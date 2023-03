Η "μαρτιάτικη μελαγχολία" των τραπεζών και η χασούρα $243 δισ. στη Wall

Του Derek Saul

Η Bank of America ηγήθηκε των τραπεζικών τίτλων που κατρακύλησαν σε πολυετή χαμηλά την Παρασκευή, με την αιμορραγία στον χρηματοπιστωτικό κλάδο να συνεχίζεται στον απόηχο χρεοκοπιών και κρίσεων.

Οι μετοχές των Bank of America, PNC και Citizens Financial υποχώρησαν στα χαμηλότερα επίπεδά τους από τον Νοέμβριο του 2020 στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, ενώ η μετοχή της Wells Fargo έπιασε τη χαμηλότερη τιμή της από τον Φεβρουάριο του 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία της FactSet που επεξεργάστηκε το Forbes.

Σε αυτούς τους τίτλους, προσθέστε τουλάχιστον ακόμη 10 τραπεζικές μετοχές στη Wall που κατέγραψαν πολυετή χαμηλά τις τελευταίες δύο εβδομάδες, καθώς η πτώχευση των Silicon Valley Bank και Signature Bank κλυδώνισαν τον τραπεζικό κλάδο.

Το βαθύτερο πλήγμα υπέστησαν οι μετοχές των First Republic, PacWest, Western Alliance και Zions – και οι τέσσερις σημείωσαν ιστορικά χαμηλά εντός Μαρτίου, καθώς οι επενδυτές ανησύχησαν ότι οι περιφερειακές τράπεζες θα μπορούσαν να είναι τα επόμενα θύματα σε ένα ντόμινο κρίσης.

Ο Μάρτιος είναι κακός και για τις Charles Schwab, U.S. Bancorp, Truist, Comerica, KeyCorp, Fifth Third Bancorp, που έχουν υποχωρήσει στα χαμηλότερά τους επίπεδα από το 2020.

Και οι 14 μετοχές που αναφέραμε έχουν χάσει άνω του 15% από τις 8 Μαρτίου, την ημέρα πριν ξεσπάσει το τραπεζικό sell-off, όταν αποκαλύφθηκαν τα προβλήματα ρευστότητας της Silicon Valley Bank. Από την ίδια ημερομηνία έως και την Παρασκευή οι μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ έχασαν 243 δισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία.

Αντίστοιχο πλήγμα έχουν δεχθεί και οι τίτλοι των ευρωπαϊκών τραπεζών, καθώς οι επενδυτές επηρεάστηκαν από τη χρηματοπιστωτική αναταραχή στις ΗΠΑ και τη διάσωση της ελβετικής Credit Suisse μέσω της εξαγοράς της από την ανταγωνίστρια UBS. Οι μετοχές της UBS, της Deutsche Bank, των βρετανικών τραπεζών HSBC και Barclays και της γαλλικής BNP Paribas σημείωσαν "βουτιά" άνω του 15% έκαστη τον Μάρτιο.

"Η εμπιστοσύνη στον κλάδο παραμένει εύθραυστη, η μεταβλητότητα αναμένεται να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής ίσως χρειαστεί να προβούν σε πιο αποφασιστικές κινήσεις για να διασφαλίσουν ότι η εμπιστοσύνη στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα θα σταθεροποιηθεί", υπογράμμισε σε σημείωμά του ο Mark Haefele, επικεφαλής επενδύσεων της UBS. Η τρέχουσα κατάσταση φαίνεται "απίθανο να εξελιχθεί σε κρίση τύπου 2008-09", επισήμανε ο Haefele, επικαλούμενος τους αυστηρότερους ρυθμιστικούς κανόνες που διέπουν το τραπεζικό σύστημα.