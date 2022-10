Οι Ρώσοι έχουν μετατρέψει την πόλη Μπαχμούτ σε ένα κολαστήριο βγαλμένο από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο

Του Sebastien Roblin

Τον Οκτώβριο, η πόλη Μπαχμούτ απέμεινε ουσιαστικά το μοναδικό επίκεντρο των ρωσικών επιθετικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία. Το περασμένο Σάββατο, ο ουκρανικός στρατός ανέφερε ότι απέκρουσε έντεκα διαφορετικές επιθέσεις στην Μπαχμούτ και στην πόλη Αβντίεβκα στα νότια.

Επί μήνες, ρωσικά άρματα μάχης και στρατεύματα επιτίθενται επανειλημμένα σε αυτή την πόλη της περιφέρειας του Ντονέτσκ και στα σημεία πρόσβασης της, κερδίζοντας έδαφος ακόμη και μετά την απελευθέρωση μεγάλων εδαφικών εκτάσεων στη βορειοανατολική Ουκρανία από τις ένοπλες δυνάμεις του Κίεβου.

Μετά από πέντε μήνες βομβαρδισμών και χερσαίων επιθέσεων, η Μπαχμούτ καθώς και οι γύρω πόλεις και αγροτικές εκτάσεις μοιάζουν με ένα πεδίο μάχης βγαλμένο από τον όλεθρο του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Οι Ουκρανοί στρατιώτες αποκρούουν τις κατά κύματα επιθέσεις των Ρώσων μισθοφόρων της Wagner και των τεθωρακισμένων που υποστηρίζονται από σφοδρούς βομβαρδισμούς του Πυροβολικού μέσα από έναν λαβύρινθο χαρακωμάτων, που περιβάλλεται από ένα τοπίο γεμάτο οβίδες, ξερά δέντρα, λάσπη και κρατήρες από εκρήξεις.

No, this is not footage from Sam Mendes' new film about the Battle of Verdun or the Somme. These are trenches near Bakhmut, Donetsk region, which the Ukrainian infantry has been holding for several months under heavy fire from the ruscists. pic.twitter.com/ZDjqi6wFMb — Defense of Ukraine (@DefenceU) October 15, 2022

Στις 13 Οκτωβρίου, τα ρωσικά στρατεύματα κατάφεραν να διεισδύσουν στα απομακρυσμένα νότια προάστια της Μπαχμούτ, στα Ιβάνχραντ και Οπτινέ, ωστόσο η 93η Ουκρανική Ταξιαρχία –που είχε μεταφερθεί στην περιοχή– κατάφερε να τα απωθήσει.

Η πόλη Μπαχμούτ έχει ισοπεδωθεί από τους βομβαρδισμούς και δεν έχει πλέον πόσιμο νερό και ηλεκτρικό ρεύμα. Στις 14 Οκτωβρίου, ακόμη ένας ρωσικός βομβαρδισμός κατέστρεψε το ιστορικό Κολέγιο Μεταφορών και Υποδομών.

in overnight shelling of bakhmut russian fascists destroyed a cherished landmark of eastern ukraine — 120yo building of local transport college.



because cultural erasure is integral to genocidehttps://t.co/95COKdP2qa pic.twitter.com/yIZZsv4URp — вареничок.еріставі 🇺🇦🏳️‍🌈 (@maksymeristavi) October 14, 2022

Άλλα αξιοθέατα που υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς και πυραύλους είναι: ένα εργοστάσιο κατασκευής μηχανών, μια αποθήκη τρόλεϊ, το στάδιο Metalurh, ένα ξενοδοχείο, το Μέγαρο Πολιτισμού Martynov, η κεντρική αγορά της πόλης καθώς και πολλά καταστήματα και κατοικίες.

Παράλληλα, η καταστροφή μιας γέφυρας στην Μπαχμούτ έχει καταστήσει δύσκολο τον ανεφοδιασμό των υπερασπιστών της. Οι ουκρανικές δυνάμεις δημιούργησαν μια πλωτή γέφυρα για να διευκολύνουν τη μεταφορά των προμηθειών.

Όταν ξεκίνησε η πολιορκία της Μπαχμούτ τον Μάιο, είχαν απομείνει 20.000 άμαχοι από τις 80.000 που κατοικούσαν στην πόλη πριν τον πόλεμο. Έκτοτε έχουν απομακρυνθεί και άλλοι, ωστόσο ορισμένοι –κυρίως ηλικιωμένοι– κάτοικοι αρνούνται να φύγουν.

Η μάχη έχει κοστίσει ακριβά και στις δύο πλευρές. Ένας Ουκρανός γιατρός δήλωσε σε Εσθονούς δημοσιογράφους ότι ο ίδιος και οι συνάδελφοί του πρέπει να περιθάλπουν καθημερινά 130 τραυματίες, εκ των οποίων το 90% μπορεί να σωθεί.

Οι πέντε ουκρανικές ταξιαρχίες που κρατούν τις αμυντικές θέσεις γύρω από την Μπαχμούτ είναι οι:

- 30η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία (ένα Τάγμα αρμάτων T-72AMT και τρία μηχανοκίνητα Τάγματα)

- 57η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού (τρία μηχανοκίνητα Τάγματα Πεζικού)

- 58η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού (ένα άρμα μάχης και τρία Τάγματα Πεζικού)

- 80η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία Επιθέσεων (τρία Αερομεταφερόμενα Τάγματα Επιθέσεων με ΤΟΜΑ BTR-80)

- 93η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού (ένα άρμα, τρία μηχανοκίνητα BMP-1 και ένα μηχανοκίνητο Τάγμα Πεζικού).

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε δυνάμεις του Πεζικού και ένα άρμα T-64BV της 93ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας να συμπλέκονται με τους Ρώσους κοντά σε ένα εργοστάσιο.

Video of Ukrainian soldiers fighting in Bakhmut with a T-64BV tank.https://t.co/F5GeHgoNML pic.twitter.com/geIM1krTs3 — Rob Lee (@RALee85) October 11, 2022

Τουλάχιστον δύο Ταξιαρχίες Πυροβολικού παρέχουν υποστήριξη με πυρά:

- μια Ταξιαρχία Πυροβολικού (με οβιδοβόλα CAESAR 2A65 Msta-B μεγάλου βεληνεκούς και αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτήρησης RQ-20 Puma).

- η 26η Ταξιαρχία Πυροβολικού (με αυτοκινούμενα οβιδοβόλα μεγάλου βεληνεκούς 2S19 και 2S5).

France 2 channel visited the 55th separate artillery brigade on the Bakhmut front. Pontoon crossing, captured Russian BMP-1AM Basurmanin in the service of the 55th brigade and of course CAESAR 155-mm self-propelled howitzer. There is also a drowned tank :) pic.twitter.com/ovIvFpppma — Paul Jawin (@PaulJawin) October 15, 2022

Στις ρωσικές επιθέσεις πρωτοστατούν κυρίως μισθοφόροι της Wagner και στρατεύματα από τη λεγόμενη "Λαϊκή Δημοκρατία του Λουχάνσκ" (οι περισσότεροι έχουν στρατολογηθεί σε αυτές τις μονάδες με τη βία).

Οι μονάδες που έχουν αναγνωριστεί ότι συμμετείχαν σε αυτές τις επιθέσεις είναι:

- ένα Σύνταγμα μηχανοκίνητων τυφεκιοφόρων "Κοζάκων" της "Λαϊκής Δημοκρατίας του Λουχάνσκ".

- το 14ο Τάγμα Εδαφικής Άμυνας "Prizrak" (που αποδεκατίστηκε τον Ιούνιο)

- η 27η Ταξιαρχία Μηχανοκίνητων Τυφεκιοφόρων (1 τάγμα αρμάτων T-90A, 3 τάγματα μηχανοκίνητων τυφεκιοφόρων με BMP-3, BTR-82A, BTR-80)

- η 31η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία Επιθέσεων (3 αερομεταφερόμενα τάγματα BMD-2 και BMD-4)

- το 137ο Αερομεταφερόμενο Σύνταγμα Επιθέσεων της 106ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας (που αποδεκατίστηκε τον Σεπτέμβριο)

- η 144η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Τυφεκιοφόρων (1 σύνταγμα αρμάτων και 2 συντάγματα τυφεκιοφόρων με άρματα T-72, ΤΟΜΑ BTR-82A)

- η 150η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Τυφεκιοφόρων (2 συντάγματα αρμάτων και 2 τυφεκιοφόρων T-72B3, BMP-3, BTR-82A)

- το 45ο Σύνταγμα Μηχανικού – Καμουφλάζ.

Οι κατά κύματα μετωπικές επιθέσεις των Ρώσων προκάλεσαν βαριές απώλειες.

For three consecutive days, the Russians have been storming the Ukrainian positions in the Bakhmut area, Donetsk region. Fights go on at a distance of 15-50 meters. Russian soldiers are dying in their place come others. The field is littered with the corpses of Russian soldiers. pic.twitter.com/n7P1TTpraH — Paul Jawin (@PaulJawin) October 10, 2022

Στα μέσα Οκτωβρίου, ρωσικά οχήματα TOS-1A χτύπησαν με θερμοβαρικές ρουκέτες τις ουκρανικές θέσεις.

Βίντεο δείχνουν επίσης ότι ρωσικά drones-καμικάζι έχουν πλήξει το ουκρανικό Πυροβολικό και τεθωρακισμένα οχήματα κοντά στην Μπαχμούτ.

Προς το παρόν, οι ρωσικές μονάδες φαίνεται να έχουν στρατοπεδεύσει σε μικρή απόσταση έξω από τη Μπαχμούτ –στα νότια και ανατολικά– αλλά δεν έχουν καταφέρει ακόμη να έχουν μόνιμη βάση μέσα στην ίδια την πόλη.

Svatove

Reported shellings, liberations and FIRMS has this frontline pretty well defined.

The AFU repulsed attacks around Terny and Novosadove. pic.twitter.com/E5suNuJ3aK — Def Mon (@DefMon3) October 15, 2022

Η μεγάλη εικόνα: Επίθεση, άμυνα και Μπαχμούτ

Τις τελευταίες εβδομάδες οι ρωσικές δυνάμεις έχουν απλωθεί –επικίνδυνα– σε μεγάλη ακτίνα και είναι ευάλωτες στις ουκρανικές αντεπιθέσεις σε όλη την επικράτεια. Τον Σεπτέμβριο, οι ουκρανικές δυνάμεις υπερφαλάγγισαν μια αποδυναμωμένη ρωσική φρουρά στην επαρχία του Χάρκοβο, αναγκάζοντας τα ρωσικά στρατεύματα που βρίσκονταν στο Ίζιουμ και μετά στο Λύμαν να υποχωρήσουν. Τον Οκτώβριο, άλλη μία αιφνιδιαστική επίθεση στη νότια Ουκρανία ανάγκασε τα ρωσικά στρατεύματα να οπισθοχωρήσουν 20 μίλια έξω από την επαρχία της Χερσώνας.

Έτσι, οι δυτικοί στρατιωτικοί αναλυτές απορούν γιατί οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν πεισματικά –σαν ρομποτ"– να επιτίθενται στις καλά οχυρωμένες ουκρανικές θέσεις γύρω από την Μπαχμούτ με μεγάλο κόστος και ελάχιστα κέρδη.

Η αλήθεια είναι πως πριν τις αντεπιθέσεις των Ουκρανών τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, η πτώση της Μπαχμούτ φαινόταν αναπόφευκτη. Αλλά τώρα που η κατάσταση της Ρωσίας είναι επισφαλής σε όλους τους τομείς, το να συνεχίσει να χάνει ανθρώπινες ζωές και στρατιωτικό εξοπλισμό μοιάζει ανόητο.

Ναι, θεωρητικά, η πτώση της Μπαχμούτ θα άνοιγε έναν διάδρομο προς τον αυτοκινητόδρομο Μ03 για να επιτεθούν οι ρωσικές δυνάμεις στις –στρατηγικής και συμβολικής σημασίας– πόλεις Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ, 20 μίλια βορειοδυτικά. Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο πως η Ρωσία μπορεί πλέον να εκμεταλλευθεί αποτελεσματικά αυτό τον διάδρομο, καθώς άλλες ρωσικές μονάδες που απειλούσαν τους προηγούμενους μήνες το Σλοβιάνσκ από τον βορρά (Ίζιουμ) και από τα ανατολικά (Λάιμαν) εκδιώχθηκαν τον Σεπτέμβριο από την περιοχή.

Παρόλο που οι περισσότερες επιθέσεις αποκρούονται, οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προωθούνται προς την Μπαχμούτ, χωρίς να πτοούνται από το γεγονός ότι δείχνουν πιο ευάλωτες στη πλαγιοκόπηση.

Ίσως ο ρωσικός στρατός να νιώθει απελπισμένος και να θέλει τη νίκη σε οποιοδήποτε πεδίο μάχης, ιδίως αυτή την περίοδο που ως επί το πλείστον αμύνεται. Στο διαδίκτυο, φιλορώσοι μπλόγκερ και προπαγανδιστές εκμεταλλεύονται τις αναφορές για προώθηση των ρωσικών δυνάμεων προς την Μπαχμούτ, υπερθεματίζοντας τις καλές ειδήσεις (από τη δική τους οπτική) εν μέσω ζοφερών μηνυμάτων από τα υπόλοιπα μέτωπα. Σε πολλές περιπτώσεις, φιλορωσικές πηγές έχουν διαρρεύσει την ψευδή είδηση πως η Μπαχμούτ καταλήφθηκε.

Παρά την τεράστια πίεση που δέχονται οι υπερασπιστές της Μπαχμούτ, ο ουκρανικός στρατός πιστεύει ότι η Ρωσία σπαταλά δυνάμεις που θα μπορούσε να διοχετεύσει σε πιο σημαντικά μέτωπα. Παρά την εκπεφρασμένη πρόθεση της Ουκρανίας να διατηρήσει τον έλεγχο της Μπαχμούτ, ορισμένοι στρατιωτικοί διοικητές έχουν παραδεχθεί ότι μπορεί και να διακινδύνευαν να χάσουν την πόλη, εάν αυτό σήμαινε μεγάλες απώλειες για τις ρωσικές δυνάμεις και διαχειρίσιμες για τις ουκρανικές.

In Bakhmut the AFU is actively repulsing PMC Wagner attacks. The enemy struggles to take terrain while sustaining huge losses. Already between 1200-2000 PMC Wagner soldiers died in the last 2-3 weeks during the Zaitseve offensive. pic.twitter.com/aPzswUxC04 — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 11, 2022

Γι’ αυτό ίσως το Κίεβο προτιμά, αντί να μεταφέρει εφεδρείες στην Μπαχμούτ για αντεπίθεση, να τις "φυλάει" για να εξαπολύσει επιθέσεις σε άλλες περιοχές. Εάν, μάλιστα, αυτές οι επιθέσεις συνοδευτούν με επιτυχίες για το Κίεβο, τότε μάλλον θα αναγκαστεί ο ρωσικός στρατός να σταματήσει τις απανωτές επιχειρήσεις του και οι υπερασπιστές της Μπαχμούτ να ανασυγκροτηθούν και να αναλάβουν δυνάμεις.

