗΠΑ με 7,21 δισ. δολάρια.

- Ηνωμένο Βασίλειο με 5,46 δισ. δολάρια.

- Ιαπωνία με 5,24 δισ. δολάρια.