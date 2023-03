Οι φιλοουκρανοί Λευκορώσοι αντικαθεστωτικοί και το σαμποτάζ στο ρωσικό Beriev

Του David Axe

Φιλοουκρανοί Λευκορώσοι ακτιβιστές φέρονται να διείσδυσαν σε αεροπορική βάση στη Λευκορωσία και να σαμποτάρισαν ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος Beriev A-50M της ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Ο ισχυρισμός, που μεταδόθηκε από πολλά ειδησεογραφικά πρακτορεία την Κυριακή και τη Δευτέρα, είναι δύσκολο να επαληθευτεί.

Ωστόσο, έχει λογική. Τα φιλοουκρανικά μαχητικά έχουν σοβαρούς λόγους να χτυπούν τα αεροσκάφη εναέριας προειδοποίησης της Ρωσίας, όπου και όποτε τους δοθεί η δυνατότητα. Τα αεροσκάφη A-50 μπορεί να είναι λίγα σε αριθμό, αλλά παίζουν σημαντικό ρόλο στις πολεμικές ενέργειες της Ρωσίας από αέρος κατά των Ουκρανών.

Η Λευκορωσία είναι σύμμαχος χώρα της Ρωσίας – αλλά διαθέτει και "ανήσυχα πνεύματα". Πολλοί Λευκορώσοι δεν τάσσονται μόνο κατά του Κρεμλίνου, μα και απέναντι στο αυταρχικό καθεστώς της χώρας τους.

Η BYPOL είναι μια ομάδα αντικαθεστωτικών που αποτελείται από πρώην αξιωματούχους της αστυνομίας της Λευκορωσίας.

Την Κυριακή, η BYPOL υποστήριξε ότι κάποιος ανατίναξε ένα Beriev Α-50 στην αεροπορική βάση Machulishchi, 150 μίλια βόρεια των συνόρων Λευκορωσίας-Ουκρανίας. "Ως αποτέλεσμα των δύο εκρήξεων, το μπροστινό και το κεντρικό τμήμα του αεροσκάφους υπέστησαν ζημιές, τα ηλεκτρονικά συστήματα πτήσης και το ραντάρ καταστράφηκαν".

"Το αεροπλάνο υπέστη σοβαρές ζημιές και είναι αδύνατον να εκτελέσει πτήσεις το αμέσως επόμενο διάστημα", πρόσθεσε η BYPOL.

Οι δορυφορικές εικόνες ίσως εντέλει επιβεβαιώσουν την επίθεση. Υπενθυμίζουμε ότι οι φιλοουκρανοί αντικαθεστωτικοί έχουν αποδείξει πως μπορούν να πραγματοποιήσουν έφοδο σε αεροπορικές βάσεις, ακόμη και σε μεγαλύτερη απόσταση από την απόσταση που χωρίζει το Machulishchi με τα ουκρανικά σύνορα.

Τον Οκτώβριο, σαμποτέρ φέρονται να ανατίναξαν από 1 έως 4 επιθετικά ελικόπτερα της ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας σε βάση στη Ρωσία, 500 μίλια μακριά από τα σύνορα. Υπάρχει βίντεο που αποδεικνύει αυτή την επιδρομή.

#Russia: A video surfaced allegedly showing the planting of explosive charges on a Russian Ka-52 helicopter by a saboteur on Veretye Air Base, Pskov Oblast - according to Russian media two helicopters there were damaged due to unknown explosions at 30th October. pic.twitter.com/Ks85KxgVNu