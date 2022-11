BrainFirst: Η startup που έβαλε την εικονική πραγματικότητα στα σχολεία

Ο Νίκος και ο Γιώργος ασχολήθηκαν από μικρή ηλικία με την ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση δικών τους λογισμικών, με δεκάδες πωλήσεις και συνδρομές πελατών. Γνωρίστηκαν το 2016, όταν σπούδαζαν στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ως πρωτοετείς φοιτητές. Πήραν μέρος σε διαγωνισμούς με διάφορες startup ιδέες τους, διακρίθηκαν σε αρκετούς από αυτούς, αν και δεν κατάφεραν να τις υλοποιήσουν ολοκληρωτικά όλες, καθώς λίγους μήνες αργότερα επιλέχθηκαν με υποτροφία, ανάμεσα σε χιλιάδες υποψήφιους παγκοσμίως, από την Ακαδημία Προγραμματιστών της Apple για να φοιτήσουν για έναν χρόνο στη σχολή που έχει στη Νάπολη. Εκεί τους γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας ενός project το οποίο οι δύο ιδρυτές χαρακτηρίζουν ως το πιο καινοτόμο στον τομέα της εκπαίδευσης. Έτσι, επενδύοντας τα χρήματα που έλαβαν από την Apple, ίδρυσαν την εταιρεία BrainFirst, στόχος της οποίας είναι να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ τεχνολογίας και εκπαίδευσης. Πώς επιτυγχάνεται αυτό; Μέσω Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας.

Η BrainFirst, το σλόγκαν της οποίας είναι "Education Designed for Your Brain", εισάγει ουσιαστικά την Εικονική Πραγματικότητα στην εκπαίδευση και την ίδια στιγμή την εκπαίδευση στον κόσμο της Εικονικής Πραγματικότητας. Το όραμα του Νίκου και του Γιώργου είναι να ενισχύσουν τον τρόπο εκπαίδευσης στα σχολεία, δημιουργώντας και χρησιμοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες αλλά και διοργανώνοντας ημερίδες-σεμινάρια για έναν αποδοτικότερο τρόπο χρήσης τεχνολογικών εφαρμογών στην εκπαίδευση. To πρόγραμμα της BrainFirst έχει λάβει έγκριση ώστε να πραγματοποιούνται ημερίδες εικονικής πραγματικότητας στα ελληνικά δημόσια σχολεία και σε όλα όσα υπάγονται στο υπουργείο Παιδείας. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε και η συνεργασία με τον Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερoύ, ο οποίος μέσω της BrainFirst παρουσίασε το εκπαιδευτικό workshop ανακύκλωσης "The Recyclers", το οποίο μετατρέπει στην πράξη τις θεωρητικές προσεγγίσεις για την ανακύκλωση μέσω Εικονικής Πραγματικότητας. Μια μοναδική εμπειρία, καθώς οι μαθητές μπορούσαν να κατανοήσουν πλήρως τη διαφοροποίηση των κάδων για να ξεχωρίσουν τα απορρίμματα. Μάλιστα, ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού έλαβε το χρυσό βραβείο για το πιο καινοτόμο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των δημοτών χάρη στο πρόγραμμα της BrainFirst. Τον Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού ακολούθησαν και άλλοι δήμοι, καθώς και ιδιωτικά εκπαιδευτικά κέντρα.

Παράλληλα, οι δύο ιδρυτές έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση από Angel επενδυτή για τη δημιουργία μιας πλατφόρμας εμπειριών, ώστε οι εκπαιδευτικοί να έχουν εργαλεία VR/AR για να διδάσκουν αποτελεσματικότερα.

Τέλος, ο Γιώργος είναι συνιδρυτής μιας επιχείρησης franchise πλυντηρίων ρούχων με κερματοδέκτη και ο Νίκος αναπτύσσει ένα καινοτόμο λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης.

* Στην φωτογραφία από αριστερά προς τα δεξιά: Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Κακουλιάδης.

Mεθοδολογία: Από τις πάνω από 100 υποψηφιότητες που συγκέντρωσε το "Forbes" –είτε μέσω αιτήσεων των ίδιων των ενδιαφερομένων είτε μέσω προτάσεων από ιδρύματα και αρμόδιους φορείς–, η συντακτική ομάδα έκανε μια πρώτη διαλογή και κατέληξε σε 50. Η κριτική επιτροπή, η οποία αποτελούνταν από τους κ.κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο (διευθύνοντα σύμβουλο της Bespoke SGA Holdings), Νίκο Καραμούζη (πρόεδρο του SMERemediumCap και της Grant Thornton Ελλάδος), Μιχάλη Μπλέτσα (διευθυντή Πληροφορικής στο Media Lab του MIT), Θεοχάρη Φιλιππόπουλο (πρόεδρο του Capital.gr, πρόεδρο των Αττικών Εκδόσεων), αξιολόγησε τις 50 υποψηφιότητες με βαθμολογίες από το 1 (χαμηλότερο) έως το 4 (υψηλότερο), βάσει των οποίων διαμορφώθηκε η οριστική κατάταξη. Η σειρά δημοσίευσης έχει οριστεί σύμφωνα με τη βαθμολογία των μελών (από την υψηλότερη στη χαμηλότερη) και εν συνεχεία, αλφαβητικά. Προϋποθέσεις συμμετοχής στη λίστα "Forbes 30 under 30 Greece 2023" πληρούσαν όσοι είναι γεννημένοι από την 1/1/1993 και μετά.

