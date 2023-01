Π. Ζόραπας (Avin): Eπενδύουμε συνεχώς στο δίκτυο σε νέες μορφές ενέργειας

Στους στόχους της Avin και στο επενδυτικό πρόγραμμα που έχει σχεδιάσει, αλλά και στις προκλήσεις με τις οποίες βρέθηκε αντιμέτωπος ο κλάδος των καυσίμων αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πέτρος Ζόραπας, CEO ΜΑΚΡΑΙΩΝ – AVIN Commercial Director.

- Η αγορά καυσίμων τα τελευταία χρόνια δέχτηκε έντονες πιέσεις λόγω της κρίσης και της υποχώρησης της ζήτησης. Πώς διαμορφώνεται αυτήν την περίοδο η εικόνα στην αγορά; Ποια η θέση της AVIN;

Είναι αλήθεια ότι μετά την πανδημική κρίση, μια νέα ανισορροπία ήρθε να προστεθεί στο παζλ των μεγάλων προσκλήσεων του κλάδου της Ενέργειας συνολικά. Βέβαια, η κίνηση των ανθρώπων και των προϊόντων δεν σταματά, και ως εκ τούτου οι συνθήκες μπορεί να υπήρξαν πιεστικές αλλά επανέρχεται ο ρυθμός. Η κινητικότητα, εξάλλου, είναι μια εκ των βασικών αναγκών της καθημερινότητας και της λειτουργίας της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Εμείς, προσαρμοστήκαμε, όπως πάντα κάνουμε, στην ανάγκη των καταναλωτών, το οποίο αποτελεί υψηλή μας προτεραιότητα ώστε να παραμένουμε η πρώτη και σταθερή επιλογή τους.

Η AVIN μέσα σε αυτό το περιβάλλον αστάθειας και ανασφάλειας, συνέχισε τις επενδύσεις θέτοντας σε λειτουργία 6 νέα ιδιολειτουργούμενα πρατήρια, ενώ παράλληλα προσθέσαμε και 26 νέα συνεργαζόμενα στο δίκτυό μας. Κλείσαμε τη χρονιά έχοντας πλέον 166 ιδιολειτουργούμενα και 492 συνεργαζόμενα πρατήρια. Το 2023 θα συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε σε αυτόν τον τομέα, ενισχύοντας και βελτιστοποιώντας τη λειτουργία του δικτύου μας.

- Ο εξηλεκτρισμός των μεταφορών, τα συνθετικά καύσιμα και οι στόχοι για μείωση των εκπομπών αλλάζουν τον κλάδο. Πώς προετοιμάζεται ο τομέας της εμπορίας καυσίμων για τις αλλαγές αυτές; Πώς θα είναι το πρατήριο του μέλλοντος;

Η AVIN είναι θυγατρική του μεγαλύτερου ενεργειακού Ομίλου της χώρας, αλλά και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο Ομιλός μας με το κλείσιμο των 50 ετών ύπαρξης και προσφοράς το 2022 ανακοίνωσε ένα επενδυτικό πλάνο για το 2030 που αγγίζει τα 4 δισ. Στη σκιά της ευρύτερης γεωπολιτικής και οικονομικής αστάθειας, καθώς και των μεγάλων περιβαλλοντικών προκλήσεων, οι μακροπρόθεσμοι και δυναμικοί στόχοι του Ομίλου δείχνουν ισχυρή προσήλωση για την επίτευξη μιας ασφαλούς ενεργειακής τροφοδοσίας και την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης.

Με την ονομασία "Πρατήριο του Μέλλοντος" κωδικοποιείται ένα από τα πιο συναρπαστικά εγχειρήματα του Ομίλου Motor Oil, ειδικά στον τομέα της λιανικής πώλησης. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο, καινοτόμο εγχείρημα και ταυτόχρονα ένα ρεαλιστικό όραμα για το μέλλον, το οποίο ξεκινά από τα καύσιμα και επεκτείνεται ευρύτερα στη λιανική αγορά ενέργειας, καθώς και σε μια δέσμη από προϊόντα και υπηρεσίες με επίκεντρο τη συνολική εμπειρία του καταναλωτή.

- Ποιοι είναι οι στόχοι της AVIN και πώς διαφοροποιείται η εταιρεία σε σχέση με τον ανταγωνισμό; Ποια είναι η πρότασή σας για τον καταναλωτή – οδηγό;

Στην AVIN είμαστε εναρμονισμένοι με το πνεύμα της εποχής και επενδύουμε συνεχώς στο δίκτυο σε νέες μορφές ενέργειας. Τοποθετήσαμε εγκαταστάσεις CNG στα ΣΕΑ Μεγάρων παρέχοντας ένα ακόμα προϊόν στους πελάτες μας. Στον τομέα της ηλεκτροφόρτισης, τοποθετήσαμε επιπλέον 72 ηλεκτροφορτιστές τελευταίας τεχνολογίας και 2 superchargers σε ισάριθμα ιδιολειτουργούμενα και συνεργαζόμενα πρατήρια τα οποία διασυνδέονται με την πλατφόρμα Incharge της NRG.

Στρατηγικός πυλώνας ανάπτυξης για εμάς συνεχίζει να είναι το Non Fuel Retail. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσεται η ανανέωση των καταστημάτων λιανικής "AGORA” με νέο πλέον look and feel. Εδραιώσαμε συνεργασίες με σημαντικούς συνεργάτες, όπως την COSTA COFFEE αναπτύσσοντας σε πάνω από 70 πρατήρια τη νέα δραστηριότητα του Café, την ανάπτυξη σύγχρονων Car Wash, το πρώτο Care Express concept για γρήγορο mini service, καθώς και με την Skroutz για την τοποθέτηση Smart Lockers σε επιλεγμένα πρατήρια.

- Πώς απαντά ο κλάδος των καυσίμων στη μάστιγα του λαθρεμπορίου και της νοθείας; Τι κάνει η AVIN προκειμένου να εξασφαλίσει στους πελάτες της τον καλύτερο δυνατό ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των καυσίμων που διαθέτει μέσω του δικτύου της;

Πρόκειται πραγματικά για μια μάστιγα από την οποία τόσο οι καταναλωτές όσο και το κράτος αλλά και οι σοβαρές εταιρείες βγαίνουν χαμένοι.

Στην AVIN μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που ξεκινάει από το διυλιστήριο, συνεχίζει στις μεταφορές και καταλήγει στο πρατήριο - με συνεχείς ελέγχους και με κατάλληλα συστήματα (εισροών-εκροών, quality vans, ηλεκτρονικές σφραγίσεις), διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ποσότητα των καυσίμων που παραδίδουμε στους πελάτες μας, καθημερινά.

- Η προσωπική ενασχόληση ενός CEO με τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία είναι μέρος του ρόλου του/της;

Αναμφισβήτητα, και οι εταιρείες που διοικούν οι CEOs αλλά και οι ίδιοι επιχειρούν και δραστηριοποιούνται μέσα στην κοινωνία. Παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν αποδέκτες την κοινωνία, τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Είναι αδύνατο λοιπόν αν θέλεις να είσαι στις πρώτες επιλογές του πελάτη και να λειτουργείς με υπευθυνότητα, να μην λαμβάνεις υπόψιν και να μην έχεις άμεση και έγκυρη εικόνα των θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία, τις τάσεις και τις αλλαγές. Ειδικά τα τελευταία χρόνια με όλες αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες που έχουμε βιώσει όλοι, οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο, στην κοινωνία, στις ανθρώπινες σχέσεις και τις συνήθειες μας, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ακόμα πιο επιτακτικό για τον CEO να παρακολουθεί και να έχει ενεργή ενασχόληση και με τα θέματα της κοινωνίας.

Είναι όμως εξίσου σημαντικό η κάθε εταιρεία και ο CEO που ηγείται να επιστρέφουν στην κοινωνία μέρος της αξίας που δημιουργούν και πηγάζει από την κοινωνία, με διαχρονικό κοινωνικό αποτύπωμα και επίκεντρο τον Άνθρωπο.

Μέσω λοιπόν αυτής της αμφίδρομης σχέσης, για να μπορεί να είναι αρμονική και να δημιουργεί αξία για την κοινωνία, για τους ανθρώπους και για τους stakeholders, είναι απαίτηση η ενασχόληση του.

- Ένα νέο στέλεχος που έχει τη φιλοδοξία να γίνει CEO, τι θα το συμβουλεύατε;

Αυτό που θα πρότεινα και θα προέτρεπα είναι να διαμορφώσει το πλάνο ανάπτυξής του στοχεύοντας σε συγκεκριμένες δράσεις που θα τον εξελίξουν. Να δώσει έμφαση στις δυνατές του περιοχές ώστε αυτές να τον χαρακτηρίζουν και να θέτει καθημερινά τον εαυτό του εκτός του comfort zone του ώστε να αναπτύσσεται κατακτώντας νέες δεξιότητες στην φαρέτρα του. Να είναι ανοιχτός όταν οι συνθήκες αλλάζουν και θετικός στην αλλαγή και τη διαφορετικότητα. Να ακούει ενεργά και να κάνει κτήμα του ότι μέχρι πρότινος ήταν ξένο ενώ παράλληληλα να επιζητά την ανατροφοδότηση και να δουλεύει έμπρακτα στις περιοχές που θέλει να ενισχύσει. Να επιλέγει συνεργασίες με συναδέλφους με διαφορετικά από εκείνον-η χαρακτηριστικά. Και σίγουρα, υπομονή και επιμονή, να "κινείται συνεχώς” και να προχωράει παρά τις όποιες αντιξοότητες και απογοητεύσεις γιατί και αυτές είναι μέρους του ταξιδιού του/της.

- Ποιες ικανότητες και δεξιότητες εκτιμάτε ότι στο μέλλον θα απαιτηθούν να κατέχουν τα νέα και πολλά υποσχόμενα στελέχη;

Ζούμε σε έναν κόσμο στον οποίο η αλλαγή πρωταγωνιστεί σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητάς μας. Στον επαγγελματικό στίβο βιώσαμε την εποχή όπου η έμφαση δίνονταν στη STEM εκπαίδευση, τη μετάβαση στην αξιολόγηση του IQ και στη συνέχεια το ΕQ με την ενσυναίσθηση να πρωταγωνιστεί ως επιθυμητή δεξιότητα. Σήμερα, στην μετά covid εποχή έχουμε φτάσει να συζητάμε για ΑQ, Adaptability Quotient, ως τη δεξιότητα στη βάση της οποίας χτίζεται ένα βιώσιμο επαγγελματικά προφίλ. Τα στελέχη του σήμερα καλούνται καθημερινά να προσαρμοστούν σε νέα δεδομένα, κοιτάζοντας το μέλλον και τον ταχύτατο ρυθμό αλλαγών, η προσαρμοστικότητα θα συνεχίσει να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ταχύτητα λήψης λελογισμένων αποφάσεων ακόμη κι όταν το περιβάλλον είναι λιγότερο σαφές είναι μία ακόμη δεξιότητα που θα απαιτηθεί να αναπτύξουν τα στελέχη του αύριο. Επιπλέον, η συνεργασία με διατμηματικές ομάδες που λαμβάνουν υπόψη τη συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα (diversity & inclusion) είναι μία επιπρόσθετη δεξιότητα.