Η μάχη του Μπαχμούτ: 8 επίλεκτες ουκρανικές Ταξιαρχίες εναντίον 40.000 Ρώσων πρώην κρατουμένων

Του David Axe

Η επιχείρηση της Ομάδας Wagner για την κατάληψη της πόλης Μπαχμούτ στο Ντονμπάς της ανατολικής Ουκρανίας έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι. Για τους Ρώσους μισθοφόρους το Μπαχμούτ είναι εμβληματικό. Εάν καταλάβουν τα συντρίμμια της ερειπωμένης πόλης –10 μίλια νοτιοδυτικά του κατεχόμενου από τους Ρώσους Σεβεροντονέτσκ– η Wagner θα καθιερωθεί ως η εναλλακτική λύση για τις δραστηριότητες του τακτικού ρωσικού στρατού.

Τουλάχιστον οκτώ επίλεκτες ουκρανικές Ταξιαρχίες στέκονται εμπόδιο στα σχέδια της Wagner, αποκαλύπτοντας τις επιχειρησιακές αδυναμίες των Ρώσων μισθοφόρων και υπονομεύοντας την επίδειξη ισχύος στην οποία στόχευαν.

"Τα ρωσικά στρατεύματα και οι μισθοφόροι επιτίθενται αδιάκοπα στο Μπαχμούτ από τον Μάιο", δήλωσε την περασμένη Τετάρτη ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. "Επιτίθενται μέρα και νύχτα, αλλά το Μπαχμούτ αντιστέκεται".

Οι ουκρανικές ταξιαρχίες στο Μπαχμούτ και στη γύρω περιοχή –δηλαδή, η 60ή και 71η Ταξιαρχία Πεζικού, η 24η, 57η και 58η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία, η 4η Ταξιαρχία Τεθωρακισμένων, η 46η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία, η 128η Ταξιαρχία Ορεινών Επιχειρήσεων και άλλες μονάδες– αποτελούν το επίλεκτο τμήμα των στρατευμάτων που διαθέτει το Κίεβο. Στους 10 μήνες πολεμικών επιχειρήσεων, ο ουκρανικός στρατός ενισχύθηκε με νέο και βαρύτερο οπλισμό, ενώ αξιοποίησε την εμπειρία από το πεδίο της μάχης για να βελτιώσει την τακτική του και να διαχειριστεί καλύτερα τις μικρότερες μονάδες του.

Κάθε Ταξιαρχία απαριθμεί έως και 3.000 στρατιώτες και εκατό –ή περισσότερα– τεθωρακισμένα οχήματα, καθώς και όπλα πυροβολικού και drones.

Η μάχη για το Μπαχμούτ μαίνεται. Η ομάδα Wagner εξαπέλυσε νέα επίθεση πριν από δύο εβδομάδες και οι Ουκρανοί αντεπιτέθηκαν την εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα. Έως την περασμένη Τετάρτη οι γραμμές αντιπαράταξης παρέμεναν σταθερές και ο Ζελένσκι επισκέφθηκε "εξπρές" την ουκρανική φρουρά που πολεμά στην περιοχή. Την επόμενη ημέρα, αναχώρησε για την Ουάσιγκτον όπου απευθύνθηκε στο αμερικανικό Κογκρέσο.

"Πέρυσι, 70.000 άνθρωποι κατοικούσαν στην πόλη του Μπαχμούτ, σήμερα έχουν απομείνει ελάχιστοι", είπε ο Ζελένσκι ενώπιον της αμερικανικής Βουλής και Γερουσίας, στην απουσία μερικών δεκάδων φιλορώσων Ρεπουμπλικάνων που αρνήθηκαν να παρακολουθήσουν την ομιλία του Ουκρανού προέδρου.

📽️Soldiers of Ukrainian 53rd Mechanized Brigade in Opytne just south of #Bakhmut.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/9U9OkNvNvj