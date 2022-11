Τα "μαγικά" της Άννας Μοραγλή εκτινάσσουν την προβολή των ΜμΕ στις μηχανές αναζήτησης

Τα χρηματικά ποσά που καλούνται να επενδύσουν οι επιχειρήσεις στην πληρωμένη διαφήμιση αλλά και στα μεγάλα marketplaces ολοένα και αυξάνονται, με αμφίβολο μάλιστα αποτέλεσμα.

Τη λύση έρχεται να δώσει η Άννα Μοραγλή με τη Search Magic. Σε έναν κόσμο όπου το αυθεντικό περιεχόμενο είναι αυτό που εντέλει κερδίζει τον καταναλωτή, η Search Magic βοηθά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όχι μόνο να σκαρφαλώσουν υψηλότερα στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης, αλλά και να ανταγωνιστούν μεγάλες επιχειρήσεις. Στόχος είναι οι εταιρείες να δημιουργήσουν ένα άμεσο κανάλι προσέγγισης του καταναλωτή, που θα φέρνει σταθερά, ποιοτική επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα τους, μειώνοντας ταυτόχρονα σημαντικά τα ποσά που επενδύουν στην πληρωμένη διαφήμιση.

Η μέθοδος της Search Magic έχει εφαρμοστεί, μέχρι στιγμής, με επιτυχία σε 50 επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.

Η Άννα ξεκίνησε τη Search Magic τον Ιούλιο του 2020. Μέσα σε δύο χρόνια ο τζίρος της εταιρείας τριπλασιάστηκε, ενώ η κερδοφορία της εταιρείας, η οποία απασχολεί 4 εργαζόμενους, αγγίζει το 55% του συνολικού ετήσιου τζίρου.

Κάποιες από τις εταιρείες με τις οποίες έχει συνεργαστεί η Search Magic είναι: η Pour Les Femmes με έδρα την Αμερική της γνωστής ηθοποιού Robin Wright από τη σειρά "House of Cards", η Calyx Containers με έδρα την Αμερική, η Simple με έδρα τη Δανία, το Brain & Spine με έδρα την Ελλάδα, η Value the Markets με έδρα τη Σκωτία, η True Tribe με έδρα τη Γαλλία και η Maxoel με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το ηλεκτρονικό marketing και ο ψηφιακός κόσμος μπήκαν στη ζωή της Άννας από την ηλικία των 15 ετών. Όταν με το σχολείο συμμετείχε στον διαγωνισμό F1 in Schools, όπου ήταν υπεύθυνη για το marketing της ομάδας Speed Deamons. Κέρδισε την εμπιστοσύνη μεγάλων εταιρειών, όπως η Coca-Cola και η Vodafone, εξασφαλίζοντας χορηγίες τους, ενώ η ομάδα της κέρδισε την πρώτη θέση στον ελληνικό διαγωνισμό και διακρίθηκε και στο εξωτερικό.

Η Άννα έχει ασχοληθεί ενεργά με το ηλεκτρονικό marketing έχει διδάξει SEO marketing και έχει, μέχρι στιγμής, εκπαιδεύσει πάνω από 500 επαγγελματίες στον χώρο.

Mεθοδολογία: Από τις πάνω από 100 υποψηφιότητες που συγκέντρωσε το "Forbes" –είτε μέσω αιτήσεων των ίδιων των ενδιαφερομένων είτε μέσω προτάσεων από ιδρύματα και αρμόδιους φορείς–, η συντακτική ομάδα έκανε μια πρώτη διαλογή και κατέληξε σε 50. Η κριτική επιτροπή, η οποία αποτελούνταν από τους κ.κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο (διευθύνοντα σύμβουλο της Bespoke SGA Holdings), Νίκο Καραμούζη (πρόεδρο του SMERemediumCap και της Grant Thornton Ελλάδος), Μιχάλη Μπλέτσα (διευθυντή Πληροφορικής στο Media Lab του MIT), Θεοχάρη Φιλιππόπουλο (πρόεδρο του Capital.gr, πρόεδρο των Αττικών Εκδόσεων), αξιολόγησε τις 50 υποψηφιότητες με βαθμολογίες από το 1 (χαμηλότερο) έως το 4 (υψηλότερο), βάσει των οποίων διαμορφώθηκε η οριστική κατάταξη. Η σειρά δημοσίευσης έχει οριστεί σύμφωνα με τη βαθμολογία των μελών (από την υψηλότερη στη χαμηλότερη) και εν συνεχεία, αλφαβητικά. Προϋποθέσεις συμμετοχής στη λίστα "Forbes 30 under 30 Greece 2023" πληρούσαν όσοι είναι γεννημένοι από την 1/1/1993 και μετά.

Διαβάστε ακόμη:

* Κυριάκος Γεωργίου: Το μαθηματικό μυαλό της Finloup

* Νίκος Θεοδωρόπουλος: Μεταξύ πολιτικής και επιχειρείν

* Promilist: Ανοίγει νέους δρόμους... στη ναυτιλία, με σύμμαχο την τεχνητή νοημοσύνη

* Orderit: Η εφαρμογή που βάζει τέλος στον εφιάλτη της κουζίνας των εστιατορίων

* Η Aidplex αλλάζει τα δεδομένα στη θεραπεία της σκολίωσης

* Το luxury brand της 24χρονης Μαρίνας Ραφαήλ που "κατέκτησε" βασίλισσες και celebrities

* BrainFirst: Η startup που έβαλε την εικονική πραγματικότητα στα σχολεία

* Knifeprint: Η startup που ανήγαγε την κατασκευή μαχαιριών σε τέχνη για όλους

* Microgreens-Magicgreens: Μετατρέπει παλιούς υπολογιστές σε hi-tech μίνι θερμοκήπια μικρολαχανικών

* Digital Bites: H startup που προσθέτει γεύση... στην εικονική πραγματικότητα

* Το Aivio της JBM βάζει τέλος στη σπατάλη νερού

* Univation, η startup που βοηθά φοιτητές να κάνουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες πράξη

* GEP Unmanned Technologies: Τα drones της ελληνικής startup "σκανάρουν" το χωράφι σου σε 15΄

* Γυμνάσου και κέρδισε δωροεπιταγές μέσω του app της Run4More

* Gridustry: Η startup που "χτίζει" μια νέα κουλτούρα κατανάλωσης ενέργειας

* Aisthesis Medical: Με τη χρήση AI εξαλείφει τις διεγχειρητικές-μετεγχειρητικές επιπλοκές

* Δύο αδέρφια από τις Σπέτσες πάντρεψαν την παράδοση με την τεχνολογία κι έφτιαξαν το πρώτο ηλεκτροκίνητο ξύλινο ιστιοφόρο

* Γ. Κουράκος: Μετά την ανάδειξη της Digital Expo σε παγκόσμιο event, στρέφεται και στο Influencer Marketing