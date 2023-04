CEO Clubs Greece Forum: Αναλύοντας και Γεφυρώνοντας το Χάσμα Τεσσάρων Γενεών στον Επαγγελματικό Χώρο

Σε ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και δημιουργικής καινοτομίας πραγματοποιήθηκε στις 5 Απριλίου, στο Grand Hyatt Athens, το πρώτο για το 2023 Forum του CEO Clubs Greece, υπό τον τίτλο "The Big Life Questions, through the Eyes of Four Generations".

Η διοργάνωση, τουλάχιστον δύο αντίστοιχων forum ετησίως, αποτελεί πλέον θεσμό για τον οργανισμό ο οποίος, 13 χρόνια από την ίδρυσή του, επιδιώκει συστηματικά την εμπεριστατωμένη ανάλυση καίριων θεμάτων για την ηγεσία στην Ελλάδα σήμερα, μέσω ειλικρινούς διαλόγου ανάμεσα στα μέλη του, τις ομάδες τους και τους εκάστοτε διακεκριμένους ομιλητές.

Φέτος, το Forum αυτό στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 270 CEOs και διευθυντές μεγάλων Ελληνικών εταιριών, υπήρξε για ακόμη μία φορά πρωτοποριακό, καθώς για πρώτη φορά στη χώρα μας όχι μόνο αποτυπώθηκαν και αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά και οι νοοτροπίες των τεσσάρων γενεών που συνυπάρχουν στον εργασιακό χώρο – Baby boomers, Gen-x, Millennials, και Gen-Z – αλλά αναζητήθηκαν μέσω δημιουργικού διαλόγου τα σημεία εκείνα τα οποία θα γεφυρώσουν τις όποιες διαφορές και θα ενδυναμώσουν τις ομοιότητες, ανοίγοντας τον δρόμο για μία ακόμα πιο αγαστή και γόνιμη συνεργασία στο μέλλον.

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, η Δρ. Φαίη Μακαντάση, Διευθύντρια Ερευνών της ΔιαΝΕΟσις, παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε ο οργανισμός με θέμα "Τί πιστεύουν οι νέοι στην Ελλάδα σήμερα". Τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής δείχνουν ότι οι νέοι από τη μία πλευρά εμφανίζονται ευρωπαϊστές, πολιτικά μετριοπαθείς, και οικονομικο-κοινωνικά φιλελεύθεροι, αλλά από την άλλη επιζητούν εργασιακή ασφάλεια και δυσπιστούν απέναντι στους θεσμούς, αποδεικνύοντας ότι οι επιπτώσεις των αλλεπάλληλων κρίσεων τα τελευταία 13 χρόνια έχουν αφήσει έντονο αρνητικό αποτύπωμα στις νεότερες γενεές (Millennials και Gen-Z).

Τη σκυτάλη πήρε η Ξένια Κούρτογλου, Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Focus Bari, για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας "Το χάσμα γενεών στον επαγγελματικό χώρο στην Ελλάδα σήμερα" που διενεργήθηκε αποκλειστικά για τους σκοπούς του Forum αυτού και ανέλυσε, για πρώτη φορά στη χώρα μας, τις αξίες των τεσσάρων γενεών σε επίπεδο ζωής, εργασίας και ηγεσίας. Τα αποτελέσματα ανέδειξαν τις αναμφισβήτητες διαφορές στη νοοτροπία, τις επιδιώξεις, και τις προτεραιότητες που υπάρχουν ανάμεσα στις γενεές: διαφορές που παρατηρούνται πάντα ανάμεσα σε άτομα διαφορετικής ηλικίας, αλλά που σήμερα, λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης, έχουν αμβλυνθεί σημαντικά. Η έρευνα όμως υπογράμμισε και την ύπαρξη ομοιοτήτων, κυρίως σε επίπεδο αξιών, καθώς και τη δυνατότητα συνεργασίας, έτσι ώστε, στηριζόμενοι στις ξεχωριστές ικανότητες της κάθε ομάδας, όλοι να μπορέσουν να αναπτυχθούν προκειμένου να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Το δεύτερο και πλέον πρωτοποριακό μέρος του προγράμματος περιλάμβανε συζήτηση ανάμεσα σε τέσσερα πάνελ, το κάθε ένα από τα οποία αποτελείτο από εκπροσώπους της αντίστοιχης γενιάς - ηλικιακής ομάδας. Μέσα από αλλεπάλληλες ερωτο-απαντήσεις, συζητήθηκαν και αναλύθηκαν θέματα τόσο επαγγελματικής όσο και προσωπικής φύσης, με σκοπό την επίτευξη βαθύτερης κατανόησης της νοοτροπίας και των προτεραιοτήτων της κάθε ηλικιακής ομάδας και την ανάπτυξη πιο γόνιμης συνεργασίας στο μέλλον. Επιβεβαιώθηκε ότι οι νεότερες γενεές δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην ισορροπία μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής, στο όραμα το οποίο καλούνται να υπηρετήσουν, και στις οικονομικές απολαβές που θα τους βοηθήσουν να εξασφαλίσουν την ποιότητα ζωής που επιδιώκουν. Από την άλλη, οι μεγαλύτερες γενεές ενδιαφέρονται για το αποτύπωμα που θα αφήσουν πίσω τους και τη διατήρηση των κεκτημένων, σε μία εποχή που, λόγω της τεχνολογικής ανάπτυξης, φοβούνται μήπως γίνουν σύντομα και αμετάκλητα παρωχημένοι. Όλες οι πλευρές όμως, έδειξαν περήφανες για τη νοοτροπία που τους χαρακτηρίζει, αναγνωρίζοντας αυτά που προσφέρουν στο σύνολο, καθώς και τις προσφορές των άλλων ομάδων. Παρά τις διαφορές, και οι τέσσερις γενεές εστιάζουν στις ομοιότητες, πιστεύοντας ότι με καλύτερη επικοινωνία, εμπάθεια, κατανόηση των διαφορών, αναγνώριση των ικανοτήτων, πολυφωνία και ισότιμη ένταξη όλων (diversity και inclusion), θα επιτευχθεί στο μέλλον αυτό που επιδιώκουν, δηλαδή την αγαστή συν-δημιουργία ενός καλύτερου αύριο.

Τη συζήτηση συντόνισαν η Γεωργία Καρτσάνη, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece και ο Αλέξανδρος Αθανασούλας, Ιδρυτής του Stirixis Group. Τους Baby Boomers εκπροσωπήσαν οι: Νίκος Αναστασόπουλος, CEO, AGT Group, Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Talanton SA, και Χάρης Καββαδίας, Ιδρυτής και Πρόεδρος, Megaplast. Τη Gen-X εκπροσωπήσαν οι: Άγγελος Αγγελίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Mellon Group, Natasha Covas-Kneiss, CEO, Eltrak Group, και Anita Sabarwal, Country Manager, Marks & Spencer Greece. Τους Millennials εκπροσωπήσαν οι: Αριάδνη Σωτηροπούλου, Διευθύνων Σύμβουλος, Franke Hellas και ο Γρηγόρης Γρηγοριάδης, Αντι-Πρόεδρος και CEO, ILT Logistics, ενώ, τέλος, τη Gen-Z εκπροσωπήσαν οι: Λίνα Μάνιου, Business Consultant, Generation Y, Χαράλαμπος Αριστομενόπουλος, Team Leader of Production Team, Generation Y, και Κωνσταντίνα Αναστασοπούλου, Project Support Executive, Sargia Partners.

Στο τρίτο μέρος του προγράμματος, ο Andy Habermacher, ιδρυτής της Leading Brains και ένας από τους κορυφαίους ειδήμονες στην Ευρώπη σε θέματα νευροηγεσίας (neuroleadership), ανέλυσε τα πρότυπα ανάπτυξης (growth patterns) σε κάθε γενεά, το χάσμα που αναπόφευκτα δημιουργείται και τους τρόπους που μπορεί το χάσμα αυτό να γεφυρωθεί μέσω μικρών αναδιαμορφώσεων στη νοοτροπία και στον τρόπο σκέψης μας.

"Το χάσμα γενεών στην εργασία δεν είναι, ασφαλώς, καινούρια υπόθεση," δήλωσε η Γεωργία Καρτσάνη, "Σήμερα, όμως, για πρώτη φορά συνυπάρχουν τέσσερις γενεές με εντελώς διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά και το χάσμα που δημιουργείται, όπως εκφράζεται μέσα από φαινόμενα σαν τη μεγάλη παραίτηση, την έλλειψη επικοινωνίας και εμπιστοσύνης, τη νοοτροπία "ακύρωσης" (cancel culture), την αίσθηση ανασφάλειας, την έλλειψη των κατάλληλων ικανοτήτων (skills), ή την επιβάρυνση της ψυχικής υγείας, φαίνεται επικίνδυνα αγεφύρωτο. Όπως όμως αποδείχθηκε και κατά τη διάρκεια του Forum αυτού, παρά τα όποια προβλήματα, τα κοινά σημεία ανάμεσα στις γενεές είναι πιο δυνατά και σημαντικά από τις διαφορές και με τον κατάλληλο διάλογο – δηλαδή με συνευρέσεις σαν αυτή που οργανώσαμε ως CEO Clubs Greece – η εμπιστοσύνη μπορεί να αποκατασταθεί καθώς η κάθε πλευρά αναγνωρίζει τη συμβολή όλων των ομάδων, παρατηρεί συνειδητά τα κενά, τις παρανοήσεις, και τις προκαταλήψεις που υπάρχουν και συνεργάζεται με πνεύμα θετικό και με συνδυασμό των διαφορετικών ικανοτήτων προς ένα κοινό όραμα. Με τη λήξη του, το Forum αυτό με έκανε ιδιαίτερα υπερήφανη: μέσω των πρωτοβουλιών του οργανισμού μας, χτίζουμε για άλλη μια φορά, πάνω στην εμπειρία των μελών μας, ενδυναμώνοντας και πολλαπλασιάζοντάς την, ούτως ώστε οι δυσκολίες του σήμερα να μετατραπούν στις ευκαιρίες που θα οδηγήσουν στο αύριο που ονειρευόμαστε."