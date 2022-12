Πως συγκρίνεται η πρεμιέρα του Avatar: The Way Of Water με τις μεγαλύτερες παραγωγές του 2022

Της Marisa Dellatto

Το "Avatar: The Way Of Water " εκτιμάται ότι σημείωσε κέρδη 134 εκατ. δολαρίων στο Σαββατοκύριακο της πρεμιέρας του, με την ταινία να υπολείπεται των προσδοκιών, την ώρα που βρίσκεται υπό πίεση για να γίνει κερδοφόρα και να ανταποκριθεί στα ρεκόρ της πρώτης ταινίας. Να πως συγκρίνεται με άλλες πρεμιέρες φέτος.

Ένα άνοιγμα που δεν σπάει ρεκόρ δεν σημαίνει αυτόματη αποτυχία για μια ταινία: Το Top Gun: Maverick είχε κέρδη περίπου 126 εκατ. δολαρίων (η έβδομη μεγαλύτερη πρεμιέρα του 2022), πριν συγκεντρώσει περίπου 1,48 δισ. δολάρια παγκοσμίως και γίνει η ταινία με τα υψηλότερα έσοδα της χρονιάς.

Το 2009, το Avatar είχε άνοιγμα άνω των 77 εκατ. δολαρίων, πριν φτάσει σε εισπράξεις άνω των 2,9 δισ. δολαρίων παγκοσμίως, περισσότερα από κάθε άλλη ταινία στην ιστορία.

Το άνοιγμα μπορεί να αποτελέσει μια πρόγνωση για το πώς θα πάει συνολικά μια ταινία, καθώς και δείκτης ενδιαφέροντος του κοινού, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για αυτήν.

Οι μεγαλύτερες πρεμιέρες του 2022

- Doctor Strange In The Multiverse Of Madness - 187,4 εκατ. δολάρια (955 εκατ. δολάρια παγκοσμίως)

- Black Panther: Wakanda Forever - 181,3 εκατ. δολάρια (786,4 εκατ. δολάρια παγκόσμια μεικτά)

- Jurassic World: Dominion - 145 εκατ. δολάρια (1 δισ. δολάρια παγκοσμίως)

- Thor: Love And Thunder - 144,1 εκατ. δολάρια (760,9 εκατ. δολάρια παγκόσμια ακαθάριστα έσοδα)

- The Batman - 134 εκατ. δολάρια (770,8 εκατ. δολάρια παγκοσμίως)

- Avatar: The Way Of Water - 134 εκατ. δολάρια (434,5 εκατ. δολάρια παγκόσμια ακαθάριστα έσοδα)

- Top Gun: Maverick - 126,7 εκατ. δολάρια (1,48 δισ. δολάρια παγκοσμίως)

- Minions: The Rise Of Gru - 107 εκατ. δολάρια (939,4 εκατ. δολάρια παγκοσμίως)

- Sonic The Hedgehog 2 - 72,1 εκατ. δολάρια (402,6 εκατ. δολάρια παγκοσμίως)

- Black Adam - 67 εκατ. δολάρια (390 εκατ. δολάρια παγκοσμίως)

Οι περισσότερες από τις ταινίες με τα υψηλότερα έσοδα φέτος ήταν σίκουελ ή spin-off μεγάλων ταινιών και franchise.

Τι είχε δηλώσει ο Τζέιμς Κάμερον

Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον δήλωσε ότι το Way of the Water θα πρέπει να είναι μία από τις πιο επιτυχημένες ταινίες όλων των εποχών για να γίνει κερδοφόρα. Υπολογίζεται ότι η ταινία κόστισε πάνω από 350 εκατ. δολάρια για να γυριστεί.

Οι κριτικοί αντιμετώπισαν σε μεγάλο βαθμό θετικά την ταινία, μιλώντας με διθυραμβικά λόγια για τα υπέροχα οπτικά εφέ της. Έχει βαθμολογία κοινού 94% στο Rotten Tomatoes και βαθμολογία Α στο CinemaScore.