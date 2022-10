Ουκρανοί πεζοναύτες vs Ρώσων αλεξιπτωτιστών: Η καθοριστική σύγκρουση στο νότιο μέτωπο

Του David Axe

Ουκρανοί πεζοναύτες προωθούνται προς ένα χωριό-κλειδί για τις πολεμικές εξελίξεις στα νότια της χώρας. Εμπόδιο στον δρόμο τους είναι μια σκληρή ρωσική αερομεταφερόμενη Μεραρχία.

Η μάχη για την Κοστρόμκα θα μπορούσε να καθορίσει αν –και πόσο γρήγορα– θα προελάσουν οι Ουκρανοί προς το Μπερισλάβ: την παραποτάμια κωμόπολη όπου αναμένεται να είναι το τελευταίο προπύργιο άμυνας των Ρώσων στο ανατολικό τμήμα της Χερσώνας.

Βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στο διαδίκτυο στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας δείχνει –προφανώς– την 35η Ταξιαρχία Ουκρανών Πεζοναυτών να βγαίνει από τις κρυψώνες της στα πυκνά δάση που περιβάλλουν τα χωράφια της Χερσώνας και να συντάσσονται σε φάλαγγα: άρματα T-64, πίσω τους τεθωρακισμένα οχήματα μεταφορά προσωπικού Kirpi και στρατιωτικά ανιχνευτικά οχήματα BRDM.

Ο ενθουσιασμός των Ουκρανών είναι εμφανής στο βίντεο – και δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς τον λόγο. Μετά από έξι εβδομάδες κρίσιμων μαχών, οι δυνάμεις του Κιέβου έχουν προωθηθεί σε όλη την Ουκρανία. Δώδεκα ταξιαρχίες έσπασαν την εύθραυστη αμυντική γραμμή των Ρώσων στην περιφέρεια του Χάρκοβο και απελευθέρωσαν χίλια τετραγωνικά μίλια.

Στον νότο τρεις ουκρανικές ταξιαρχίες προωθήθηκαν, αλλά με πιο αργό ρυθμό. Η 17η Ταξιαρχία Τεθωρακισμένων κινήθηκε προς την κατεχόμενη Χερσώνα από τα δυτικά, ενώ από την αντίθετη πλευρά η 128η Ορεινή Ταξιαρχία Εφόδου των Ουκρανών προωθήθηκε κατά μήκος του Δνείπερου υπερφαλαγγίζοντας τα ολιγάριθμα, διασκορπισμένα και εξαντλημένα ρωσικά στρατεύματα.

Οι Ρώσοι υποχώρησαν προς το Μπερισλάβ, στη δεξιά όχθη του Δνείπερου απέναντι από τη Νόβα Κακχόβκα. Εάν οι ρωσικές δυνάμεις ανατολικά της Χερσώνας δεν αντισταθούν, το Μπερισλάβ θα είναι η ασφαλέστερη διόδος –μέσω του Δνείπερου– για απομάκρυνση από το πεδίο της μάχης.

Η 35η Ταξιαρχία Ουκρανών Πεζοναυτών, που προελαύνει νότια από το προγεφύρωμά της στην αριστερή όχθη του ποταμού Ίνχουλετς, προσπαθεί να επισπεύσει τη ρωσική υποχώρηση – και ενδεχομένως να περικυκλώσει τυχόν κατάλοιπα του ρωσικού στρατού. Υπάρχει, όμως, μόνο ένας κύριος δρόμος που οδηγεί από το προγεφύρωμα της Ταξιαρχίας κοντά στο χωριό Νταβίντιβ Μπριντ προς το Μπερισλάβ, και μία από τις καλύτερες ρωσικές μεραρχίες –που έχει αντέξει στις εχθροπραξίες– στρατοπεδεύει παραπλεύρως της οδού αυτής κοντά στην Κοστρόμκα.

Η ρωσική 76η Αεροκίνητη Μεραρχία Εφόδου πολεμούσε στα ανατολικά μέχρι που το Κρεμλίνο –θορυβημένο από τις ουκρανικές κινήσεις στον νότο– μετέφερε πέντε ή έξι τάγματα της Μεραρχίας προς τη Χερσώνα. Τα εν λόγω τάγματα ίσως συγκαταλέγονται στα καλύτερα –επιχειρησιακά– του ρωσικού στρατού και στα πιο ακέραια – από άποψη απωλειών. Ενώ οι ρωσικές μονάδες σε όλη την Ουκρανία καταρρέουν υπό την πίεση των ουκρανικών αντεπιθέσεων, η 76η Αεροκίνητη Μεραρχία Εφόδου στέκεται όρθια.

