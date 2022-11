WeFor: Παρακινεί τη γενιά Ζ να "απαντήσει" στις μεγάλες προκλήσεις της γενιάς της

Πτυχιούχοι Νομικής, ο Βασίλης και ο Νίκος γνωρίστηκαν στην Κομοτηνή, όπου σπούδαζαν, και βρήκαν κοινό τόπο, μεταξύ άλλων, στην ανησυχία τους να εντοπίσουν projects με κοινωνικό αντίκτυπο. Έτσι, ίδρυσαν τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό WeFor, μια ομάδα που γεννήθηκε με την προοπτική να δώσει φωνή στη γενιά Ζ και που ασχολείται με τις μεγαλύτερες προκλήσεις της γενιάς αυτής. Εισάγοντας το καινοτόμο concept της ετήσιας καμπάνιας και προσπαθώντας να κερδίσει μια γενιά της οποίας η προσοχή διασπάται εύκολα, κάθε χρόνο το WeFor επιλέγει μια θεματική που συμπεριλαμβάνεται στις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Η χρονιά αφιερώνεται, με εκδηλώσεις, σεμινάρια και διαδραστικά εργαστήρια, στην επιλεγμένη θεματική, προσπαθώντας να παρακινήσει νέους ανθρώπους να αναλάβουν δράση.

Το 2021 στον πυρήνα του προβληματισμού βρέθηκε το ζήτημα της ισότητας των φύλων, ενώ το 2022 στο επίκεντρο του WeFor βρέθηκε η κλιματική αλλαγή. Οι δράσεις ξεκίνησαν με τη συμμετοχή της ομάδας σε συζητήσεις στο Delphi Economic Forum και την τιμητική πρόσκληση να παρουσιάσει τη δουλειά της στο World Economic Forum στο Νταβός. Μεγαλύτερη δράση αποτέλεσε η διημερίδα "WeFor Climate Summit", που έφερε κοντά ηγέτες από τον χώρο της βιομηχανίας, πολιτικούς και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών για να συζητήσουν με νέους ανθρώπους για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Για το 2023 το WeFor έχει αφιερωθεί σε ζητήματα νέων τεχνολογιών και τεχνητής νοημοσύνης.

Η κοινή πορεία του Νίκου και του Βασίλη, όμως, ξεκίνησε το 2018, όταν συνδιοργάνωσαν το πρώτο TEDx του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ενώ παράλληλα αποτέλεσαν ιδρυτικά μέλη στο "Institute for Internet and the Just Society", που ασχολείται με ζητήματα εκδημοκρατισμού νέων τεχνολογιών με έδρα το Βερολίνο, εκπροσωπώντας μαζί το πανεπιστήμιό τους σε μια εικονική δίκη για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης στη Βουδαπέστη.

Ο Βασίλης είναι πτυχιούχος Νομικής, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διεθνή Διαιτησία και μεταπτυχιακός φοιτητής (Master’s in Public Policy) στο Πανεπιστήμιο Georgetown στη Washington DC. Είναι ιδρυτής του Δικτύου Νέων Βοιωτίας και έχει εργαστεί ως policy advisor στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης.

Ο Νίκος είναι πτυχιούχος Νομικής και μεταπτυχιακός φοιτητής του Rome Business School στο Marketing & Digital Business. Έχει ιδρύσει το Genius Acropolis, μια εταιρεία ethical marketing με έδρα την Αθήνα που δραστηριοποιείται σε όλη την Ευρώπη. Το 2020 εξελέγη αντιπρόεδρος Marketing του διεθνούς δ.σ. της ELSA, εκπροσωπώντας 70.000 μέλη, ενώ το 2019 εργάστηκε στον τομέα εταιρικής διακυβέρνησης της Norton Rose Fulbirght στη Φρανκφούρτη.

Στην φωτογραφία από αριστερά προς τα δεξιά: Βασίλης Κουτσούμπας και Νίκος Φοίφης.

Mεθοδολογία: Από τις πάνω από 100 υποψηφιότητες που συγκέντρωσε το "Forbes" –είτε μέσω αιτήσεων των ίδιων των ενδιαφερομένων είτε μέσω προτάσεων από ιδρύματα και αρμόδιους φορείς–, η συντακτική ομάδα έκανε μια πρώτη διαλογή και κατέληξε σε 50. Η κριτική επιτροπή, η οποία αποτελούνταν από τους κ.κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο (διευθύνοντα σύμβουλο της Bespoke SGA Holdings), Νίκο Καραμούζη (πρόεδρο του SMERemediumCap και της Grant Thornton Ελλάδος), Μιχάλη Μπλέτσα (διευθυντή Πληροφορικής στο Media Lab του MIT), Θεοχάρη Φιλιππόπουλο (πρόεδρο του Capital.gr, πρόεδρο των Αττικών Εκδόσεων), αξιολόγησε τις 50 υποψηφιότητες με βαθμολογίες από το 1 (χαμηλότερο) έως το 4 (υψηλότερο), βάσει των οποίων διαμορφώθηκε η οριστική κατάταξη. Η σειρά δημοσίευσης έχει οριστεί σύμφωνα με τη βαθμολογία των μελών (από την υψηλότερη στη χαμηλότερη) και εν συνεχεία, αλφαβητικά. Προϋποθέσεις συμμετοχής στη λίστα "Forbes 30 under 30 Greece 2023" πληρούσαν όσοι είναι γεννημένοι από την 1/1/1993 και μετά.

