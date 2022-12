Οδυσσέας Αθανασίου: Πώς το όνειρο του Ελληνικού γίνεται πραγματικότητα

Το όραµά µας είναι να κάνουµε το Ελληνικό σηµείο αναφοράς στον παγκόσµιο χάρτη, ένα νέο τοπόσηµο που θα ενισχύσει το ενδιαφέρον των επισκεπτών και επενδυτών για τη χώρα µας

Συνέντευξη στην Ελένη Μπότα

Για το Ελληνικό, το µεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης της Ευρώπης, που αναµένεται να συµβάλει στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, στην τουριστική προβολή της χώρας αλλά και στην ενίσχυση της ελληνικής οικονοµίας, µιλά ο διευθύνων σύµβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου, χαρακτηρίζοντας το έργο "εθνικό όραµα". Ο επικεφαλής του έργου του Ελληνικού µιλά στο "Forbes" για το πώς προχωρούν τα έργα εντός της έκτασης, πόσο έχει επηρεάσει η διεθνής ενεργειακή κρίση τον προϋπολογισµό της επένδυσης, αλλά και πώς κινούνται τα χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης του project. Επίσης, αν θα απαιτηθεί επιπλέον χρηµατοδότηση για την υλοποίηση του έργου και αν τον ανησυχεί η παγκόσµια ύφεση και η έλλειψη προσωπικού στον κλάδο των κατασκευών. Τέλος, αποκαλύπτει ποια είναι η µεγαλύτερη πρόκληση που έχει αντιµετωπίσει µέχρι σήµερα στη µακρόχρονη πορεία του στο τιµόνι της Lamda Development.

- Οι εργασίες κατασκευής του Ελληνικού, του µεγαλύτερου έργου αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, έχουν ξεκινήσει. Πείτε µου σε ποιο στάδιο βρίσκεστε σήµερα και ποια θα είναι τα οφέλη τόσο για την τουριστική προβολή της χώρας όσο και για την ελληνική οικονοµία και πότε θα αρχίσουν αυτά να αποτυπώνονται.

Το Ελληνικό είναι πλέον ένα εργοτάξιο από τη µία του άκρη έως την άλλη. Τα έργα υποδοµών, µε µεγαλύτερο την υπογειοποίηση της Λεωφόρου Ποσειδώνος, που θα δώσει αµεσότερη πρόσβαση στους πολίτες προς τη θάλασσα, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Έχουν αρχίσει οι εκσκαφές στο ρέµα Τραχώνων, που αναδιαµορφώνεται, οι εργασίες στο βασικό οδικό δίκτυο, καθώς και οι εργασίες εξυγίανσης και απορρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων. Σας αναφέρω ενδεικτικά µόνο ορισµένα από τα έργα υποδοµών που έχουν ξεκινήσει και είναι πολύ σηµαντικά για όλη την περιοχή και τους όµορους µε το Ελληνικό δήµους. Εντός του 2023 θα παραδώσουµε, όπως έχουµε υποσχεθεί, το πρώτο κτίριο κοινής ωφέλειας. Ένα πρωτοποριακό, πράσινο κτίριο, όπου θα στεγαστούν 4 σωµατεία ΑΜΕΑ. Αυτό είχαµε δεσµευτεί να κάνουµε και το κάνουµε. Δίνω έµφαση σε αυτό, τη δέσµευσή µας, γιατί είναι ένα καθοριστικό στοιχείο της φιλοσοφίας µας και του τρόπου µε τον οποίο δουλεύουµε για τη δηµιουργία του µεγάλου έργου του Ελληνικού. Έχουµε πει εξαρχής ότι το Ελληνικό είναι ένα έργο µε πολλαπλά οφέλη για τη χώρα και τους πολίτες, που δηµιουργείται αποκλειστικά και µόνο µε ιδιωτική πρωτοβουλία και χωρίς να επιβαρύνει ούτε κατ’ ελάχιστον το Δηµόσιο.

Η ανάπλαση του Ελληνικού θα επιφέρει σηµαντικά και µετρήσιµα οφέλη για τη χώρα µας σε πολλά επίπεδα. Αναφέρατε ήδη δύο: τον τουρισµό και την οικονοµία. Ας ξεκινήσουµε µε το πρώτο, τον τουρισµό, που είναι άµεσα συνδεδεµένος µε την ελληνική οικονοµία. Τα τελευταία χρόνια πολλά αλλάζουν και σε αυτό το πεδίο. Το τουριστικό προϊόν µετασχηµατίζεται, µε αποτέλεσµα η Αθήνα και συνολικότερα η Αττική να έχουν τεράστιες προοπτικές. Έχουν µοναδικά πλεονεκτήµατα, τη φυσική οµορφιά, τον πολιτισµό, την ιστορία, την πολιτιστική κληρονοµιά, που, αν συνδυαστούν µε καινοτόµα έργα, όπως το Ελληνικό, είµαι βέβαιος ότι θα µιλάµε πια µε άλλους όρους στη διεθνή τουριστική αγορά. Σκεφτείτε µόνο το τεράστιο πλεονέκτηµα που αποκτά η πρωτεύουσά µας, η Αθήνα, χάρη στο Πάρκο του Ελληνικού. Δύο εκατοµµύρια τ.µ. θα είναι η έκτασή του, δίπλα στη θάλασσα, ένας πνεύµονας πράσινου, µοναδικής οµορφιάς, µεγαλύτερο ακόµα και από το Hyde Park του Λονδίνου, που θα συµβάλει ουσιαστικά στην αναβάθµιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και στη δηµιουργία πρασίνου σε µια πόλη που διαθέτει µόνο 10% πράσινο σε σχέση µε το 40% που είναι ο µέσος όρος για την Ευρώπη. Το πάρκο του Ελληνικού είναι το πράσινο ορόσηµο της ανάπλασης. Είµαι βέβαιος ότι θα είναι το νέο ορόσηµο της Αθήνας. Το όραµά µας είναι να κάνουµε το Ελληνικό σηµείο αναφοράς στον παγκόσµιο χάρτη, ένα νέο τοπόσηµο συνολικά, το οποίο θα περιλαµβάνει και επιµέρους τοπόσηµα, όπως για παράδειγµα ο Riviera Tower ή η Riviera Galleria, που θα διευρύνουν και θα ενισχύσουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών στη χώρα µας. Άλλωστε, σύµφωνα µε µελέτη του ΙΟΒΕ, η ανάπλαση του Ελληνικού θα προσελκύσει 1 εκατοµµύριο επιπλέον τουρίστες στη Ελλάδα. Δεν σας κρύβω, µάλιστα, ότι υπάρχουν ήδη δείγµατα αυτής της προβολής διεθνώς. Στο εξωτερικό, η νέα πόλη στο Ελληνικό συζητείται ήδη. Πρόσφατα είχα την ευκαιρία να συναντηθώ µε συναδέλφους σας από µεγάλα διεθνή ΜΜΕ. Διαπίστωσα ότι έχουν ήδη στρέψει το βλέµµα τους πάνω µας και παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων. Η χώρα µας προβάλλεται ήδη και αυτό µας γεµίζει συγκίνηση.

Συγχρόνως µας φέρνει αντιµέτωπους και µε την τεράστια ευθύνη που έχουµε αναλάβει, µας κάνει πιο δηµιουργικούς, πιο επίµονους και ανυπόµονους να ολοκληρώσουµε αυτό το µεγάλο έργο. Όσο για τα οφέλη στην οικονοµία, θα σας έλεγα ότι είναι ήδη µετρήσιµα από σειρά µελετών που υπολογίζουν κατά 2,3 ποσοστιαίες µονάδες τη συµβολή του έργου του Ελληνικού στο ΑΕΠ της χώρας, καθώς και 14 δισεκατοµµύρια πρόσθετα έσοδα στα ταµεία του κράτους. Προσθέστε ότι η επένδυση, ύψους 8 δισ. ευρώ, εκτιµούµε ότι θα έχει τεράστια συµβολή στην αγορά εργασίας, καθώς αναµένεται να δηµιουργήσει πάνω από 85.000 νέες θέσεις εργασίας. Το όραµά µας είναι το Ελληνικό να γίνει ένας φάρος επενδύσεων για τη χώρα µας. Τέλος, επιτρέψτε µου να αναφερθώ και σε κάτι που ήδη φαίνεται: στην υπεραξία των ακινήτων στους όµορους µε το Ελληνικό δήµους, αλλά και την ευρύτερη νότια ζώνη της Αθήνας. Το Ελληνικό είναι ένα νέο µεγάλο βιβλίο µε πολλές σελίδες που ανοίγουν καθηµερινά και µας επιφυλάσσουν µόνο θετικές εµπειρίες.

- Πρόσφατα πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια του έργου. Εν µέσω σοβαρών οικονοµικών προκλήσεων παγκοσµίως, πώς κινούνται τα χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης της επένδυσης;

Τα εγκαίνια του Ελληνικού ήταν µια πολύ συγκινητική στιγµή για όλους µας. Τα προγραµµατίζαµε πριν από πολύ καιρό, αλλά η πανδηµία και οι συνθήκες υγειονοµικής ασφάλειας, που τηρούσαµε όλοι, δεν µας είχαν επιτρέψει να κάνουµε αυτή τη γιορτή. Για εµάς στη Lamda Development ήταν µια γιορτή, που µας έδωσε την ευκαιρία να υποδεχτούµε στον χώρο του Ελληνικού, µέσα στο εργοτάξιο, χιλιάδες ανθρώπους που µας τίµησαν µε την παρουσία τους και είχαν τη δυνατότητα να δουν ότι τα έργα προχωρούν και ότι το όραµα του Ελληνικού βρίσκεται πια στο στάδιο της δηµιουργίας του. Έχετε δίκιο ότι βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε συνεχείς προκλήσεις. Είναι ένα παγκόσµιο φαινόµενο που µας επηρεάζει όλους. Θα έλεγα, µάλιστα, ότι επαναπροσδιορίζει και τις προτεραιότητές µας, προσωπικές και συλλογικές. Στη Lamda παρακολουθούµε τις εξελίξεις και φροντίζουµε να ανταποκρινόµαστε κάθε φορά στα νέα απρόβλεπτα δεδοµένα. Θα σας πω λοιπόν ότι, όχι µόνο τηρουµένων των αναλογιών, σε σχέση µε το τι ακριβώς συµβαίνει στο παγκόσµιο περιβάλλον, αλλά και µε απόλυτους όρους, προχωράµε µε ταχύτατους ρυθµούς για ένα τόσο µεγάλο, πρωτόγνωρο σε µέγεθος και πολυπλοκότητα έργο. Έχουµε προχωρήσει πολύ γρήγορα µε όλες τις µελέτες και πλέον γίνονται έργα που είναι ορατά. Να σας θυµίσω ότι µόλις έξι µήνες από την απόκτηση των µετοχών παραδώσαµε στους πολίτες το Experience Park, ένα πάρκο 70 στρεµµάτων που τα επόµενα χρόνια θα εξελίσσεται ώστε να αποτελέσει το Μητροπολιτικό πάρκο του Ελληνικού, µεγέθους 2.000 στρεµµάτων, ενώ µέσα στο 2022 δηµιουργήσαµε το µοναδικό στην Ευρώπη, ως προς το µέγεθος και την καινοτοµία του, Experience Centre. Η ανταπόκριση του κόσµου, πάνω από 1 εκατοµµύριο µέχρι σήµερα, που επισκέπτονται τα δύο αυτά έργα είναι για εµάς η µεγαλύτερη ικανοποίηση, γιατί καταλαβαίνουµε ότι η κοινωνία είναι µαζί µας, µας παρακολουθεί και µοιράζεται µε εµάς την ίδια ανυποµονησία να ολοκληρωθεί το Ελληνικό. Σε όλα αυτά που γίνονται θα προσθέσω την οικοδοµική άδεια που εκδόθηκε για τον Riviera Tower, που ήδη θεµελιώνεται, τον πρώτο ουρανοξύστη στην Ελλάδα, ένα κτίριο πανέµορφο µπροστά στη θάλασσα, που είναι και το µοναδικό κτίριο κατοικιών στην Ελλάδα που διαθέτει "χρυσή" προ-πιστοποίηση (Leed Gold).

Ενδεικτικά θα ήθελα να αναφέρω ότι εντός της πρώτης πενταετίας, µεταξύ άλλων, θα έχει ολοκληρωθεί το παράκτιο µέτωπο µε όλες τις οικιστικές αναπτύξεις, µεταξύ των οποίων και ο πρώτος πράσινος ουρανοξύστης στην Ελλάδα −ο Riviera Tower–, αλλά και µια νέα αµµώδης παραλία ενός χιλιοµέτρου, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, ένα µεγάλο µέρους του Πάρκου, καθώς και οι 2 µεγάλες µας εµπορικές αναπτύξεις.

- Η ενεργειακή κρίση έχει αλλάξει τις αρχικές σας εκτιµήσεις για τον προϋπολογισµό του έργου;

Είναι προφανές πως, όταν µιλάµε για ένα γεγονός µε παγκόσµια επίδραση, αυτό επηρεάζει όλους τους τοµείς της οικονοµίας και της δηµόσιας ζωής. Εν προκειµένω, οι συνέπειές της συνδέονται και µε το αυξανόµενο κόστος των υλικών, κάτι που προσπαθούµε να αντιµετωπίσουµε µε πολλαπλούς τρόπους. Παρακολουθούµε τις εξελίξεις και πιστεύουµε ότι ο σωστός σχεδιασµός αλλά και οι διαφανείς διαδικασίες προµηθειών που εφαρµόζουµε −κάτι που αποτέλεσε εξαρχής κορυφαία προτεραιότητά µας− αποτελούν τις ασφαλιστικές µας δικλίδες. Είναι εξαιρετικά σηµαντικό ότι είµαστε χρηµατοδοτικά πλήρως καλυµµένοι για την πρώτη φάση του έργου.

- Έπειτα από δύο οµολογιακές εκδόσεις και µία αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, θα υπάρξουν ανάλογες κινήσεις όσο προχωράει η υλοποίηση του έργου;

Προς το παρόν δεν εξετάζουµε άλλες τέτοιες κινήσεις. Δεν χρειαζόµαστε άλλα χρήµατα. Σκεφτόµαστε επενδύσεις, πράσινες επενδύσεις, που θα χρηµατοδοτηθούν µε τα ποσά που ήδη έχουµε αντλήσει από την έκδοση του τελευταίου "πράσινου" οµόλογου.

Παράλληλα, έχουµε επανειληµµένα αναφέρει τον στρατηγικό σχεδιασµό µας για την εισαγωγή στο Χρηµατιστήριο Αθηνών της θυγατρικής εταιρείας που θα περιλαµβάνει το χαρτοφυλάκιο των υφιστάµενων Εµπορικών Κέντρων καθώς και των δύο εµπορικών αναπτύξεων στο Ελληνικό. Το χρονοδιάγραµµα της εισαγωγής προφανώς επηρεάζεται από τις γενικότερες µακροοικονοµικές συνθήκες, γεωπολιτικές εξελίξεις και τις συνθήκες που επικρατούν στις κεφαλαιαγορές.

- Σε ποια φάση βρίσκονται οι προπωλήσεις βιλών, διαµερισµάτων στον Πύργο Κατοικιών και condos; Πόσα συµβόλαια έχουν ολοκληρωθεί και τι αναµένετε για την επόµενη χρήση;

Είµαστε στην εξαιρετικά ευχάριστη θέση να έχουµε καταγράψει σηµαντική επιτυχία, όπως αυτή απεικονίζεται στις κρατήσεις, µέσω προκαταβολών, των οικοπέδων για την ανέγερση βιλών, των διαµερισµάτων του Riviera Tower και των The Cove Residences από ενδιαφερόµενους αγοραστές. Επιτρέψτε µου, µάλιστα, να πω ότι αυτό ήταν πρωτόγνωρο και πέρα από κάθε προσδοκία ακόµα και για το ευρύτερο περιβάλλον της Ευρώπης. Αυτή την εποχή προχωράµε και στις υπογραφές των συµβολαίων. Θα σας έλεγα µάλιστα ότι υπάρχει τεράστια ζήτηση και διαγκωνισµός µεταξύ των ενδιαφεροµένων, ειδικά για τον ουρανοξύστη (Riviera Tower), καθώς αναφορικά µε τις κρατήσεις για τη µελλοντική απόκτηση των 169 διαµερισµάτων έχουν ήδη κατατεθεί προκαταβολές οι οποίες αντιστοιχούν σε 95% της πωλούµενης επιφάνειας.

Αναφορικά µε τα οικόπεδα για τις βίλες (The Cove Villas), έχουν ήδη κατατεθεί προκαταβολές για το 90% των οικοπέδων. Ενώ σε ό,τι αφορά τις πολυτελείς κατοικίες στο παράκτιο µέτωπο (The Cove Residences), έχουν ήδη κατατεθεί προκαταβολές που αντιστοιχούν στο 85% της πωλούµενης επιφάνειας. Το σύνολο των εκτιµώµενων εσόδων κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετούς φάσης για τα τρία αυτά έργα οικιστικών αναπτύξεων ανέρχεται σε περίπου 1,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 620 εκατ. ευρώ αφορούν τον Riviera Tower, περίπου 190 εκατ. ευρώ τις The Cove Villas και περίπου 270 εκατ. ευρώ τα The Cove Residences.

Θέλω όµως να σας µιλήσω και για τις εµπορικές αναπτύξεις µας. Για το Commercial Hub, το πρωτοποριακό εµπορικό, ψυχαγωγικό και επιχειρηµατικό συγκρότηµα που θα εκτείνεται σε πάνω από 185.000 τ.µ., στην πλευρά της Λεωφόρου Βουλιαγµένης. Υπάρχει ήδη ενδιαφέρον από ενοικιαστές για το 140% της επιφάνειάς του, ενώ έχουν ήδη υπογραφεί προσύµφωνα περίπου σε ποσοστό 25%. Μέσα στο 2023 αναµένουµε να έχουµε υπογράψει προσύµφωνα για το 65%. Αναφορικά µε το Riviera Galleria, την εµπορική ανάπτυξη στην περιοχή της Μαρίνας Αγ. Κοσµά, η εκδήλωση ενδιαφέροντος από ενοικιαστές ανέρχεται ήδη στο 150% της επιφανείας.

- Σας ανησυχούν οι προβλέψεις για την παγκόσµια ύφεση; Και πόσο τελικά αυτή θα επηρεάσει τη ζήτηση αγοράς κατοικιών;

Πιστεύω ότι χρειάζεται ψυχραιµία, διορατικότητα και σχέδιο. Είναι ιστορικά αποδεδειγµένο ότι µέσα από µεγάλες κρίσεις προκύπτουν όχι µόνο µεγάλες ευκαιρίες, αλλά και ένας σοβαρός επαναπροσδιορισµός των δεδοµένων. Η αλήθεια είναι ότι η αγορά ακινήτων έπειτα από µία 10ετία κρίσης εµφανίζει εικόνα σταδιακής ανάκαµψης. Φυσικά, οι πληθωριστικές πιέσεις και η αύξηση των επιτοκίων αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες. Παρακολουθώ τους σχετικούς δείκτες και διαπιστώνω ότι, σε αντίθεση µε την Ευρώπη, στην Ελλάδα υπάρχει υστέρηση των φαινοµένων ύφεσης. Κι αυτό γιατί στην ελληνική αγορά ακινήτων υπάρχει έλλειψη ποιοτικού αποθέµατος. Ακίνητα δηλαδή σύγχρονα, που να πληρούν τις προϋποθέσεις green-smart, που είναι και το ζητούµενο του µέλλοντος. Το Ελληνικό θα συµβάλει στην κάλυψη αυτών των νέων αναγκών και τα στοιχεία που έχουµε ήδη από τη ζήτηση τόσο στο οικιστικό όσο και το επαγγελµατικό κοµµάτι της ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα θετικά. Θα ήθελα εδώ για άλλη µία φορά να τονίσω ότι το Ελληνικό συγκαταλέγεται ανάµεσα στις πρώτες αστικές αναπτύξεις τέτοιου µεγέθους που ενσωµατώνουν ευθύς εξαρχής τις πλέον προηγµένες τεχνολογίες έξυπνης, πράσινης πόλης. Άρα, ναι, παρακολουθούµε τις εξελίξεις, αλλά είµαστε αισιόδοξοι ότι τα µοντέλα που ακολουθούµε αποτελούν το µέλλον, τόσο για την πατρίδα µας όσο και για το ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.

- Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια ζήσαµε το brain drain. Πόσο σας απασχολεί η έλλειψη προσωπικού στον κλάδο κατασκευών και πώς θα αντιµετωπίσετε το θέµα αυτό µεσοπρόθεσµα;

Και αυτό είναι ένα φαινόµενο που δεν είναι µόνο ελληνικό. Ακολουθούµε τη διεθνή ευρωπαϊκή τάση, της έλλειψης δηλαδή ατόµων µε τεχνική κατάρτιση, που προέκυψε λόγω της επιδηµίας του κορονοϊού. Στη χώρα µας ζήσαµε και τη 10ετία της κρίσης, την ύφεση συνολικά στην αγορά εργασίας, που είχε ως αποτέλεσµα το brain drain. Πολλοί εξειδικευµένοι επιστήµονες, τεχνικοί αλλά και εργατικό δυναµικό άφησαν την πατρίδα µας, αναζητώντας άλλες αγορές εργασίας. Πιστεύω ότι η τάση που παρατηρήθηκε τα προηγούµενα χρόνια τείνει να αντιστραφεί. Αρκετοί είναι εκείνοι που επιστρέφουν στην Ελλάδα. Και πιστεύω ότι είναι χρέος όλων µας, όχι µόνο του κράτους, αλλά και όλων των µεγάλων υγιών ελληνικών επιχειρήσεων, να συµβάλουν ώστε το κύµα αυτό της εξόδου να εξαλειφθεί. Στη Lamda κάνουµε ό,τι µπορούµε για αυτό. Όταν ξεκινήσαµε, δεν ήµασταν περισσότεροι από 200. Αυτή τη στιγµή είµαστε πάνω από 600 και συνεχώς µεγαλώνουµε. Πολλοί από αυτούς είναι επιστήµονες και τεχνικοί, εξειδικευµένοι εργαζόµενοι που είχαν φύγει στο εξωτερικό. Τους φέραµε πίσω στην Ελλάδα γιατί τους εξασφαλίσαµε εργασιακή σταθερότητα και προοπτική. Θα συνεχίσουµε να το κάνουµε, ώστε να συµβάλουµε στο brain gain. Ταυτόχρονα, οι κατασκευαστικές εταιρείες θα χρειαστεί να προχωρήσουν σε διεύρυνση του προσωπικού τους για να ανταποκριθούν στις αυξανόµενες ανάγκες που δηµιουργεί η αναγεννηµένη αγορά ακινήτων και υποδοµών.

- Πρόσφατα αναφέρατε ότι στόχος είναι όλο το Ελληνικό να έχει πράσινη ενέργεια έως τέλος της πενταετίας. Ποιες είναι οι κινήσεις που γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση;

Το Ελληνικό είναι το µεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη και η ολοκληρωµένη πράσινη στρατηγική του το καθιστά µια από τις πιο βιώσιµες αναπτύξεις, όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρούµε σε όλες τις αναγκαίες συνεργασίες µε τους καλύτερους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αξιοποιώντας τα χρήµατα του "πράσινου" οµόλογου που εκδώσαµε γι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Πρόσφατα η Lamda Energy Investments, που είναι 100% θυγατρική της Lamda, προχώρησε στην εξαγορά ποσοστού 20% της εταιρείας R Energy 1 Holding, που, όπως θα γνωρίζετε, είναι µια πρωτοπόρος εταιρεία στον τοµέα των ΑΠΕ. Η συνεργασία µας αυτή, που είναι η πρώτη πράσινη επένδυσή µας, εντάσσεται στον σχεδιασµό µας για να τροφοδοτήσουµε µε πράσινη ενέργεια τη νέα πόλη που δηµιουργούµε στο Ελληνικό, καθώς και να υποστηρίξουµε την ενεργειακή αυτονοµία των Εµπορικών Κέντρων µας. Θα ακολουθήσουν κι άλλες τέτοιες συνέργειες που εντάσσονται στον συνολικό σχεδιασµό µας για τη σύγχρονη, πράσινη έξυπνη πόλη, αλλά θα µου επιτρέψετε να µην επεκταθώ περισσότερο τώρα.

- Βρίσκεστε στο τιµόνι της Lamda για περισσότερα από 11 χρόνια. Ποια είναι η µεγαλύτερη πρόκληση που αντιµετωπίσατε µέχρι τώρα και γιατί;

Παρότι η διεθνής οικονοµική κρίση µε συνόδευσε έντονα στην πρώτη τριετία µου ως Διευθύνοντα Συµβούλου, θα σας έλεγα ότι η µεγαλύτερη πρόσκληση είναι το έργο του Ελληνικού, ένα έργο πρωτόγνωρο, καινοτόµο και περίπλοκο. Άρα, και µε το ρίσκο να αναθεωρήσω, επειδή στο Ελληνικό όλα προχωρούν γρήγορα και καµία µέρα δεν µοιάζει µε την προηγούµενη, θα έλεγα ότι µια µεγάλη πρόκληση ήταν να γίνει κατανοητό σε όλους, στο ελληνικό Δηµόσιο, αλλά και στην κοινωνία, ότι το Ελληνικό δεν µοιάζει µε τίποτα που έχει γίνει µέχρι στιγµής στην Ελλάδα. Πιστέψτε µε, αυτό είχε µεγάλες δυσκολίες και ήταν και µια τεράστια πρόκληση και για όλους εµάς στη Lamda Development. Για να προχωρήσουµε, έπρεπε να ξεπεράσουµε κατεστηµένες αντιλήψεις, να υπερβούµε δυσκολίες της γραφειοκρατίας, να απαντήσουµε µε έργα και όχι µε λόγια σε επιφυλάξεις για το Ελληνικό. Συγχρόνως έπρεπε και πρέπει να δώσουµε στους πολίτες να καταλάβουν ότι το Ελληνικό είναι το έργο όλων µας, το έργο που θα ταξιδέψει το όνοµα της Ελλάδας στον κόσµο. Πιστεύω ότι έχουµε προχωρήσει πολύ από τις αρχικές δυσκολίες, που ήταν και οι προκλήσεις µας. Τώρα, στο σηµείο που βρισκόµαστε, η πρόκληση είναι να βλέπουµε µέρα µε τη µέρα το όραµά µας να γίνεται πραγµατικότητα και το έργο να προχωρά, να µεγαλώνει.

