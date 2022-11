Οι Σοβιετικοί πυροβολούσαν τους στρατιώτες τους που υποχωρούσαν – το ίδιο μπορεί να κάνει σήμερα το Κρεμλίνο

Του David Axe

Αφού έχασε έως και 100.000 στρατιώτες που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στην Ουκρανία και προχώρησε στην κινητοποίηση 300.000 εφέδρων για να αναπληρώσει αυτές τις απώλειες, ο ρωσικός στρατός φέρεται να δημιουργεί "στρατεύματα φραγμού" για να εμποδίσει τους επίστρατους να λιποτακτήσουν ή να υποχωρήσουν χωρίς διαταγή, όπως γνωστοποίησε την Παρασκευή το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα "στρατεύματα φραγμού" τιμωρούν τους στρατιώτες που φεύγουν –με τον έναν ή τον άλλον τρόπο– από το πεδίο της μάχης συλλαμβάνοντας τους. Ή και πυροβολώντας τους, όπως έκαναν ενίοτε οι σοβιετικές "δυνάμεις φραγής" στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αυτό το σκληρό μέτρο δεν διέφερε πολύ πριν από 80 χρόνια. Και πιθανόν δεν θα βοηθήσει την κατάσταση των ρωσικών στρατευμάτων ούτε σήμερα. Τα "στρατεύματα φραγμού" μπορεί να αποτρέψουν μερικούς φοβισμένους στρατιώτες της πρώτης γραμμής από το να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους. Αλλά το κάνουν με άσχημο τρόπο και με βαρύ αντίτιμο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστεύουμε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα αποτελέσει εξαίρεση.

Το 1942, ο γερμανικός στρατός προήλαυνε προς τη Μόσχα και ο σοβιετικός στρατός υποχωρούσε. Τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς, ο Ιωσήφ Στάλιν εξέδωσε ένα διάταγμα που ουσιαστικά απαγόρευε την υποχώρηση – ένα διάταγμα που τα "στρατεύματα φραγμού" έπρεπε να εφαρμόσουν. "Το συμπέρασμα είναι ότι ήρθε η ώρα να σταματήσει η υποχώρηση", έγραψε ο Στάλιν. "Ούτε βήμα πίσω! Αυτό πρέπει να είναι το σύνθημά μας αποδώ και στο εξής".

Σύντομα κάθε Σώμα Στρατού που αποτελείτο από περίπου 10.000 στρατιώτες είχε έως και πέντε "μονάδες φραγής" των 200 ανδρών. Από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο του 1942, 193 από αυτές τις μονάδες –οι οποίες αριθμούσαν συνολικά 38.600 άνδρες– συνέλαβαν περίπου 140.755 στρατιώτες που εγκατέλειψαν τις σοβιετικές πολεμικές επιχειρήσεις, κατέληξε ο πολιτικός επιστήμονας του Ντάρτμουθ Jason Lyall.

Δεν γνωρίζουμε πόσους από αυτούς τους στρατιώτες πυροβόλησαν τα "στρατεύματα φραγμού". Ίσως πολύ λίγους. Η αποστολή αυτών των μονάδων ήταν ως επί το πλείστον "να συλλάβουν και να απελευθερώσουν", εξηγεί Lyall. Οι περισσότεροι που ετίθεντο υπό κράτηση "επαναπροωθούνταν" στις μονάδες τους.

Η τύχη του σοβιετικού στρατού "γύρισε" λίγο μετά το διάταγμα του Στάλιν, αλλά θα ήταν μάλλον ανακριβές εάν αποδίδαμε αυτήν τη μεταστροφή στη νέα σκληρή πολιτική τιμωρίας των στρατευμάτων που λιποτακτούσαν ή υποχωρούσαν. Ο γερμανικός στρατός απέτυχε να διατηρήσει τις γραμμές ανεφοδιασμού του, που εκτείνονταν σε 800 μίλια, ενώ η ρωσική διοικητική μέριμνα βελτιώθηκε. Η έλευση του χειμώνα σίγουρα δεν βοήθησε τη δεινή κατάσταση στην οποία είχαν περιέλθει οι ανεπαρκώς εφοδιασμένοι Γερμανών.

Russian propagandists suggest reviving Soviet practices of barrier units (that shoot their own soldiers trying to flee) and say that current Russian repressive system in the army is too mild. pic.twitter.com/v6l1HW2vsY