Αυτές είναι οι startups που επιλέγουν τα ελληνικά funds

Της Ματίνας Χαρκοφτάκη

Η παρατεταμένη χρονική περίοδος όπου κυριάρχησε η παγκόσμια υγειονομική κρίση αναστάτωσε το οικοσύστημα των startups όσο ποτέ άλλοτε. Αλλά όταν τα κύματα της πανδημίας υποχώρησαν και η κανονικότητα επανήλθε σταδιακά στις αρχές του 2022, η ανυπομονησία για μια χρονιά γεμάτη από σημαντικές IPOs και μεγάλους γύρους χρηματοδοτήσεων ήταν διάχυτη. Ωστόσο, προσέκρουσε στη σκληρή πραγματικότητα των αντίξοων μακροοικονομικών συνθηκών, που ουσιαστικά φρέναραν τις διεθνείς αγορές. Οι προκλήσεις, πάντως, δεν αποτελούν κάτι καινούργιο για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, οι οποίες κατά καιρούς έχουν διέλθει από διάφορους κύκλους ύφεσης.

Και αυτήν τη φορά βρίσκονται αντιμέτωπες με έναν "βαρύ χειμώνα", ο οποίος στο πέρασμά του, μέχρι στιγμής, έχει αφανίσει το σχετικά εύκολο χρήμα των προηγούμενων ετών. Οι αποτιμήσεις έχουν πιεστεί προς τα κάτω, ενώ το μότο της "ανάπτυξης με κάθε κόστος" πλέον φαίνεται να μην ισχύει. Μπορεί, λοιπόν, οι νεοφυείς επιχειρήσεις να έχουν βγει από το comfort zone τους, ωστόσο μέσα από τις περιόδους αποδιοργάνωσης δημιουργούνται ευκαιρίες και δρόμοι ανάκαμψης.

Το εγχώριο οικοσύστημα των startups, με διαβατήριο την προσπάθεια που έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια και οδηγό την καινοτομία και την εξωστρέφεια, δείχνει προετοιμασμένο να αγωνιστεί και να περάσει στην απέναντι όχθη με τις λιγότερες δυνατές απώλειες.

Σε αυτήν τη χρονική συγκυρία, οι ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις που αναμένεται να ξεχωρίσουν μέσα στο 2023, συνεχίζοντας στο μονοπάτι της καινοτομίας και της ανάπτυξης, αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα και αποδεικνύουν ότι έχουν χτιστεί πάνω σε γερά θεμέλια.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, τέσσερα από τα σημαντικότερα Venture Capital στη χώρα μας δίνουν τις δικές τους εκτιμήσεις για το τι επιφυλάσσει το νέο έτος για το οικοσύστημα των startups, ενώ παράλληλα κάνουν τις δικές τους προτάσεις για το ποιες νεοφυείς επιχειρήσεις θεωρούν ότι θα απασχολήσουν την επικαιρότητα με τα επόμενα βήματά τους.

VentureFriends

Απόστολος Αποστολάκης

Το VentureFriends έχει συνδέσει το όνομά του με τα σημαντικότερα εγχειρήματα νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον Απόστολο Αποστολάκη, το 2023 θα είναι μια σημαντική χρονιά για το ελληνικό startup οικοσύστημα, διότι υπάρχουν αρκετές εταιρείες που ξεκίνησαν τα προηγούμενα χρόνια και έχουν ξεπεράσει ένα κρίσιμο μέγεθος, μετά το οποίο είναι αυξημένη η πιθανότητα σημαντικής ανάπτυξης και μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας.

"Όταν μια εταιρεία ξεπεράσει τα 3 με 4 εκατ. ευρώ σε ετήσια έσοδα, εμφανίζει καλό ρυθμό ανάπτυξης (50%+), υγιή unit economics και δραστηριοποιείται σε μια μεγάλη αγορά, η πιθανότητα για ένα break out story είναι σημαντική. Στο VentureFriends έχουμε υποστηρίξει αρκετές εταιρείες που είναι σε αυτήν την ενδιαφέρουσα τροχιά, αλλά θα ξεχώριζα δύο για τις οποίες το 2023 θα είναι μια κομβική χρονιά".

FlexCar: Η εταιρεία έχει ήδη εξασφαλίσει σημαντική χρηματοδότηση σε equity και debt και έχει επεκταθεί σε Ιταλία και Κύπρο. Για το 2022 το ποσοστό εσόδων που προέρχονται από τη δραστηριότητα εκτός συνόρων θα διαμορφωθεί κοντά στο 15%, ωστόσο το συγκεκριμένο ποσοστό αναμένεται να αλλάξει ριζικά το 2023 και να ενισχυθεί σημαντικά. Η Flexcar, με έναν νέο γύρο χρηματοδότησης, θα ξεκινήσει στις αρχές του 2023 τη δραστηριότητα στο Μεξικό και παράλληλα θα ενισχύσει την παρουσία της και σε άλλες πόλεις στην Ιταλία. Με τα νέα αυτά τα δεδομένα, εκτιμούμε ότι σε έναν χρόνο από τώρα η εταιρεία θα έχει τριπλασιαστεί και θα έχει μεγάλο ποσοστό των εσόδων της εκτός Ελλάδας, βάζοντας βάση για σημαντική και ταχύτερη διεθνή ανάπτυξη.

Douleutaras: Η εταιρεία ξεπέρασε τα 4 εκατ. ευρώ σε revenue run rate, ενώ το 2022 έκανε ένα πρώτο βήμα διεθνούς επέκτασης σε Ιρλανδία και Πορτογαλία με το brand youhero. Το 2023 θα είναι μια κομβική χρονιά, διότι θα σηκώσει έναν νέο γύρο, θα ξεκινήσει σε μια νέα σημαντική αγορά, την Ισπανία, και με την ωρίμανση της διεθνούς της δραστηριότητας θα αλλάξει κατηγορία και θα δείξει ότι μπορεί να διεκδικήσει τη δημιουργία ενός Ευρωπαίου ηγέτη στον χώρο των υπηρεσιών για το σπίτι.

Big Pi Ventures

Γιώργος Σαλιάρης-Φασσέας

Σε καλύτερη φάση σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες εκτιμά ότι θα βρεθεί η Ελλάδα το 2023 ο Γιώργος Σαλιάρης-Φασσέας, λέγοντας παράλληλα ότι το νέο έτος θα συνοδευτεί από μεγάλη οικονομική πίεση σε παγκόσμιο επίπεδο.

"Οι Έλληνες είμαστε μαθημένοι στις κρίσεις και το να καταφέρνουμε περισσότερα με λιγότερα. Με την τεχνολογία και την καινοτομία ως οχήματα, πιστεύω θα δημιουργηθούν καινούργιες ελληνικές εταιρείες που θα πάνε πολύ μακριά. Ήδη, έχουμε δει στην Big Pi πολλές προτάσεις στους τομείς υγείας, περιβάλλοντος και ενέργειας, κυβερνοασφάλειας και πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και πολλούς Έλληνες του εξωτερικού που θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα μας για να κάνουν τις προτάσεις αυτές πραγματικότητα. Στον μικρόκοσμό μας -της τεχνολογίας και της καινοτομίας- παραμένω πολύ θετικός για το 2023".

TileDB: Η εταιρεία έχει σχεδιάσει έναν καινούργιο τρόπο για τη φύλαξη δεδομένων − μια καινούργια βάση δεδομένων. Πρόκειται για ένα προϊόν το οποίο είναι αποτέλεσμα έρευνας, που ξεκίνησε από τον Σταύρο Παπαδόπουλο και μαζί με τους συναδέλφους του έχουν κάνει τη διαχείριση δεδομένων πολύ πιο εύκολη για πολλές εταιρείες ανά τον κόσμο. Θεωρούμε ότι το 2023 τα αποτελέσματα των υπαρχόντων πελατών θα φέρουν και άλλους πελάτες και η χρήση της TileDB θα εξαπλωθεί ραγδαία, αφού τα δεδομένα των εταιρειών θα μπορούν να φέρουν προστιθέμενη αξία σε αυτές τις δύσκολες εποχές.

Intelligencia: Μέσα από τη χρήση αλγόριθμων και δεδομένων, βοηθά φαρμακευτικές εταιρείες να καταλήγουν πιο γρήγορα στον σωστό συνδυασμό ουσιών για να δημιουργήσουν φάρμακα. Διαθέτοντας μια ομάδα 65 εργαζομένων στην Αθήνα, που έχουν αναπτύξει το προϊόν της και είναι πλέον δοκιμασμένο σε διάφορους πελάτες στην Αμερική, η Intelligencia πιστεύουμε ότι το 2023, στήνοντας ένα δυνατό δίκτυο πωλήσεων, θα κερδίσει πολλούς πελάτες και θα εδραιωθεί στη συγκεκριμένη αγορά.

Phenometry: Έχοντας δημιουργήσει μαθηματικά μοντέλα και λογισμικό που βοηθά τους σχεδιαστές να απεικονίζουν γρηγορότερα και καλύτερα επιφάνειες σε 3D μοντέλα, αυτήν τη στιγμή πουλάει το προϊόν της μέσω τρίτων σχεδιαστικών προγραμμάτων και το 2023 θα είναι η χρονιά που θα βγάλει προϊόν κατευθείαν στην αγορά, θα στήσει δίκτυο πωλήσεων και θα μεγαλώσει σημαντικά την πελατειακή της βάση.

Uni.Fund

Σωτήρης Παπαντωνόπουλος-Μαντόπουλος

Σε τροχιά πολλά υποσχόμενης ανάπτυξης βρίσκεται το εγχώριο οικοσύστημα σύμφωνα με τον Σωτήρη Παπαντωνόπουλο-Μαντόπουλο, καθώς το ταλέντο και η καινοτομία που παράγει η χώρα, η ανάπτυξη του επενδυτικού συστήματος, αλλά και η ευελιξία και προσαρμοστικότητα των ελληνικών startups αποτελούν βασικούς παράγοντες.

"Από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού, η χώρα διαθέτει αναξιοποίητους θησαυρούς. Η έρευνα που παράγεται στα ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα είναι ύψιστης ποιότητας, αλλά ακόμη δεν έχει ξεκλειδώσει ο τρόπος που θα τη μετατρέψει σε οικονομική αξία. Αυτό δημιουργεί μια τεράστια πρόκληση αλλά και ευκαιρία για τα επόμενα χρόνια. Το σύγχρονο παγκόσμιο περιβάλλον είναι γεμάτο προκλήσεις που σε πολλές περιπτώσεις δρουν ανασταλτικά στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Το πρόσφατο παράδειγμα της πανδημίας COVID έφερε στην επιφάνεια εγγενείς αδυναμίες στις επιχειρήσεις, αλλά ανέδειξε επίσης κι αυτές οι οποίες έχουν την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα που απαιτείται για να παραμείνουν βιώσιμες και να αναπτυχθούν, ακόμα και σε δυσμενείς συνθήκες με περιορισμένα μέσα και κεφάλαια".

K-Invent: Βασισμένη σε μακροχρόνια έρευνα στη βιοκινητική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), η ομάδα της Κ-Ιnvent έχει δημιουργήσει λύσεις hardware και software που φέρνουν την επανάσταση στον χώρο της φυσικής αποκατάστασης και φυσιοθεραπείας. Η εταιρεία έχει γραφεία σε Ελλάδα και Γαλλία και από το 2018 καταγράφει αλματώδη ανάπτυξη, υπερδιπλασιάζοντας κάθε χρόνο τον τζίρο της. Ήδη, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της χρησιμοποιούνται από περισσότερους από 10.000 επαγγελματίες του χώρου και περισσότερους από 200.000 χρήστες σε 54 χώρες. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2017 και έχει συγκεντρώσει συνολικά κεφάλαια ύψους 3 εκατ. ευρώ από ελληνικά και ξένα funds και δημοφιλείς αθλητές, ενώ βρίσκεται στη διαδικασία διερεύνησης ασιατικών αγορών.

Clio Muse: Με ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα το ανατρεπτικό story-telling, στη δημιουργία του οποίου συμβάλλουν διαπιστευμένοι ξεναγοί και άλλοι καταξιωμένοι επαγγελματίες του χώρου, η εταιρεία δραστηριοποιείται στη δημιουργία και πώληση ψηφιακών ακουστικών ξεναγήσεων. Έως σήμερα η εταιρεία έχει αναπτύξει περισσότερες από 145 ξεναγήσεις σε 25 χώρες και έχει στρατηγικές συνεργασίες για τη διανομή τους με παγκοσμίως γνωστά online ταξιδιωτικά γραφεία, online αγορές ξεναγήσεων, μουσεία, πολιτιστικούς φορείς και επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2014 και, με χρηματοδότηση 500.000 ευρώ, έχει κατορθώσει να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στον χώρο, με εξαιρετικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης.

Cyrus: Η εταιρεία είναι τεχνοβλαστός (spin-off) του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη τεχνολογιών υδρογόνου με χρήση μεταλλοϋδριδίων για τη συμπίεση αέριου υδρογόνου σε υψηλές πιέσεις (>350 bar). Με δεδομένο τον ρόλο που αναμένεται να διαδραματίσουν οι τεχνολογίες υδρογόνου τις επόμενες δεκαετίες και την τεχνολογία-κλειδί που έχει αναπτύξει η εταιρεία για τις σχετικές υποδομές, η Cyrus έχει τραβήξει το ενδιαφέρον κολοσσών από τον χώρο της ενέργειας και των μεταφορών για συνεργασίες και χρηματοδότηση. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2019 και έχει αντλήσει έως σήμερα χρηματοδότηση ύψους 1 εκατ. ευρώ από το Uni.Fund, την Advent Technologies και τη Neptune International".

Metavallon

Γιώργος Καραντώνης

Τα τελευταία 5 χρόνια έχουν μπει τα θεμέλια για το ελληνικό οικοσύστημα νεοφυούς επιχειρηματικότητας που βασίζεται στην τεχνολογική καινοτομία, όπως επισημαίνει ο Γιώργος Καραντώνης.

"Έχουμε δει την πρόοδο του οικοσυστήματος στη βελτίωση της ετοιμότητας των ομάδων και των σχεδίων που πλέον καλούμαστε να αξιολογήσουμε και στην υποστήριξή τους από πιο έμπειρους επαγγελματίες δικηγόρους, λογιστές και επενδυτικούς συμβούλους. Είναι όλο και πιο σπάνιες οι φορές που χρειάζεται να εξηγήσουμε τις βασικές αρχές και τους όρους που διέπουν τις επενδύσεις στον χώρο μας. Επίσης, νομίζω ότι έχει γίνει πλέον σαφές ότι τα VCs είναι το κατάλληλο μέσο χρηματοδότησης μόνο για επιχειρηματίες που έχουν το όραμα, το πείσμα και το σχέδιο να δημιουργήσουν πραγματικά μεγάλες εταιρίες. Πέρα από αυτά, είναι σημαντικό ότι στους επενδυτές που βλέπουμε να στηρίζουν τις προσπάθειές μας προστίθενται σταδιακά και οι επιχειρηματίες που πούλησαν εταιρείες τεχνολογίας τα προηγούμενα χρόνια. Η συνεισφορά τους στην ωρίμανση του οικοσυστήματος είναι καταλυτική, αφού, πέρα από τα κεφάλαια, μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες συμβουλές, αλλά κυρίως να στηρίξουν τους νεότερους συναδέλφους τους στις δυσκολίες και να τους εμπνεύσουν ώστε να βάλουν φιλόδοξους στόχους".

Krotos: Η startup με το ελληνικό DNA, που ίδρυσε ο Ορφέας Μποτέας το 2013, έχει ταυτίσει το όνομά της με τη state of the art τεχνολογία στην επεξεργασία ήχου, κερδίζοντας την ψήφο εμπιστοσύνης χιλιάδων επαγγελματιών του ήχου και μουσικών παραγωγών σε 65 χώρες του κόσμου, ενώ έχει σηκώσει κεφάλαια ύψους 1,02 εκατ. στερλινών. Το λογισμικό ήχου που έχει δημιουργήσει έχει χρησιμοποιηθεί σε blockbusters, όπως το "Game of Thrones", οι "Avengers", ο "Βασιλιάς των Λιονταριών", το "Βιβλίο της Ζούγκλας", ο "Εξολοθρευτής", το "Frozen 2" και το "Stranger Things". Ειδικεύεται στη δημιουργία ηχητικών εφέ μέσω ειδικού λογισμικού και επιτρέπει σε δημιουργούς περιεχομένου, όπως κινηματογραφικές ταινίες, σίριαλ, βιντεοπαιχνίδια, να σχεδιάζουν ταχύτερα και ευκολότερα εφέ, αντικαθιστώντας τις συνήθως αργές διαδικασίες του παρελθόντος.

Cogitat: Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2020 και έχει αντλήσει κεφάλαια 500.000 ευρώ, επεξεργάζεται μέσω ειδικών αλγορίθμων που έχει αναπτύξει τα ηλεκτρικά σήματα του εγκεφάλου που καταγράφουν συσκευές με αισθητήρες EEG. Στη συνέχεια τα μεταφράζει σε εντολές κατανοητές από υπολογιστές (τεχνολογία Brain-Computer-Interface "BCI"). Στόχος της Cogitat είναι να αξιοποιήσει τις σύγχρονες εξελίξεις στις φορητές συσκευές EEG που καθιστούν εφικτή τη λήψη ηλεκτρικών σημάτων του εγκεφάλου με μη επεμβατικές μεθόδους και στη συνέχεια να μειώσει τον θόρυβο των σημάτων μέσω μηχανικής μάθησης (Machine Learning). Έτσι, επιτρέπει την ανάπτυξη μεγάλου εύρους εφαρμογών που ελέγχονται από τις σκέψεις του χρήστη, όπως για παράδειγμα η πλοήγηση σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας (VR).

ΟΙ ΠΙΟ ΘΕΛΚΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ STARTUPS

FlexCar

Douleutaras

TileDB

Intelligencia

Phenometry

K-Invent

Clio Muse

Cyrus

Krotos

Cogitat