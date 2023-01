Το θανάσιμο δίλημμα της Ουκρανίας για τα όπλα διασποράς

Του David Hambling

Η Ουκρανία είναι αντιμέτωπη με ένα δίλημμα όσον αφορά τα όπλα διασποράς, η χρήση των οποίων θεωρείται αποτελεσματική σε επιχειρησιακό επίπεδο, αλλά απαράδεκτη σε ηθικό. Το θέμα αναδείχθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από ένα άρθρο του περιοδικού Foreign Policy, σύμφωνα με το οποίο η Ουκρανία έχει παραλάβει όπλα διασποράς από την Τουρκία – ο Ουκρανός πρέσβης στην Άγκυρα έσπευσε να το διαψεύσει.

Το επίμαχο όπλο είναι το M483 Dual-Purpose Improved Conventional Munition (DPICM), μια κεφαλή πυροβολικού για τα οβιδοβόλα των 155 χιλιοστών που προμηθεύτηκε το Κίεβο από την Ουάσιγκτον. Κάθε κεφαλή διασκορπίζει 88 χειροβομβίδες – ο "διπλός σκοπός" (Dual-Purpose) της ονομασίας της οφείλεται στο ότι δεν "στοχεύει" μόνο πεζούς με τα θανατηφόρα θραύσματά της, αλλά μπορεί να καταστρέψει και οχήματα χάρη στη γόμωσή της. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ένα τέτοιο όπλο χρειαζόταν η Ουκρανία από τη Δύση.

"Τα πυρομαχικά DPICM είναι συνήθως 5 με 15 φορές πιο αποτελεσματικά ανά κεφαλή σε σύγκριση με τα παλαιότερα πυρομαχικά πυροβολικού που στέλνουν σήμερα οι ΗΠΑ στην Ουκρανία", έγραψε ο Dan Rice στο Small Wars Journal τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ο Rice είναι ειδικός σύμβουλος των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και έχει δει από πρώτο χέρι πώς πολεμά το Πυροβολικό στη σύγκρουση με τις ρωσικές δυνάμεις. Ο ίδιος πιστεύει οι Ουκρανοί χρειάζονται κάτι πιο ισχυρό.

Με την άποψη του Rice συμφωνεί ο Ουκρανός υποστράτηγος Andrii Kovalchuk, ο οποίος δήλωσε στο Sky News τον Δεκέμβριο: "Χρειαζόμαστε περισσότερα μαζικά όπλα – όχι ένα τυφέκιο, αλλά ένα πολυβόλο – όχι μια οβίδα βλήμα, αλλά ένα όπλο διασποράς".

Τα όπλα διασποράς είναι αμφιλεγόμενα. Μπορεί να είναι αποτελεσματικά στο πεδίο της μάχης, ωστόσο έχουν "κακό όνομα" καθότι διασκορπίζουν πυρομαχικά –που δεν εκρήγνυνται– σε μεγάλη ακτίνα από το σημείο ρίψης τους, αποτελώντας θανάσιμο κίνδυνο για τους αμάχους, ιδίως τα παιδιά, ακόμη και πολλά χρόνια μετά την παύση μιας πολεμικής σύρραξης. Το 2017 στο Βιετνάμ, οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν από πυρομαχικά διασποράς που είχαν "επιζήσει" 40 χρόνια. Πολλοί ακόμη άνθρωποι σε όλο τον κόσμο σκοτώνονται από κατάλοιπα όπλων διασποράς που είχαν χρησιμοποιηθεί σε πιο πρόσφατες συγκρούσεις.

Έτσι, το 2008 η διεθνής κοινότητα υιοθέτησε τη Σύμβαση για τα Πυρομαχικά Διασποράς, την οποία έχουν υπογράψει περισσότερα από 100 κράτη. Βάσει της Σύμβασης απαγορεύεται η χρήση, παραγωγή, αποθήκευση και μεταφορά αυτών των όπλων. Οι ΗΠΑ δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση, αλλά έχουν αντικαταστήσει τα όπλα διασποράς στην πρώτη γραμμή με εναλλακτικά όπλα υψηλής τεχνολογίας που, σύμφωνα με τους Αμερικανούς, είναι εξίσου αποτελεσματικά. Οι ΗΠΑ έχουν διατηρήσει τα αποθέματα παλαιών πυρομαχικών διασποράς.

Τον Δεκέμβριο, υπήρξαν αναφορές ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν εξέταζε αίτημα της Ουκρανίας για να λάβει όπλα διασποράς, αλλά εντέλει φαίνεται πως δεν το ενέκρινε. Το Foreign Policy ισχυρίζεται ότι η Ουκρανία απευθύνθηκε στην Τουρκία, η οποία έχει τις δικές της προμήθειες αμερικανικών κεφαλών.

Ο Vasyl Bodnar, πρέσβης της Ουκρανίας στην Τουρκία, διέψευσε το δημοσίευμα, γράφοντας στο Twitter ότι "αυτή η ιστορία επιχειρεί να υπονομεύσεις τις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ουκρανίας και να δημιουργήσει στον κόσμο αρνητική εικόνα για τις δύο χώρες".

Τεχνικά, εφόσον η Ουκρανία δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση, δεν υπάρχει νομικό κώλυμα να μην χρησιμοποιεί όπλα διασποράς. Ούτε η Ρωσία την έχει υπογράψει και έχει χρησιμοποιήσει ευρέως βόμβες διασποράς κατά τις επιθέσεις της στις ουκρανικές πόλεις.

Ανεξάρτητα από τα όπλα με τα οποία προμήθευσε η Άγκυρα το Κίεβο, υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες αναφορές και βίντεο για άλλα πυρομαχικά διασποράς που χρησιμοποίησε η Ουκρανία.

