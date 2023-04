Σε απόγνωση για πυροβολικό Ουκρανία και Ρωσία - Χρησιμοποιούν όπλα από τις δεκαετίες 1940 - 1950

Του David Axe

Ο σύγχρονος μηχανοκίνητος πόλεμος είναι κατά βάση ένας αγώνας πυροβολικού. Ο στρατός με τα περισσότερα βαριά όπλα και πυρομαχικά είναι αυτός που κερδίζει, ρίχνοντας τα περισσότερα πυρά στα πεδία των μαχών.

Είναι αναμενόμενο λοιπόν, πως όταν ένας στρατός ξεμένει από σύγχρονα όπλα και πυρομαχικά, να στρέφεται στις αποθήκες του για την αντικατάστασή τους.

Σε αυτό το κλίμα, ο ουκρανικός στρατός κατέληξε να χρησιμοποιεί όπλα από τα τέλη της δεκαετίας του 1940, ενώ ο ρωσικός στρατός άρχισε να χρησιμοποιεί πυροβολικό που είναι κατά λίγα μόλις χρόνια νεότερος.

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο το Σάββατο δείχνει πυροβολητές του ουκρανικού στρατού να πυροβολούν από πυροβόλα KS - 19 των 100 χιλιοστών, προφανώς κατά τη διάρκεια μίας εκπαίδευσης.

Το KS - 19 είναι ένα αντιαεροπορικό πυροβόλο του 1947. Ενώ σχεδιάστηκε για να ρίχνει βλήματα σε στόχους στον αέρα, δεν υπάρχει κάποιος λόγος που να λέει ότι δεν μπορεί να ρίξει τα ίδια βλήματα σε στόχους στο έδαφος.

Η χαμηλή ανύψωση των KS - 19 στο βίντεο δείχνει τις προθέσεις των Ουκρανών. Ίσως έχουν στόχο να αναπτύξουν τα παλαιά πυροβόλα στην πρώτη γραμμή του μετώπου ως παραδοσιακό πυροβολικό, σε ρόλο επιφανείας - επιφανείας. Ή ίσως απλά χρησιμοποιούν τα KS - 19 για να εξοικειώσουν τους νέους πυροβολητές με τις βασικές λειτουργίες ενός γενικού πυροβόλου.

Σε κάθε περίπτωση, είναι απόδειξη ότι οι Ουκρανοί έβγαλαν τουλάχιστον μερικά από τα 10 τόνων KS - 19 από τις αποθήκες τους.

Το KS - 19 είναι από άποψη κατασκευής ένα αντιαεροπορικό πυροβόλο, αλλά όπως και το ναζιστικό γερμανικό πυροβόλο των 88 χιλιοστών, το σοβιετικό πυροβόλο λειτουργεί αρκετά καλά και στον χερσαίο πόλεμο. Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ περιέγραψε ως εξής το KS-19 το 1969: "Αποτελεσματικό εναντίον ελαφρών τεθωρακισμένων και άλλων στόχων εδάφους".

Ωστόσο, κανένας σύγχρονος στρατός δεν θα χρησιμοποιούσε τα KS - 19 αν είχε στη διάθεσή του αρκετά σύγχρονα όπλα. Ο ουκρανικός στρατός ξεκίνησε τον πόλεμο με τη Ρωσία με τουλάχιστον 2.300 αντιαρματικά πυροβόλα και οβιδοβόλα των 100,122 και 152 χιλιοστών. Το Κίεβο έχει χάσει περίπου 200 από αυτά από τις ρωσικές δυνάμεις και έχει αποκτήσει τουλάχιστον 750 νέα οβιδοβόλα των 105 και 155 χιλιοστών από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

#Ukraine: The Ukrainian army started to use ancient KS-19 100mm anti-aircraft guns. Though initially designed to be used against air targets, now they will be used against ground targets- in indirect and possibly direct mode.



The first KS-19 guns entered service in 1947. pic.twitter.com/mSivG4N8wM