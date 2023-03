Όσκαρ και υπερπολυτελή δώρα αξίας $126.000: Πακέτο διακοπών, οικόπεδο στην Αυστραλία και πλαστικές επεμβάσεις

Της Isabel Lord και της συντακτικής ομάδας του Forbes

Δεν έχει σημασία ποια ονόματα θα ανακοινωθούν όταν ανοίξουν οι φάκελοι στις 12 Μαρτίου στα 95α ετήσια βραβεία Όσκαρ, γιατί ένα πράγμα είναι σίγουρο: Ακόμη και οι χαμένοι θα πάνε σπίτι τους με πολυτελή δώρα.

Από το 2002, η εταιρεία μάρκετινγκ Distinctive Assets, με έδρα το Λος Άντζελες, διανέμει τις ανεπίσημες και συχνά εξαψήφιες τσάντες δώρων "Everyone Wins (μτφ. Όλοι Κερδίζουν)" στους υποψήφιους των βραβείων Όσκαρ από τις τέσσερις βασικές κατηγορίες υποκριτικής, καθώς και από την κατηγορία καλύτερης σκηνοθεσίας. Ο ιδρυτής της Distinctive Assets, ο "Sultan of Swag” Lash Fary, άρχισε για πρώτη φορά να δωρίζει πολυτελείς διακοπές, κοσμήματα και άλλα δώρα στα Grammy το 2000 -όπου εξακολουθεί να είναι ο επίσημος δωροθέτης- και πρόσθεσε και τα Όσκαρ μερικά χρόνια αργότερα.

"Αναρωτηθήκαμε, "Πώς μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτό χωρίς να εμπλακούμε με την Ακαδημία;". Έτσι σκεφτήκαμε την ιδέα να κάνουμε δώρο στους κορυφαίους υποψήφιους", δήλωσε ο Fary. "Με αυτόν τον τρόπο, αν χάνουν, παίρνουν αυτό το φοβερό βραβείο παρηγοριάς. Και αν κερδίζουν, παίρνουν αυτό το δώρο ως κερασάκι στην τούρτα". Παρά το όνομα της τσάντας δώρου "Everyone Wins", μόνο 26 υποψήφιοι θα λάβουν φέτος αυτό το δώρο, από πέντε άτομα δηλαδή στις πέντε πρώτες κατηγορίες. (Το υποψήφιο για Όσκαρ "Όλα παντού ταυτόχρονα" έχει δύο σκηνοθέτες - τους Daniel Kwan και Daniel Sheinert - εξ ου και ο ζυγός αριθμός).

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, τα εξωφρενικά δώρα για τα Όσκαρ κυμαίνονται από μια κρουαζιέρα στην Ανταρκτική μέχρι την ενοικίαση Audi για ένα χρόνο και τα brands πληρώνουν από 4.000 έως 35.000 δολάρια για να συμπεριληφθούν στην ετήσια επιλογή. Όπως συμβαίνει και με τις διαφημίσεις του Super Bowl, η συμπερίληψη στο πολυτελή δώρα των Όσκαρ συνοδεύεται από κάποιο ρίσκο, το οποίο όμως τα brands ευελπιστούν ότι θα αποδώσει καρπούς με την υποστήριξη μιας διασημότητας.

Υπάρχει προϊστορία:Το 2013, η Amy Adams φωτογραφήθηκε με ένα πουκάμισο "Strong Is The New Skinny" και προηγούμενοι υποψήφιοι, όπως η Viola Davis και ο Mark Ruffalo, έχουν μοιραστεί φωτογραφίες από τα δωρεάν ταξίδια τους στο Instagram. Ορισμένοι μάλιστα έχουν τιμήσει εκ νέου τα "δώρα" τους: Ο Ron Howard φιλοξένησε το γάμο του γιου του στη φάρμα Winvian στο Connecticut, αφού πρώτα την επισκέφθηκε μέσω της "τσάντας δώρου" των Όσκαρ.

Η αξία των φετινών δώρων εκτιμάται στα 126.000 δολάρια, δηλαδή 10% χαμηλότερα από πέρυσι και σχεδόν στο μισό από το ιστορικό υψηλό των 225.000 δολαρίων το 2020 (261.000 δολάρια σε σημερινά δολάρια). Από την άλλη πλευρά, η τσάντα δώρου εξακολουθεί να αξίζει περισσότερο από 300 φορές την αξία του ίδιου του Όσκαρ, καθώς το αγαλματίδιο των 24 καρατίων κοστίζει μόνο περίπου 400 δολάρια για να κατασκευαστεί.

Τα δώρα των Όσκαρ του 2023 κυμαίνονται από πλαστική χειρουργική επέμβαση μέχρι ένα μπουκάλι με νερό καρύδας, και όλα θα παραδοθούν στα σπίτια των υποψηφίων όπως ο Austin Butler, η Cate Blanchett, η Michelle Yeoh και ο Steven Spielberg αυτή την εβδομάδα. Ο ορισμός της "τσάντας δώρου" αποτελεί εδώ και καιρό έναν λανθασμένο ορισμό, καθώς υπάρχουν τόσα πολλά δώρα κάθε χρόνο που χρειάζονται πολλές βαλίτσες για να μεταφερθούν όλα.

Η επιλογή της "βαλίτσας", ωστόσο, είναι εύστοχη: Συχνά, τα πιο ακριβά δώρα είναι ταξίδια σε μακρινούς προορισμούς. Η φετινή επιλογή περιλαμβάνει μια απόδραση 40.000 δολαρίων σε ένα καναδικό κτήμα 10 στρεμμάτων ονόματι "The Lifestyle" και μια διαμονή τριών διανυκτερεύσεων σε έναν ανακαινισμένο ιταλικό φάρο, αξίας 9.000 δολαρίων.

"Προφανώς, οι υποψήφιοι έχουν την πολυτέλεια να πάνε όπου θέλουν", σημείωσε ο Fary. "Δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι δωρεάν. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι βρήκαμε ένα μοναδικό μέρος που έχει ιδιωτικότητα για μια διασημότητα. Θέλω να πω, είναι ένας φάρος στην πλαγιά ενός λόφου σε ένα νησί στις ακτές της Ιταλίας. Είναι πολύ ιδιωτικό".

Οι τυχεροί που θα λάβουν τα δώρα μπορούν επίσης να επωφεληθούν από το δεύτερο πιο πολύτιμο δώρο, αξίας 25.000 δολαρίων για την ανακαίνιση του σπιτιού τους ή αισθητικές επεμβάσεις αξίας 41.000 δολαρίων.

Και δεν είναι όλα τα δώρα πολυτελή. Μεταξύ των λιγότερο ακριβών είναι ένα πακέτο Clif Thins αξίας 13,56 δολαρίων και μια φρατζόλα ιαπωνικού ψωμιού γάλακτος αξίας 18 δολαρίων από τη Ginza Nishikawa. Ο στόχος με τη φετινή επιλογή, λέει ο Fary, είναι να υπάρχει κάτι για όλους και ταυτόχρονα να προβάλλονται διαφορετικά brands (το 50% των εταιρειών που περιλαμβάνονται είναι εταιρείες που ανήκουν σε γυναίκες και μειονότητες).

Η αξία της τσάντας δώρου

Η αξία της τσάντας δώρου στα Όσκαρ έχει κάνει αρκετά σκαμπανεβάσματα. Ο αντίκτυπος του πληθωρισμού είναι επίσης σχετικά αμελητέος. Οι τσάντες δώρων έχουν μειώσει την αξία τους ακόμη πρά το ότι οι τιμές των καθημερινών προϊόντων εκτοξεύονται στα ύψη, προφανώς επειδή παίζουν ρόλο και άλλοι παράγοντες, όπως η αντίληψη του κοινού και οι προϋπολογισμοί μάρκετινγκ - κάτι που οι σταρ γνωρίζουν πολύ καλά.

Η επιλογή του 2023 είναι γεμάτη από μοναδικά -και ενίοτε περίεργα- δώρα, καθώς περιλαμβάνει μικρό κομμάτι γης της Αυστραλίας, ένα ταξιδιωτικό μαξιλάρι λαιμού από την PETA που προτρέπει "Σταματήστε τις εισαγωγές πιθήκων στα εργαστήρια" (αξίας 60 δολαρίων ) ή μια "σφαίρα ψυχικής υγείας" από την Reflect που ισχυρίζεται ότι βοηθά στη ρύθμιση του στρες (αξίας 229 δολαρίων). Περιλαμβάνεται επίσης ένα κουτί σοκολάτας από την m cacao, το οποίο συνοδεύεται από ένα εξατομικευμένο βίντεο στο εσωτερικό του (αξίας 99 δολαρίων) αλλά και ένα βρώσιμο λάδι μασάζ αξίας 87 δολαρίων.

Η αξία της τσάντας δώρου έχει αλλάξει με τα χρόνια, με τον Fary να σχολιάζει πως αυτό είναι ήσσονος σημασίας. "Είναι πολύ εύκολο να διογκώσω τεχνητά την αξία (της τσάντας δώρου), αν αυτός ήταν ο στόχος μου, επειδή όλα αυτά είναι πολύ εύκολα χειραγωγήσιμα", είπε και πρόσθεσε: "Θα μπορούσα εύκολα να είχα προσθέσει άλλο ένα ταξίδι αξίας 20.000 δολαρίων".

Η αντίληψη του κοινού παίζει επίσης ρόλο στην τιμή της τσάντας δώρου. Το 2016, η τσάντα των 200.000 δολαρίων -που περιλάμβανε ένα ταξίδι στο Ισραήλ αξίας 55.000 δολαρίων all-inclusive και μια ανόρθωση στήθους αξίας 1.900 δολαρίων- χαρακτηρίστηκε μη ηθική από τα Όσκαρ και οδήγησε σε μήνυση για προσβολή εμπορικού σήματος. Η υπόθεση επιλύθηκε φιλικά, αλλά ο Fary παρέμεινε επιφυλακτικός σχετικά με την αξία των δώρων για τα επόμενα δύο χρόνια, λέγοντας μόνο ότι άξιζαν "πάνω από 100.000 δολάρια". Ακόμη και σήμερα, διστάζει να συζητήσει τη συνολική αξία τους λόγω των αρνητικών αντιδράσεων.

"Μερικές φορές λαμβάνω tweets όπως: 'Γίνεται πόλεμος. Πώς μπορείτε να μοιράζετε σακούλες με δώρα;". "Είναι όμως μια επιχείρηση για μένα, δήλωσε - αυτές οι εταιρείες με πληρώνουν για να δωρίσω το προϊόν τους. Και, για αυτά τα brands, δεν είναι σαν να υπάρχει η επιλογή να τα δώσουν σε μια διασημότητα ή να τα δώσουν σε έναν άστεγο. Αυτό δεν είναι το επιχειρηματικό μοντέλο για τις περισσότερες εταιρείες, δυστυχώς".

Φυσικά, οι 26 υποψήφιοι δεν είναι υποχρεωμένοι να δεχτούν τα δώρα και συνήθως τουλάχιστον ένας από αυτούς τα απορρίπτει. Πέρυσι ήταν ο Denzel Washington, ενώ ο J.K. Simmons δώρισε το δικό του σε μια φιλανθρωπική δημοπρασία. Όσα "δωρεάν" δώρα δέχονται οι διασημότητες θεωρούνται φορολογητέα, διότι, σε αντίθεση με τα περισσότερα δώρα που λαμβάνουν οι άνθρωποι, αυτές οι "τσάντες δώρων" θεωρούνται μια μορφή εισοδήματος. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους υπάρχει η επιχείρηση του Fary. Ο έλεγχος της εφορίας αποτεέλεσε την καταστροφή των επίσημων τσαντών δώρων της Ακαδημίας το 2006.

Ωστόσο, τα περισσότερα από αυτά τα δώρα θα πρέπει να εξαργυρωθούν προτού υπάρξει οποιοδήποτε όφελος για τον παραλήπτη, οπότε η αξία (και ο φορολογικός λογαριασμός) για ό,τι δωρίζεται στην εκδήλωση απονομής Όσκαρ είναι ελάχιστη - περίπου 5.000 δολάρια ή έως και 2.500 δολάρια σε φόρους ανά άτομο. "Ας το παραδεχτούμε", λέει ο Fary, "αν είστε η Cate Blanchett και πληρώνετε φόρους για ένα δώρο 5.000 δολαρίων για κάτι διασκεδαστικό, αυτό εξακολουθεί να αποτελεί μια πολύ καλή συμφωνία".