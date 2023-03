Ποιος είναι ο Balaji Srinivasan και γιατί να μας ενδιαφέρει το στοίχημα $2 εκατ. που έβαλε για το Bitcoin

Του Brandon Kochkodin

Την Παρασκευή, ο Balaji Srinivasan, ένας άνθρωπος με σημαντική επιρροή στον κόσμο της τεχνολογίας και των κρυπτονομισμάτων, έβαλε ένα εντυπωσιακό στοίχημα: 2 εκατ. δολάρια ότι η τιμή του Bitcoin θα εκτοξευθεί από τα επίπεδα των 25.000 δολαρίων στο 1 εκατ. δολάρια μέσα σε 90 ημέρες. Το ερώτημα προέκυψε αβίαστα στα χείλη όλων – εκτός των "παροικούντων τη Silicon Valley”: "Ποιος είναι αυτός ο Balaji Srinivasan;”

Ο Srinivasan, ή @balajis όπως είναι γνωστός στο Twitter, έχει ένα βιογραφικό-πρότυπο για τη βιομηχανία της τεχνολογίας και την αγορά των κρυπτονομισμάτων. Είναι επενδυτής-άγγελος, ιδρυτής τεχνολογικής εταιρείας και συγγραφέας του best-seller "The Network State” (στο οποίο υποστηρίζει ότι η τεχνολογία θα σημάνει το τέλος της εποχής του έθνους-κράτους). Έχει διατελέσει CTO της Coinbase και εταίρος στην Andreessen Horowitz, ενώ έχει συμμετάσχει στην ίδρυση πολλών εταιρειών που αργότερα εξαγοράστηκαν. Ο Srinivasan χαρακτηρίζεται ως πολυμαθής, έχει πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού και χημικού μηχανικού από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, και έχει την τάση να βλέπει το δάσος χωρίς να χάνει τα δέντρα.

Οι εμφανίσεις του στο podcast συχνά ξεπερνούν τις τρεις ώρες (η κάθε μία) – μιλάει για τα πάντα, από τους πρώτους αριθμούς μέχρι τις τάσεις στην έρευνα για τη μακροζωία (αν έχετε… οκτώ ώρες στη διάθεσή σας, μπορείτε να ακούσετε τι έχει να πει για αυτά τα θέματα στο podcast του Lex Fridman).

Η πρόβλεψη του Srinivasan ότι το Bitcoin θα πιάσει το 1 εκατ. δολάρια μέχρι τα μέσα Ιουνίου είναι εξωφρενική – δύσκολα θα βρούμε κάποιον να τη συζητά ως εφικτή. Στο Twitter, ο συνιδρυτής του Facebook, Dustin Moskovitz, προσπάθησε να ανεβάσει το στοίχημα στα 50 εκατ. δολάρια. Ο Moskovitz διέγραψε την ανάρτηση, αλλά στο διάστημα που μεσολάβησε ο Srinivasan ενθάρρυνε τον Moskovitz να στοιχηματίσει εναντίον του αγοράζοντας κρατικά ομόλογα.

I encourage you specifically to lock up that $50M in treasuries. Do something highly illiquid, for the best rate, over the next few months. Best way to hodl through the digital dollar devaluation. Show your faith!



But for everyone else, buy Bitcoin.https://t.co/JbyHw3PbuA — Balaji (@balajis) March 20, 2023

Οι επικριτές της πρόβλεψης, όπως ο ιδρυτής της πλατφόρμας Swan Bitcoin, Cory Klippsten, υποστήριξαν ότι το στοίχημα είναι μάλλον ένα μαρκετίστικο τέχνασμα ή μια πρακτική χειραγώγησης pump-and-dump, λαμβάνοντας υπόψη το παρελθόν του Srinivasan με την προώθηση των altcoins – μια κίνηση που τον έχει σταμπάρει ως "αιρετικό” μεταξύ των θιασωτών του Bitcoin.

PREDICTION



Balaji will launch a new podcast or media platform in a few months on the back of his extremely successful Bitcoin-related ad campaign.



It will shill sh*tcoins mercilessly.



Nakamoto dotcom part deux incoming! — Cory Swan.com LET'S RUN #Bitcoin (@coryklippsten) March 19, 2023

Σε άλλους κύκλους, το στοίχημα που έβαλε ο Srinivasan προκάλεσε αντιδράσεις – οι επικριτές του τον κατηγόρησαν ότι προτρέπει σε μαζική απόσυρση τραπεζικών καταθέσεων, ενώ το χρηματοπιστωτικό σύστημα καίγεται. "Η κακή διαχείριση της Fed διέλυσε το σύστημα", έγραψε ο Srinivasan στο Twitter. "Και τώρα θα τυπώσουν τρισεκατομμύρια. Μια ύπουλη υποτίμηση του δολαρίου".

Η πρόβλεψη του Srinivasan είναι υπερβολική, αλλά όχι πρωτόγνωρη. Ο συνιδρυτής του Twitter, Jack Dorsey, προειδοποίησε για υπερπληθωρισμό τον Νοέμβριο του 2021, "ο οποίος θα αλλάξει τα πάντα". Ως γνωστόν, βέβαια, οι δρόμοι του Dorsey και του Twitter χώρισαν, με τις δραστηριότητες του πρώην επικεφαλής της πλατφόρμας να επικεντρώνονται στο Bitcoin. Στο μεταξύ, βέβαια, ο πληθωρισμός ταλαιπωρεί τους Αμερικανούς – και ας μην πρόκειται για πληθωρισμό "τύπου Βαϊμάρης”, όπου μια φρατζόλα ψωμί θα κόστιζε ένα καροτσάκι δολάρια.

Hyperinflation is going to change everything. It’s happening. — jack (@jack) October 23, 2021

Επιπλέον, αρκετοί αμφιβάλλουν για το αν θα χάσει όντως κάτι ο Srinivasan, εφόσον χάσει το στοίχημα.

Είναι κάτοχος ενός σημαντικού ποσού σε Bitcoin, οπότε ακόμη και με ένα μικρό κέρδος στην τιμή του ψηφιακού νομίσματος θα μπορούσε να αντισταθμίσει –και με το παραπάνω– τη χασούρα του από το στοίχημα. Το Forbes δεν κατάφερε να επικοινωνήσει με τον Srinivasan για να σχολιάσει αυτο το ζήτημα.

How many bitcoin does @balajis have?



If he has 1,000, then he only needs bitcoin to rise ~4% to pay off the sensational $1m bitcoin bet right?



— brilliant! — @jason (@Jason) March 19, 2023

Εάν κρίνει κάποιος τον Srinivasan από την αλλόκοτη πρόβλεψή του, θα πει πως πρόκειται για κάποιον ανόητο ή τσαρλατάνο. Μετά την κατάρρευση της Silicon Valley Bank, το μόνο εύκολο είναι να χλευάσεις τους "βασιλιάδες” και τις "βασίλισσες” της Sand Hill Road. Όμως, οι περισσότεροι από τους άλλους "βασιλείς” που κατοικούν σε αυτή την περιοχή του Πάλο Άλτο θα σκότωναν για να ανταλλάξουν την επιτυχία ή τη φήμη τους με τη δική του. Είναι ο άνθρωπος πίσω από την έννοια του "λαβύρινθου των ιδεών", ένα πλαίσιο το οποίο, όπως είπε και ο Ben Horowitz, πρέπει απαραιτήτως να μελετήσουν οι εκκολαπτόμενοι επιχειρηματίες.

Από τη στιγμή που ο Srinivasan έβαλε το στοίχημα, η αξία του Bitcoin ενισχύθηκε στις 28.000 δολάρια. Μένουν ακόμη 972.000 δολάρια για να κερδίσει.