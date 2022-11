H DrugnDrop με τη βοήθεια του IoT βάζει τέλος στη σπατάλη φαρμάκων

Το παγκόσμιο πρόβλημα στη φαρμακευτική αγορά σε συνδυασμό με ένα μάθημα στο πανεπιστήμιο ήταν η αφορμή για την ίδρυση της DrugnDrop από την Αλεξάνδρα, τον Γιάννη και τον Νικόλα. Πρόκειται για μια νεοφυή επιχείρηση έντασης γνώσης, που, χρησιμοποιώντας λύσεις IoT, δίνει τέλος στη σπατάλη φαρμάκων, παρέχοντας οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική αξία κατά μήκος της φαρμακευτικής αλυσίδας αξίας. Πώς επιτυγχάνεται αυτό; Μέσω του έξυπνου συστήματος διαχείρισης φαρμάκων της DrugnDrop, το οποίο αποτελείται από έναν έξυπνο κάδο και τη συνδεδεμένη εφαρμογή. Στόχος της ομάδας είναι το εν λόγω σύστημα να εισαχθεί σε οργανισμούς που διαχειρίζονται φάρμακα μαζικά, όπως φαρμακεία, όπου ο έξυπνος κάδος θα αναγνωρίζει τα φαρμακευτικά απόβλητα και το λογισμικό θα τα αναλύει, παρέχοντας χρήσιμες αναφορές. Ήδη υπάρχουν συζητήσεις της DrugnDrop με το ΙΦΕΤ για είσοδο στα ελληνικά φαρμακεία, έχοντας ήδη λάβει σχετικό Letter of Intent. Άλλα επόμενα βήματα της startup περιλαμβάνουν την εμπορευματοποίηση του συστήματός της, μέσω συνεργασίας με την HellasDigital, και την αναζήτηση χρηματοδότησης μέσω της συμμετοχής της σε διαγωνισμούς, εκθέσεις και προγράμματα, όπως το πρόγραμμα του BusinessSeeds της Εθνικής Τράπεζας, που τρέχει ήδη.

Η DrugnDrop έχει ήδη αποσπάσει ιδιαίτερα σημαντικές διακρίσεις. Αρχικά κατέκτησε την 1η θέση στον εθνικό τελικό του JAGreece και κλήθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό επιχειρηματικότητας Gen-E στο Ταλίν της Εσθονίας, όπου συμμετείχαν 42 ομάδες. Εκεί, η Drug n Drop κατέκτησε την 3η θέση ως "Innovation of the Year", καθώς και το ειδικό βραβείο της GAM Investments "Financial Sustainability and Growth Award". Παράλληλα, η startup ήταν υποψήφια για 4 ακόμα ειδικά βραβεία στο Gen-E, ενώ ιδιαίτερα σημαντική διάκριση κατέκτησε και ο CEO της, Νικόλας Σπυρέλλης, κερδίζοντας το βραβείο Ηγετικής Προσωπικότητας JA Alumni Europe Leadership Award. Τέλος, ο τελευταίος κλήθηκε να παρουσιάσει την DrugnDrop στο συνέδριο των JA Alumni, στο Στρασβούργο, στα τέλη Αυγούστου στα πλαίσια της προώθησης και της περαιτέρω ανάπτυξης της start-up.

Ατομικά, ο Νικόλας και ο Γιάννης είναι πρωταθλητές του Taekwondo και μέλη της εθνικής ομάδας για 3 και 1 έτη αντίστοιχα, ενώ η Αλεξάνδρα έχει σημειώσει σημαντικές διακρίσεις στην κολύμβηση. Τέλος, o Νικόλας και η Αλεξάνδρα είναι απόφοιτοι του ΔΕΤ, έχοντας εργασιακή εμπειρία ως σύμβουλοι στις KPMG και PwC αντίστοιχα, ενώ ο Γιάννης σπουδάζει στη Φαρμακευτική του ΕΚΠΑ.

Στην φωτογραφία από αριστερά προς τα δεξιά: Γιάννης Σπυρέλλης, Αλεξάνδρα Βασιλάκη, Νικόλαος-Άγγελος Σπυρέλλης.

Mεθοδολογία: Από τις πάνω από 100 υποψηφιότητες που συγκέντρωσε το "Forbes" –είτε μέσω αιτήσεων των ίδιων των ενδιαφερομένων είτε μέσω προτάσεων από ιδρύματα και αρμόδιους φορείς–, η συντακτική ομάδα έκανε μια πρώτη διαλογή και κατέληξε σε 50. Η κριτική επιτροπή, η οποία αποτελούνταν από τους κ.κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο (διευθύνοντα σύμβουλο της Bespoke SGA Holdings), Νίκο Καραμούζη (πρόεδρο του SMERemediumCap και της Grant Thornton Ελλάδος), Μιχάλη Μπλέτσα (διευθυντή Πληροφορικής στο Media Lab του MIT), Θεοχάρη Φιλιππόπουλο (πρόεδρο του Capital.gr, πρόεδρο των Αττικών Εκδόσεων), αξιολόγησε τις 50 υποψηφιότητες με βαθμολογίες από το 1 (χαμηλότερο) έως το 4 (υψηλότερο), βάσει των οποίων διαμορφώθηκε η οριστική κατάταξη. Η σειρά δημοσίευσης έχει οριστεί σύμφωνα με τη βαθμολογία των μελών (από την υψηλότερη στη χαμηλότερη) και εν συνεχεία, αλφαβητικά. Προϋποθέσεις συμμετοχής στη λίστα "Forbes 30 under 30 Greece 2023" πληρούσαν όσοι είναι γεννημένοι από την 1/1/1993 και μετά.

