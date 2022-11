Ο δισεκατομμυριούχος Bill Ackman άλλαξε γνώμη για τα κρυπτονομίσματα: "Ήρθαν για να μείνουν"

Της Rosemarie Miller

Ο Bill Ackman, ο δισεκατομμυριούχος CEO της Pershing Square Capital Management, άλλαξε γνώμη για τα κρυπτονομίσματα και πλέον πιστεύει ότι τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία "ήρθαν για να μείνουν".

"Αρχικά ήμουν επιφυλακτικός με τα κρυπτονομίσματα, αλλά μελετώντας μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα project της αγοράς έχω οδηγηθεί στην εκτίμηση ότι τα crypto μπορούν να δημιουργήσουν αξιόλογες επιχειρηματικές δραστηριότητες και τεχνολογίες που διαφορετικά δεν θα έβρισκαν τον χώρο να αναπτυχθούν", σχολίασε ο Ackman σε ένα thread στο Twitter το βράδυ της Κυριακής – γνωστός για ορισμένες σημαντικές επενδυτικές νίκες (όπως τα κέρδη ύψους 2,6 δισ. δολαρίων από ένα στοίχημα short credit που σχετιζόταν με την covid-19) και… ήττες (χάνοντας το 50% της αξίας του μεριδίου του στην εταιρεία λιανικής J.C. Penney).

The telephone, the internet, and crypto share one thing in common. Each technology improves on the next in terms of its ability to facilitate fraud. As such, I was initially a crypto skeptic, but after studying some of the more interesting crypto projects, I have come to