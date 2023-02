Τι δείχνει πραγματικά το βίντεο με την "ακτίνα του θανάτου" στην Ουκρανία

Του David Hambling

Ένα βίντεο με τίτλο "καταστροφή Ρώσων με ακτίνα θανάτου" έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια προβολές στο Twitter. Αρχικά αναρτήθηκε από τον Ουκρανό αξιωματικό Anatoly Shtefan, με το σύντομο κλιπ να δείχνει Ρώσους στρατιώτες να προελαύνουν σε ένα ρημαγμένο πεδίο, οι οποίοι βρίσκονται σε σχηματισμό ομάδας και χτυπιούνται από μια έκρηξη. Οι επιζώντες προσπαθούν να διαφύγουν, μεταφέροντας τους τραυματίες τους, αλλά δέχονται άλλα δύο χτυπήματα. Στη συνέχεια υπάρχουν μόνο ακίνητα σώματα στο έδαφος.

"Όποιος έρθει στη γη μας με σπαθί, θα πεθάνει από το σπαθί", έγραψε ο Shtefan στο Twitter.

Destruction of Russians with a death ray pic.twitter.com/VSJQF71fed

Το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ονομάστηκε "ακτίνα θανάτου" λόγω της στενής γραμμής καπνού που αφήνει. Έχει κάποια ομοιότητα με τα χτυπήματα από έξυπνα βλήματα αντιαρματικού πυροβολικού, τα οποία εκρήγνυνται αρκετά πάνω από τον στόχο και εκτοξεύουν ένα μεταλλικό βλήμα προς τα κάτω, αφήνοντας ένα ίχνος καπνού - όπως φαίνεται σε ένα ουκρανικό χτύπημα σε ρωσικό όχημα τον περασμένο Ιούλιο.

The #Ukrainian Armed Forces destroyed a #Russian anti-aircraft system of the type "Pantsir-S1" worth 15 million dollars. pic.twitter.com/TBEqsXPizk