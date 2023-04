Οι πλουσιότεροι celebrities όλων των εποχών

Της Marisa Dellatto

Το 1982, στην πρώτη λίστα του Forbes για τους πλουσιότερους ανθρώπους των ΗΠΑ μόλις δύο προσωπικότητες από τον χώρο του θεάματος είχαν καταφέρει να συμπεριληφθούν: η Yoko Ono και ο Bob Hope. Τότε, αρκούσε η καθαρή τους αξία να υπερβαίνει τα 150 εκατ. δολάρια. Τις δύο δεκαετίες που ακολούθησαν, ακόμη έξι κατάφεραν να μπουν στη λίστα. Από τους πρώτους οκτώ, μόνο τρεις έγιναν δισεκατομμυριούχοι: ο George Lucas, ο Steven Spielberg και η Oprah Winfrey.

Ακολούθησε μια έκρηξη πλούτου για τους celebrities: τα τελευταία οκτώ χρόνια, ακόμη 11 "αστέρες" μπήκαν στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων (αν και δύο, η Kylie Jenner και ο Kanye West, βρίσκονται πλέον εκτός). Από τους 11 οι οκτώ έγιναν δισεκατομμυριούχοι από το 2021 και μετά, με τους νεοεισελθόντες στη λίστα φέτος να είναι τρεις: o Jimmy Buffett, o LeBron James και ο Tiger Woods.

Κύρια αιτία της αύξησης των εσόδων τους είναι οι περισσότεροι εταιρικοί τίτλοι που έχουν προσθέσει αυτοί οι celebrities στο επαγγελματικό βιογραφικό τους -πέραν του καλλιτεχνικού κομματιού- καθώς έχουν γίνει επενδυτές, διευθύνοντες σύμβουλοι κ.ο.κ.

Τα εγχειρήματα αυτά δεν είναι απλώς παράπλευρες ενασχολήσεις: συχνά είναι πιο προσοδοφόρα από τον τομέα που αρχικά έκανε διάσημο τον εκάστοτε star. Για παράδειγμα, πάνω από το 50% της περιουσίας του Michael Jordan οφείλεται στην ομάδα ΝΒΑ της οποίας είναι ιδιοκτήτης: τους Charlotte Hornets. Η περιουσία του Jay-Z έχει υπερδιπλασιαστεί μέσα σε τέσσερα χρόνια χάρη σε δύο επενδύσεις που έκανε σε επιχειρήσεις οινοπνευματωδών ποτών. Το μεγαλύτερο μέρος της καθαρής αξίας της Rihanna προέρχεται από το 50% της συμμετοχής της στην εταιρεία Fenty Beauty. Και η Kim Kardashian οφείλει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της στη σειρά SKIMs shapewear.

Από τους τηλεοπτικούς παραγωγούς της "παλιάς σχολής" μέχρι τη νέα γενιά των influencers, ας περιηγηθούμε στο Hollywood Walk of Fame του Forbes.

Yoko Ono

Μπήκε στη λίστα: 1982, 150 εκατ. δολάρια | Βγήκε από τη λίστα: 1986

Περίπου δύο χρόνια μετά τη δολοφονία του John Lennon, η Ono εμφανίστηκε στην πρώτη λίστα Forbes 400. Το μερίδιο του εκλιπόντος συζύγου της από τα πνευματικά δικαιώματα της μουσικής των Beatles, τα οποία κληρονόμησε, αποτέλεσε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της, ύψους 150 εκατ. δολαρίων. Είχε επίσης στην κατοχή της 250 αγελάδες στα βόρεια της πολιτείας της Νέας Υόρκης, αξίας περίπου 7,5 εκατ. δολαρίων, οι οποίες συνοδεύονταν από προσοδοφόρα φορολογικά οφέλη.

Bob Hope

Μπήκε στη λίστα: 1982, 280 εκατ. δολάρια | Βγήκε από τη λίστα: 1984

"Αν η περιουσία μου αξίζει πάνω από 50 εκατ. δολάρια, θα σας σπάσω στο ξύλο", απείλησε ο Hope το 1983, αφού συμπεριλήφθηκε στη λίστα Forbes 400 με την καθαρή αξία του να υπολογίζεται στα 200 εκατ. δολάρια. Η πρόκληση έγινε δεκτή: Το Forbes προσέλαβε έναν εκτιμητή για τη μεγαλύτερη πηγή πλούτου του Bob Hope: την τεράστια ακίνητη περιουσία του στην Καλιφόρνια. Αποδείχτηκε ότι ο κωμικός ηθοποιός έκανε λάθος - αλλά και εμείς επίσης. Η περιουσία του, η οποία περιλάμβανε επίσης κάποιες μετοχές της RCA και μικρές συμμετοχές σε πετρελαϊκές εταιρείες του Τέξας (το πρώτο του εκατομμύριο το έβγαλε δεκαετίες νωρίτερα επενδύοντας στο πετρέλαιο μαζί με τον Bing Crosby), ήταν κοντά στα 115 εκατ. δολάρια, και έτσι βγήκε από τη λίστα του 1984, αφού το όριο ήταν τα 150 εκατ. δολάρια.

Dick Clark

Μπήκε στη λίστα: 1986, 180 εκατ. δολάρια | Βγήκε από τη λίστα: 1988

"Πουλάω πολιτισμό, δεν τον δημιουργώ", δήλωσε ο Clark στο Forbes το 1996, περίπου μια δεκαετία μετά την τελευταία φορά που εμφανίστηκε στη λίστα Forbes 400. Αν και είχε σταματήσει να παρουσιάζει το American Bandstand το 1989, μετά από περισσότερα από 30 χρόνια στον τηλεοπτικό "αέρα", ο Clark παρέμενε από τους πιο ακριβοπληρωμένους διασκεδαστές των ΗΠΑ, βγάζοντας χρήματα από τις επαναλήψεις των επεισοδίων. Ο Clark κατείχε πάνω από 5 εκατ. μετοχές της τότε εισηγμένης Dick Clark Productions, με αξία περίπου 70 εκατ. δολάρια εκείνη την εποχή.

Steven Spielberg

Μπήκε στη λίστα: 1987, 225 εκατ. δολάρια | Σημερινή καθαρή αξία: 4 δισ. δολάρια

"Είμαι τζογαδόρος", δήλωσε ο Σπίλμπεργκ στο Forbes το 1994, τη χρονιά που έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος από τη βιομηχανία του θεάματος. "Δεν έχω πάρει μισθό εδώ και περίπου μια δεκαετία". Αντ' αυτού, έπεισε τα κινηματογραφικά στούντιο να τον αμείβουν για τις ταινίες του με ένα μερίδιο από τον ακαθάριστο τζίρο. Υπολογίσαμε ότι η αμοιβή του από το μπλοκμπάστερ του 1993 "Jurassic Park" ανήλθε στο ποσό-ρεκόρ για την εποχή των 250 εκατ. δολαρίων. Οι ταινίες του τρεις φορές βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη τού έχουν αποφέρει έκτοτε περισσότερα από 10 δισ. δολάρια, ενώ παίρνει ποσοστό από κάθε εισιτήριο που πωλείται στα θεματικά πάρκα της Universal, όπως εκείνο του Indiana Jones.

Merv Griffin

Μπήκε στη λίστα: 1988, 300 εκατ. δολάρια | Βγήκε από τη λίστα: 1990

Η αυτοκρατορία των τηλεπαιχνιδιών του Griffin περιελάμβανε επιτυχίες όπως το "Jeopardy!" και το "Wheel of Fortune", ενώ το Merv Griffin Show τού απέφερε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Το 1987, αγόρασε το ξενοδοχείο Beverly Hilton έναντι 100 εκατ. δολαρίων, και παρέμεινε ιδιοκτήτης του μέχρι το 2003, όταν το πούλησε για 130 εκατ. δολάρια. Η εταιρεία καζίνο Resorts International, την οποία αγόρασε από τον Ντόναλντ Τραμπ το 1988, δεν είχε την ίδια επιτυχία. Η εταιρεία κατέθεσε αίτηση πτώχευσης δύο φορές, το 1989 και το 1994.

Bill Cosby

Μπήκε στη λίστα: 1992, 300 εκατ. δολάρια | Βγήκε από τη λίστα: 1995

Το 1987 -πολύ πριν κατηγορηθεί από δεκάδες γυναίκες για σεξουαλική παρενόχληση και καταδικαστεί (και αργότερα αφεθεί ελεύθερος) με την κατηγορία της διακεκριμένης άσεμνης επίθεσης- ο Cosby κέρδισε πάνω από 100 εκατ. δολάρια, ποσό σχεδόν πενταπλάσιο από την αμοιβή του πιο ακριβοπληρωμένου στελέχους εταιρείας στις ΗΠΑ εκείνη την εποχή, τον CEO της Chrysler, Lee Iococa. Πέντε χρόνια μετά, η καθαρή αξία του Cosby έφτασε τα 300 εκατ. δολάρια, και ο ηθοποιός κέρδισε μια θέση στη λίστα Forbes 400. Το The Cosby Show το παρακολουθούσαν 63 εκατομμύρια τηλεθεατές την εβδομάδα εκείνη την εποχή, αδιανόητος αριθμός στις μέρες μας (η τηλεοπτική εκπομπή με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση το 2022, το "Yellowstone", είχε περίπου 13 εκατομμύρια τηλεθεατές). Ο Cosby έπαιρνε μερίδιο από τα κέρδη της σειράς, καθώς και από τα κέρδη του spin-off "A Different World".

Oprah Winfrey

Μπήκε στη λίστα: 1995, 340 εκατ. δολάρια | Σημερινή καθαρή αξία: 2,5 δισ. δολάρια

Η παρουσιάστρια talk-show έκανε το ντεμπούτο της στο Forbes 400 το 1995, αντικαθιστώντας τον Cosby ως η μόνη Αφροαμερικανίδα στη λίστα. Το 2003 έγινε η πρώτη μαύρη δισεκατομμυριούχος. Τα έσοδά της εκτοξεύτηκαν χάρη στην εκπομπή της, αλλά και στη συνδρομή της στη μακρόχρονη τηλεοπτική καριέρα του Dr. Phil, της Rachael Ray και του Dr. Oz.

George Lucas

Μπήκε στη λίστα: 1997, 2 δισ. δολάρια | Σημερινή καθαρή αξία: 5 δισ. δολάρια

Δημιούργησε ένα σύμπαν με τον "Πόλεμο των Άστρων" το 1977 και ένα διαρκές franchise, που του απέφερε περίπου 25 εκατ. δολάρια από την ίδια την ταινία και εκατοντάδες εκατομμύρια από τις πωλήσεις εισιτηρίων και προϊόντων τις επόμενες δεκαετίες. Ωστόσο, ο Lucas δεν δημιούργησε μόνο τους Jedi και τα φωτόσπαθα: συνέβαλε επίσης στη δημιουργία ορισμένων από τα πιο πρωτοποριακά ψηφιακά κινηματογραφικά στούντιο μέσω της εταιρείας του LucasFilm. Το 2012, η Disney εξαγόρασε την εταιρεία παραγωγής του έναντι ποσού που υπερέβη τα 4 δισ. δολάρια.

J.K. Rowling

Μπήκε στη λίστα: 2004, 1 δισ. δολάρια | Βγήκε από τη λίστα: 2012

Η συγγραφέας του Χάρι Πότερ είχε ήδη γίνει δισεκατομμυριούχος στο 5ο από τα 7 μυθιστορήματα της σειράς φαντασίας με τις μεγαλύτερες πωλήσεις και ενώ είχαν βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες οι τρεις από τις επτά ταινίες βασισμένες στα βιβλία της. Εκείνη την περίοδο ήταν μια από τις πιο επιτυχημένες εμπορικά -και ακριβοπληρωμένες- συγγραφείς στον κόσμο, καθώς κοντραριζόταν για την πρωτιά με τον James Patterson. Το 2010 άνοιξε το πρώτο θεματικό πάρκο Wizarding World of Harry Potter. Δύο χρόνια μετά, η Rowling βγήκε από τη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes εξαιτίας της υψηλής φορολόγησης στο Ηνωμένο Βασίλειο και μιας δωρεάς 160 εκατ. δολαρίων για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Michael Jordan

Μπήκε στη λίστα: 2015, 1 δισ. δολάρια | Σημερινή καθαρή αξία: 2 δισ. δολάρια

Ο θρύλος του ΝΒΑ έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος αθλητής το 2014. Στα 15 χρόνια παρουσίας του στο αμερικανικό πρωτάθληματα μπάσκετ κέρδισε περισσότερα από 90 εκατ. δολάρια. Εκτός γηπέδου, όμως, τα έσοδα του ήταν πολύ περισσότερα: 1,8 δισ. δολάρια προ φόρων από τις συνεργασίες του με τη Nike και άλλες εταιρείες. Η μεγαλύτερη επιτυχία του είναι η εξαγορά της ομάδας Charlotte Hornets το 2010. Συγκεκριμένα, αγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών των Hornets όταν η αξία τους ήταν στα 175 εκατ. δολάρια - σήμερα, η αποτίμηση της ομάδας αγγίζει τα 1,7 δισ. δολάρια.

Kylie Jenner

Μπήκε στη λίστα: 2019, 1 δισ. δολάρια | Βγήκε από τη λίστα: 2021

Το Forbes χαρακτήρισε την Jenner ως τη νεότερη αυτοδημιούργητη δισεκατομμυριούχο όλων των εποχών σε ηλικία μόλις 21 ετών - ένας τίτλος που φάνηκε να επιβεβαιώνεται όταν πούλησε το 51% της Kylie Cosmetics στον κολοσσό ομορφιάς Coty τον Ιανουάριο του 2020 έναντι 1,2 δισ. δολαρίων. Αλλά τα έγγραφα της συμφωνίας αποκάλυψαν ένα πλέγμα ψεμάτων που την έθεσαν εκτός του κλαμπ των δισεκατομμυριούχων. Αποδείχθηκε ότι η μαμά-μάνατζερ, Kris Jenner, κατείχε ποσοστό στην εταιρεία και πως το label εντέλει ήταν πολύ λιγότερο κερδοφόρο από ό,τι οι Jenner είχαν πείσει το Forbes - και όχι μόνο.

Jay-Z

Μπήκε στη λίστα: 2020, 1 δισ. δολάρια | Σημερινή καθαρή αξία: 2,5 δισ. δολάρια

Ο πρώτος δισεκατομμυριούχος από τον χώρο της χιπ-χοπ μουσικής έχει υπερδιπλασιάσει την περιουσία του μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια, χάρη στις συμμετοχές του στην Uber και στην Block (στο διοικητικό συμβούλιο της οποίας συμμετέχει), καθώς και στις επενδύσεις του σε έργα τέχνης του Jean-Michel Basquiat. Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του οφείλεται σε δύο labels οινοπνευματωδών ποτών. Η LVMH εξαγόρασε το 50% της σαμπάνιας του, Armand de Brignac, το 2021, και τον Ιανουάριο η Bacardi εξαγόρασε την πλειοψηφία των μετοχών του στην εταιρεία παραγωγής κονιάκ D'usse.

Kim Kardashian

Μπήκε στη λίστα: 2021, 1 δισ. δολάρια | Σημερινή καθαρή αξία: 1,2 δισ. δολάρια

Η σταρ των ριάλιτι που έγινε στέλεχος επιχειρήσεων ξεκίνησε την KKW Beauty το 2019 και πούλησε το 20% της εταιρείας καλλυντικών direct-to-consumer στην Coty έναντι 200 εκατ. δολαρίων. Το label έκλεισε και αντικαταστάθηκε από την SKKN by Kim, μια πολυτελή σειρά περιποίησης δέρματος. Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της Kardashian οφείλεται στη σειρά shapewear SKIMS, η οποία αποτιμήθηκε στα 3,2 δισ. δολάρια το 2022 από επενδυτές όπως οι δισεκατομμυριούχοι Stephen Mandel και Josh Kushner.

Tyler Perry

Μπήκε στη λίστα: 2021, 1 δισ. δολάρια | Σημερινή καθαρή αξία: 1 δισ. δολάρια

Ο Perry έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 1.000 τηλεοπτικά επεισόδια, καθώς και σε περίπου 50 ταινίες και θεατρικές παραστάσεις. Από το 2005 έως το 2021 κέρδισε τουλάχιστον 1,4 δισ. δολάρια προ φόρων από παραγωγές, μέσω της εταιρείας ψυχαγωγίας Tyler Perry Studios, ενώ μια συμφωνία για παραγωγή περιεχομένου με τη ViacomCBS του αποφέρει 150 εκατ. δολάρια ετησίως. Διαθέτει δύο ιδιωτικά τζετ και ακίνητα στην Ατλάντα, στη Νέα Υόρκη, στο Γουαϊόμινγκ και στο Λος Άντζελες - ως γνωστόν δάνεισε ένα από τα σπίτια του στον πρίγκιπα Χάρι και στη Μέγκαν Μαρκλ όταν αποχώρησαν από το βρετανικό Παλάτι.

Kanye West

Μπήκε στη λίστα: 2021, 1,8 δισ. δολάρια | Βγήκε από τη λίστα: 2023

Η περιουσία του οφείλεται κατά κύριο λόγο σε μια συμφωνία ύψους 1,5 δισ. δολαρίων με την Adidas, για την παραγωγή και διανομή της σειράς αθλητικών παπουτσιών και μόδας Yeezy. Το project κατέρρευσε τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ο West έκανε επανειλημμένως αντισημιτικά σχόλια αναγκάζοντας την Adidas να διακόψει τη συνεργασία. Τον ίδιο δρόμο ακολούθησαν και άλλες εταιρείες που συνεργάζονταν με τον West (η Gap και η Balenciaga) και έτσι ο "Υe" βγήκε από το κλαμπ των δισεκατομμυριούχων.

Rihanna

Μπήκε στη λίστα: 2022, 1,7 δισ. δολάρια | Σημερινή καθαρή αξία: 1,4 δισ. δολάρια

Η Rihanna έχει δύο brands αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων: την εταιρεία καλλυντικών Fenty Beauty και τη μάρκα εσωρούχων Savage X Fenty. H Fenty Beauty συνεργάζεται με τον κολοσσό πολυτελών ειδών LVMH, ο οποίος δήλωσε ότι τα έσοδα του label διπλασιάστηκαν το 2022. Το Forbes εκτιμά ότι η Rihanna έχει ποσοστό 30% στη Savage X Fenty, η οποία αποτιμήθηκε στα 3 δισ. δολάρια πριν από έναν χρόνο, όταν φερόταν να εξετάζει το ενδεχόμενο της δημόσιας εγγραφής της.

Peter Jackson

Ντεμπούτο 2022, 1,5 δισ. δολάρια | Τρέχουσα καθαρή αξία: 1,5 δισ. δολάρια

Ο σκηνοθέτης των "The Lord Of The Rings" και "The Hobbit" κέρδισε εκατομμύρια από τις ταινίες του. Στις τάξεις των δισεκατομμυριούχων συμπεριλήφθηκε πέρυσι, όταν η εταιρεία του οπτικών εφέ, η Weta Digital, πούλησε μέρος των περιουσιακών της στοιχείων στην εταιρεία κατασκευής παιχνιδιών Unity Software. Ο Jackson και η συνεργαζόμενη εταιρεία κατέχουν το 60%, ενώ η συμφωνία ύψους 1,6 δισ. δολαρίων τού απέφερε 600 εκατ. δολάρια σε μετρητά και 375 εκατομμύρια δολάρια σε μετοχές της δημόσιας εταιρείας.

Jimmy Buffett

Μπήκε στη λίστα: 2023, 1 δισ. δολάρια

Ο μεγιστάνας του Margaritaville δημιούργησε την περιουσία του μετά από δεκαετίες περιοδειών και από τα δικαιώματα για τη μουσική του. Σημαντικά έσοδα πηγάζουν από την εταιρεία Margaritaville Holdings, που αποτελεί το εμπορικό σήμα του Buffett σε εκατοντάδες εστιατόρια, θέρετρα, καζίνο και επώνυμα προϊόντα.

LeBron James

Μπήκε στη λίστα: 2023, 1 δισ. δολάρια

Από τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές στον κόσμο, ο James έχει κερδίσει εκατοντάδες εκατομμύρια μέσα στο γήπεδο και πολλά περισσότερα έξω από αυτό. Η συνεργασία του με εταιρείες όπως η Nike, η AT&T, η PepsiCo και η Walmart τού έχουν αποφέρει εκατομμύρια. Κατέχει μερίδια σε εταιρείες όπως η αλυσίδα Blaze Pizza και η Fenway Sports Group, ιδιοκτήτρια των Boston Red Sox. Επιπλέον υπάρχει και η Spring Hill Company, στην οποία υπάγονται μια εταιρεία μάρκετινγκ, μια εταιρεία ψυχαγωγίας και μια πλατφόρμα για αθλητές, για να απασχοληθεί ο δισεκατομμυριούχους μπασκετμπολίστας όταν αποφασίσει κάποτε να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Tiger Woods

Μπήκε στη λίστα: 2023, 1,1 δισ. δολάρια

Ο Woods είναι ο δεύτερος αθλητής (ο άλλος ήταν ο LeBron) που έγινε δισεκατομμυριούχος ενώ παρέμενε σε δράση. Μέσα σε τρεις δεκαετίες έχει εισπράξει περίπου 1,7 δισ. δολάρια από τις νίκες του σε τουρνουά γκολφ και σπόνσορες. Ήταν ο 15ος πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής το 2022, με εισόδημα 68 εκατ. δολάρια. Οι επενδύσεις του περιλαμβάνουν ακίνητα στη Φλόριντα, μια εταιρεία σχεδιασμού γηπέδων γκολφ και μια αλυσίδα γηπέδων μίνι γκολφ.