Oυκρανικά κεφάλαια, "ξέπλυμα", FTX, Δημοκρατικοί: Μια θεωρία συνωμοσίας που δεν βγάζει νόημα

Tου Matt Durot

Η αιφνιδιαστική κατάρρευση του FTX αποκάλυψε ότι το πτωχευμένο –πλέον– ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων έκρυβε πολλά προβλήματα. Μήπως, όμως, ήταν ένα μέσο για τους Δημοκρατικούς για να ξεπλένουν ουκρανικά κεφάλαια που διοχετεύονταν προς στήριξη των υποψηφίων τους στις πρόσφατες ενδιάμεσες εκλογές; Είναι "ένα ερώτημα που αξίζει να τεθεί", έγραψε τη Δευτέρα ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, ο Έλον Μασκ, στο Twitter.

A question worth asking — Elon Musk (@elonmusk) November 14, 2022

Ήταν, λοιπόν; Σύμφωνα με τη θεωρία συνωμοσίας, που πρόβαλε η εκπομπή του Tucker Carlson "Tonight" στο Fox News, η Ουκρανία έλαβε 18,2 δισ. δολάρια σε δεσμεύσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και άγνωστο ποσό δωρεών μέσω ενός ιστότοπου που "ανέβηκε" τον Μάρτιο σε συνεργασία με το FTX με σκοπό την οικονομική αρωγή προς την ουκρανική κυβέρνηση. Το Κίεβο επένδυσε μέρος αυτών των χρημάτων στο FTX, σύμφωνα με τη θεωρία συνωμοσίας, και έπειτα ο Bankman-Fried φέρεται να μετέφερε 40 εκατομμύρια δολάρια σε μερικές αριστερόστροφες Super PACs. Ο επικεφαλής τεχνικός διευθυντής του FTX, Nishad Singh, φέρεται να διοχέτευσε επιπλέον 7,4 εκατ. δολάρια.

Πρώτον, δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι η Ουκρανία επένδυσε στο FTX ή ότι τα ουκρανικά κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση πολιτικών –ως δωρεές– από τον Bankman-Fried, η αξία του οποίου –σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Forbes– ανερχόταν στα 16,7 δισ. δολάρια πριν την κατάρρευση του ανταλλακτηρίου, ή από τον στενό κύκλο των συνεργατών του στο FTX, που η αποτίμησή του είχε υπολογιστεί πρόσφατα στα 40 δισ. δολάρια (32 δισ. δολάρια του FTX International και 8 δισ. δολάρια της θυγατρικής FTX US). Ακόμη και εάν τα κέρδη του FTX δεν επαρκούσαν για να καλύψει τις υποχρεώσεις της, πιθανόν θα δάνειζαν οι τράπεζες τον Bankman-Fried έναντι της εντυπωσιακής κεφαλαιοποίησης της εταιρείας. Αλλά η θεωρία συνωμοσίας έχει μεγάλη απήχηση, γεγονός που ανάγκασε τον αναπληρωτή υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ουκρανίας να διαψεύσει τις εικασίες τη Δευτέρα.

"Ένα ίδρυμα συγκέντρωσης χρημάτων σε κρυπτονοπίσματα @_AidForUkraine χρησιμοποίησε το @FTX_Official για να μετατρέψει τις δωρεές σε fiat τον Μάρτιο", έγραψε στο Twitter ο υφυπουργός Alex Bornyakov. "Η κυβέρνηση της Ουκρανίας δεν επένδυσε ποτέ κεφάλαια στο FTX. Το όλο αφήγημα ότι η Ουκρανία δήθεν επένδυσε στο FTX, το οποίο δώρισε χρήματα στους Δημοκρατικούς, πρόκειται πραγματικά για ανοησία".

"Δεν υπάρχει ψήγμα αλήθειας σε αυτή την ιστορία", σχολίασε από την πλευρά του ο Bankman-Fried για τη θεωρία συνωμοσίας, απαντώντας μέσω e-mail στο Forbes. "Είναι παράλογο". (Ο Bankman-Fried δήλωσε το Σάββατο στο Reuters ότι εξακολουθεί να βρίσκεται στις Μπαχάμες, όπου εδρεύει το FTX, διαψεύδοντας τις αναφορές ότι είχε διαφύγει στη Νότια Αμερική εν μέσω ισχυρισμών ότι η εταιρεία συναλλαγών του Alameda Research είχε μεταφέρει κεφάλαια πελατών του FTX αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων).

Η πιο υπερτιμημένη εταιρεία στην ιστορία ενός κλάδου που κατ’ εξοχήν δεν υπόκειται σε κανονισμούς ρυθμιστικών αρχών είχε πολλούς λόγους για να πλησιάσει τους βουλευτές στην Ουάσινγκτον –και από τις δύο πλευρές των εδράνων– ασχέτως με το τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Και ενώ το μεγαλύτερο μέρος των 40 εκατ. δολαρίων το ξόδεψε ο Bankman-Fried για να υποστηρίξει τους Δημοκρατικούς, οι υπόλοιπες πολιτικές του δωρεές (και των στενών συνεργατών του) επικεντρώθηκαν περισσότερο σε εγχειρήματα που αφορούσαν τη μελλοντική αντιμετώπιση της πανδημίας καθώς και τις προοπτικές της εταιρείας του.

Σχεδόν τα τρία τέταρτα αυτών των χρημάτων, συγκεκριμένα 27 εκατ. δολάρια, χρηματοδότησαν τη Super PAC "Protect Our Future", συν 1 εκατ. δολάρια από προσωπική δωρεά του Singh (ο τελευταίος δώρισε επίσης 6,4 εκατ. δολάρια σε μερικές αριστερόστροφες Super Pac). Το Protect Our Future, σκοπός του οποίου είναι να "συνδράμει στην εκλογή υποψηφίων που θα πρωτοπορήσουν στην πρόληψη της πανδημίας", δαπάνησε 24,2 εκατ. δολάρια για να υποστηρίξει 18 Δημοκρατικούς στις προκριματικές εκλογές για το χρίσμα. Δεκαπέντε από αυτούς τους υποψηφίους χαρακτηρίζονται ως "πρωτοπόροι" από τη μη κερδοσκοπική οργάνωση Guarding Against Pandemics, η οποία ιδρύθηκε και διευθύνεται από τον αδελφό του Bankman-Fried, τον Gabe, στις 12 Νοεμβρίου, όταν ήταν και η τελευταία φορά που εμφανίστηκε το όνομά του στον ιστότοπο της οργάνωσης. Ο μεγαλύτερος δικαιούχος του PAC, ένας όχι και τόσο γνωστός υποψήφιος για τη Βουλή των Αντιπροσώπων από το Όρεγκον, ο Carick Flynn, ο οποίος φαίνεται να συμμερίζεται το ενδιαφέρον του Bankman-Fried για τον αποτελεσματικό αλτρουισμό, έχασε τις προκριματικές εκλογές, αν και έλαβε 10,5 εκατ. δολάρια από το PAC.

Η τρελή θεωρία ότι άνθρωποι του FTX συμμετείχαν στο ξέπλυμα ουκρανικών κεφαλαίων που κατέληγαν σε Δημοκρατικούς βγάζει ακόμη λιγότερο νόημα αν αναλογιστεί κανείς ότι το στέλεχος του ανταλλακτηρίου Ryan Salame ξόδεψε προσωπικά 23,9 εκατ. δολάρια για τις ενδιάμεσες εκλογές, υποστηρίζοντας ως επί το πλείστον Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους. Από αυτό το ποσό, 15 εκατ. δολάρια πήγαν στη χρηματοδότηση της δικής του Super PAC, της American Dream Federal Action, η οποία – σύμφωνα με όσα είπε ο Salame σε συνέντευξή του στην Washington Examiner τον Σεπτέμβριο– θα επικεντρωθεί επίσης στην πρόληψη μελλοντικών πανδημιών και επιδημιών από ιούς. Το PAC του Salame δαπάνησε 11,3 εκατ. δολάρια για την υποστήριξη 14 Ρεπουμπλικάνων στις προκριματικές εκλογές τους, εκ των οποίων οι 12 έλαβαν στήριξη από το Guarding Against Pandemics.

Εντέλει ίσως αυτά τα χρήματα να ενισχύσουν τη δημόσια υγεία. Πάντως, δεν κατάφεραν να ανακόψουν τη μετάδοση της κρίσης από την πτώχευση του FTX που επηρέασε πελάτες, εργαζόμενους και επενδυτές.