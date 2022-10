Η εξάρτηση της Γερμανίας από το ρωσικό αέριο συνέπεσε με την πτώση των επενδύσεων αιολικής ενέργειας

Του Jeff McMahon

Η Γερμανία ήταν κάποτε ηγέτιδα δύναμη στην ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας, αλλά μετά το 2015 περιόρισε τις επενδύσεις στην αιολική ενέργεια, καθώς βασιζόταν όλο και περισσότερο στο φυσικό αέριο που εισάγει από τη Ρωσία.

"Αν η χώρα είχε ακολουθήσει την ίδια πορεία αύξησης των ετήσιων εγκαταστάσεων με την υπόλοιπη Ευρώπη, η εγκατεστημένη αιολική ισχύς θα ήταν κατά 32 γιγαβάτ μεγαλύτερη στο τέλος του 2021", σύμφωνα με τη νέα έκθεση "Winds Not Harnessed" του Centre for Research on Energy and Clean Air με έδρα το Ελσίνκι.

"Αυτή η πρόσθετη αιολική ενέργεια θα παρήγαγε περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από ό,τι οι έξι εναπομείναντες πυρηνικοί σταθμοί της Γερμανίας το 2021", αναφέρει η έκθεση και θα είχε αντικαταστήσει περισσότερο φυσικό αέριο από ό,τι εισήγαγε η Γερμανία μέσω του αγωγού Nord Stream 1 πριν διακοπούν οι ροές.

Αν συνέχιζε τον αρχικό ρυθμό ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας, η Γερμανία θα μπορούσε να είχε εξοικονομήσει 23 δισ. ευρώ που δαπάνησε για φυσικό αέριο φέτος και να είχε αποφύγει το 5% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με την ενέργεια, σύμφωνα με την έκθεση. Αυτός ο όγκος εκπομπών ισοδυναμεί με όλες τις εκπομπές της Ελβετίας πέρυσι.

"Αντ' αυτού", αναφέρει η έκθεση, "η Γερμανία εισέρχεται στον πρώτο χειμώνα σε καιρό πολέμου στην Ευρώπη εδώ και πάνω από 70 χρόνια με λιγότερη ενεργειακή ασφάλεια απ' ό,τι είχε λόγους να είναι".

Η εξάρτηση της Γερμανίας από το ρωσικό φυσικό αέριο συνδέεται συχνά με την απόφασή της να κλείσει τα πυρηνικά εργοστάσιά της μετά την πυρηνική καταστροφή της Φουκουσίμα το 2011. Όμως, η έκθεση της CREA υποστηρίζει ότι η αιολική ενέργεια θα μπορούσε να έχει υποκαταστήσει αποτελεσματικά αυτό το φυσικό αέριο.

"Το φυσικό αέριο και η αιολική ενέργεια έχουν διαφορετικές χρήσεις στο ενεργειακό σύστημα, οπότε απέχουν πολύ από το να είναι τέλεια υποκατάστατα", αναγνωρίζει η έκθεση.

"Ωστόσο, στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, όπου χρησιμοποιείται περίπου το ένα τρίτο του συνόλου του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, η αυξημένη παραγωγή αιολικής ενέργειας θα αντικαταστήσει το φυσικό αέριο και τον άνθρακα σε μια αναλογία που εξαρτάται από τις τιμές των καυσίμων και μια σειρά άλλων παραγόντων. Αυτό αποτελεί μια απλή συνέπεια της αξιοκρατικής σειράς κατά την οποία οι πηγές παραγωγής με το υψηλότερο οριακό κόστος χρησιμοποιούνται τελευταίες. Στην ακραία περίπτωση φυσικής έλλειψης φυσικού αερίου, οι τιμές του αυξάνονται τόσο πολύ που το καύσιμο που αντικαθίσταται είναι σχεδόν πάντα το φυσικό αέριο."

Έως ότου ο πόλεμος στην Ουκρανία να εκτοξεύσει το κόστος του φυσικού αερίου, το φυσικό αέριο απολάμβανε ευνοϊκότερα οικονομικά στοιχεία από τον άνθρακα. Τα τελευταία 20 χρόνια η Γερμανία χρησιμοποίησε περισσότερο φυσικό αέριο, καθώς αποσύρθηκε από τον άνθρακα και τα πυρηνικά εργοστάσια.

Αν η Γερμανία είχε αντ' αυτού επενδύσει σε περισσότερη αιολική ενέργεια "θα μπορούσε να είχε μειώσει σημαντικά την εξάρτηση της Γερμανίας από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, μειώνοντας έτσι την ικανότητα του Πούτιν να εκβιάζει την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία με τη διακοπή των προμηθειών φυσικού αερίου", αναφέρει η έκθεση.

"Η Γερμανία θα είχε επηρεαστεί λιγότερο από τη ρωσική οπλοποίηση του εμπορίου ενεργειακών προϊόντων και τις διακυμάνσεις των τιμών των ορυκτών καυσίμων στην παγκόσμια αγορά".