Μ. Μαυρομάτη (Printec): Στόχος μας η επέκταση μέσω εξαγορών

Στον στρατηγικό σχεδιασμό της Printec παραμένει η επέκταση μέσω εξαγορών, με στόχο κυρίως την πρόσβαση στην καινοτομία, αναφέρει η CEO της εταιρείας, Μαρίνα Μαυρομμάτη, η οποία συμπληρώνει: "Η αναζήτηση επικείμενων στόχων εξαγοράς επικεντρώνεται σε τομείς συμπληρωματικούς με την κύρια δραστηριότητά μας και κυρίως στον χώρο των υπηρεσιών και του εξειδικευμένου Software".

- Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις της Printec; Ποιες είναι οι λύσεις που προτείνει η εταιρεία σε ένα περιβάλλον που αλλάζει;

Οι νέες συνθήκες που βιώνουμε απαιτούν επιχειρηματικές συμπράξεις, σύναψη στρατηγικών συνεργασιών, αξιοποίηση συνεργειών, ενώ απομακρυνόμαστε πια από τη λογική της αυτόνομης ανάπτυξης. Για να πετύχουν οι επιχειρήσεις σε ένα τέτοιο περιβάλλον, απαιτείται ευελιξία και εξωστρέφεια. Θα πρέπει συνεπώς οι εταιρείες -και εμείς το επιδιώκουμε ενεργά- να υιοθετήσουν μια νοοτροπία συνεργασίας, διασύνδεσης και συμπληρωματικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, παραμένει στον στρατηγικό μας σχεδιασμό και η επέκταση μέσω εξαγορών, με στόχο κυρίως την πρόσβαση στην καινοτομία. Η αναζήτηση επικείμενων στόχων εξαγοράς επικεντρώνεται σε τομείς συμπληρωματικούς με την κύρια δραστηριότητά μας και κυρίως στον χώρο των υπηρεσιών και του εξειδικευμένου Software.

- Ποιες ικανότητες και δεξιότητες εκτιμάτε ότι στο μέλλον θα απαιτηθούν να κατέχουν τα νέα και πολλά υποσχόμενα στελέχη;

Ένα καταρτισμένο στέλεχος για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας συνεχώς μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας θα πρέπει να εξοπλίζεται με νέες, βασικές, πλέον, ικανότητες. Να διαθέτει συνδυασμό δεξιοτήτων, τόσο τεχνικών γνώσεων όσο και soft skills.

Πέρα, λοιπόν, από τα τυπικά προσόντα και τις τεχνικές γνώσεις που απαιτούνταν μέχρι σήμερα, εκείνο που θα ζητείται ολοένα και περισσότερο είναι οι ισχυρές ψηφιακές δεξιότητες, η κατανόηση και προσαρμοστικότητα στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Παράλληλα, η περιέργεια για καθετί νέο που συμβαίνει, η συνεχής ανίχνευση και εξοικείωση με νέα trends και λύσεις σε κοινωνικό και επιχειρησιακό επίπεδο είναι στοιχεία απαραίτητα για την επιτυχημένη πορεία στο επαγγελματικό πεδίο ενός εργαζομένου. Μέσω της δημιουργικής περιέργειας, αναπτύσσεται η διάθεση να αποδεχτούμε προκλήσεις και να υπερβούμε τα όριά μας. Γι’ αυτό και είναι απόλυτα συνυφασμένη με τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, τη χαρά και την ενσυναίσθηση.

Τέλος, η ικανότητα ομαδικής συνεργασίας με συναδέλφους και προϊσταμένους και η ουσιαστική επικοινωνία μαζί τους είναι εξίσου σημαντικές για τη βιώσιμη σταδιοδρομία ενός εργαζομένου.

- Ποιος είναι ο ρόλος ενός CEO στη διατήρηση και ανάπτυξη των στελεχών και ποιος στην προσέλκυση νέων στελεχών από την αγορά;

Ο ρόλος του CEO μιας εταιρείας είναι να δρα ως παρακινητής για τα στελέχη του, να εμπνέει, να δίνει κίνητρο να εξελιχθούν οι ίδιοι και κατ’ επέκταση να εξελίξουν και να αναπτύξουν τον οργανισμό όπου ανήκουν. Είναι εκείνος που δίνει την κατεύθυνση για τη διαχείριση της καθημερινότητας και την επίτευξη των στόχων της εταιρείας. Αναμφισβήτητα, η προσέλκυση και η διατήρηση ικανών στελεχών αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο επικεφαλής μιας εταιρείας. Είναι, λοιπόν, απαραίτητο να εξασφαλίζει την πρόσληψη ικανών και αξιόλογων στελεχών, αλλά και τη δημιουργία ενός σύγχρονου και συμπεριληπτικού επαγγελματικού περιβάλλοντος για αυτούς.

Στην Printec δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτό και αναγνωρίζουμε την αξία ενός αποτελεσματικού προγράμματος ένταξης και ενσωμάτωσης των νέων εργαζόμενων. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε επενδύσει σε μια ιδανική εμπειρία onboarding, ψηφιακή και συνάμα διαδραστική, για τους νέους συναδέλφους μας. Τέλος, η συνεχής επένδυση στους ανθρώπους μας μέσω εκπαιδεύσεων και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για εμάς. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία εφαρμόζει καινοτόμες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και προγράμματα, όπως διαδραστικά προγράμματα μάθησης για τους People Managers, βασισμένα στις αξίες της Printec και μηνιαίες διαδικτυακές συναντήσεις γνώσης ("Learning Thursdays"). Επιπλέον, παρέχουμε πολλαπλές ευκαιρίες on-the-job training, καθώς και στοχευμένους κύκλους coaching, ενώ παράλληλα οι άνθρωποί μας διευρύνουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους μέσω της συνεργασίας μας με παγκοσμίου φήμης ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης.

- Ποιος είναι ο ρόλος του crisis management στην τρέχουσα περίοδο σε έναν οργανισμό, ειδικά του κλάδου σας; Πόση έμφαση έχετε αποδώσει στο crisis preparedness και με ποιους τρόπους;

Πλέον, η έννοια της "κρίσης" έχει καταλήξει να θεωρείται κάτι μόνιμο. Το ερώτημα πια δεν είναι "αν θα ξεσπάσει μια κρίση", αλλά το "πότε θα συμβεί". Υπό αυτό το πρίσμα, σε περιόδους ρευστότητας και αβεβαιότητας που διανύουμε, η σωστή διαχείριση κρίσεων είναι υψίστης σημασίας για μία επιχείρηση και απαιτεί καλή προετοιμασία. Εξάλλου, όταν ξεσπάσει μία κρίση, δεν υπάρχει χρόνος για να επανεφεύρουμε τον τροχό, θα πρέπει να βαδίσουμε σε καλά σχεδιασμένα πλάνα.

Ανεξάρτητα, όμως, από το πόσο προετοιμασμένοι είμαστε και πόσα σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας έχουμε στη διάθεσή μας, η διαχείριση κρίσεων δεν μπορεί να αποτυπωθεί, εν τέλει, πλήρως σε κανόνες. Την κρίσιμη στιγμή θα πρέπει τα στελέχη να είναι καλά προετοιμασμένα και ικανά να αυτοσχεδιάσουν και σε περιορισμένο χρόνο και με περιορισμένα δεδομένα να πάρουν σημαντικές αποφάσεις.

Κατά την περίοδο της πανδημίας, αλλά και πρόσφατα με τον πόλεμο στην Ουκρανία –όπου έχουμε μεγάλη παρουσία μέσω της Θυγατρικής μας Printec Ukraine–, η εταιρεία μας επέδειξε μεγάλη ετοιμότητα από την πρώτη στιγμή. Και αυτό διότι είχαμε αναπτύξει συστήματα ERM (enterprise risk management) και το αναγκαίο πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας (BCP), τα οποία συνδυαστικά με την προσαρμοστικότητα των ανθρώπων μας, μας επέτρεψαν να ανταπεξέλθουμε αποτελεσματικά στα νέα δεδομένα και στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας, διασφαλίζοντας, παράλληλα, την ασφάλεια των ανθρώπων μας που ήταν και παραμένει προτεραιότητα. Εντυπωσιακή είναι η δύναμη της αλληλεγγύης που συνήθως εκδηλώνεται σε περιόδους κρίσης και που όμως θα ήταν σπουδαίο να μπορούσε να αξιοποιηθεί ως κινητήριος δύναμη και σε περιόδους όπου ο κίνδυνος δεν διαφαίνεται άμεσα.

- Η συμμόρφωση με τις αρχές του ESG αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε ένας οργανισμός να εξασφαλίσει ακόμα και χρηματοδότηση στο άμεσο μέλλον. Πόσο έχετε προετοιμαστεί στο πλαίσιο αυτό και πόσο έχει επηρεαστεί το μοντέλο διοίκησης του δικού σας οργανισμού;

Η Printec είναι μέλος του United Nations Global Compact από το 2014 και μέσω του προγράμματος "We Care" - ένα CSR πρόγραμμα που αποσκοπεί στην ευημερία των ανθρώπων και της κοινωνίας – πραγματοποιεί πολλές πρωτοβουλίες που εστιάζουν σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα στις χώρες όπου δραστηριοποιείται.

Σύμφωνα με τη στρατηγική του UNGC, η εταιρική βιωσιμότητα ξεκινά από τις αξίες μιας εταιρείας. Εμείς, ως Printec, συμφωνούμε απόλυτα με αυτήν την παραδοχή. Ο δρόμος μας προς ένα βιώσιμο μέλλον –μέσω του συνεχώς βελτιωμένου προγράμματος "We Care"– βασίζεται στο σύστημα αξιών και τον ανθρωποκεντρικό τρόπο λειτουργίας της εταιρείας μας.

Με την ενσωμάτωση των Δέκα Αρχών του UNGC στη στρατηγική μας και στην πολιτική που ακολουθούμε ως εταιρεία, αλλά και διατηρώντας μια κουλτούρα ακεραιότητας, παραμένουμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας και προσβλέπουμε σε ένα μέλλον ασφάλειας και μακροπρόθεσμης επιτυχίας.

Στρατηγικός στόχος για τη φετινή χρονιά είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής ESG –μία μετεξέλιξη από το παραδοσιακό CSR– που θα μας επιτρέψει να ενισχύσουμε το εταιρικό μας αποτύπωμα και να δεσμευτούμε στην επίτευξη συγκεκριμένων ESG στόχων.

- Η προσωπική ενασχόληση ενός CEO με τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία είναι μέρος του ρόλου του/της;

Ένας ηγέτης για να είναι πετυχημένος πρέπει να κατανοεί τις ουσιαστικές ανάγκες και την κουλτούρα του οργανισμού που ηγείται, αλλά και να ασχολείται ουσιαστικά με ζητήματα που αφορούν στην κοινωνία. Συνεπώς, η προσωπική ενασχόληση ενός CEO με τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία δεν είναι απλώς ένα κομμάτι του ρόλου του, αλλά χρέος του.

Προσωπικά αφιερώνω αρκετό χρόνο και ενέργεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Ασχολούμαι ενεργά με την ΕΛΕΠΑΠ, το πρώτο φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο στην Ελλάδα το οποίο παρέχει υπηρεσίες αποκατάστασης σε παιδιά. Επίσης, είμαι μέλος του "The European Network for Women in Leadership (WIL Europe)", στο οποίο συμμετέχω και ως Career Development Leader, εκπαιδεύοντας τη νέα γενιά γυναικών ηγετών στην Ευρώπη. Και από τα δύο αντλώ δύναμη, ενέργεια και ελπίδα.