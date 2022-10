Οι Ουκρανοί διεισδύουν στον νότο και θέλουν να εγκλωβίσουν τους Ρώσους

Του David Axe

Μία ημέρα αφότου απελευθέρωσαν το Λύμαν –βασικό κόμβο ανεφοδιασμού των ρωσικών δυνάμεων στην ανατολική Ουκρανία– οι ουκρανικές δυνάμεις συνέχισαν να προωθούνται προς τον νότο. Όπως και στο Λύμαν, τα ρωσικά στρατεύματα στη νότια Ουκρανία κινδυνεύουν να περικυκλωθούν, την ώρα που αντιμετωπίζουν προβλήματα στον ανεφοδιασμό τους.

Με κάθε διαδοχική φάση της διπλής αντεπίθεσης που ξεκίνησαν –στα νότια και στα ανατολικά– πριν από έναν μήνα, οι Ουκρανοί υλοποιούν το στρατηγικό τους σχέδιο για να επικρατήσουν έναντι ενός μεγαλύτερου –τουλάχιστον στα χαρτιά– στρατού.

Το στρατηγικό σχέδιο του Κιέβου προϋποθέτει υπομονή, πειθαρχία και ακρίβεια: τρεις ιδιότητες που θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην έκβαση των ουκρανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, καθώς οδεύουμε προς τη συμπλήρωση 8 μηνών πολέμου.

Αρχικά, οι Ουκρανοί χτυπούν με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς τις ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού, έπειτα προσπαθούν να εντοπίσουν τα τρωτά σημεία στη ρωσική άμυνα για να τα εκμεταλλευθούν και να διεισδύσουν στα μετόπισθεν των Ρώσων, αναγκάζοντάς τους να υποχωρήσουν από μεγάλες εκτάσεις εδαφών που έχουν καταλάβει, αφήνοντας πίσω τους χρήσιμο για τους Ουκρανούς πολεμικό εξοπλισμό.

Η ουκρανική Επιχειρησιακή Διοίκηση του Νότου ξεκίνησε να αντεπιτίθεται τον Μάιο, αφότου παρέλαβε προηγμένα αμερικανικά οβιδοβόλα και εκτοξευτήρες πολλαπλών ρουκετών Himars. Για περισσότερους από τρεις μήνες, οι Ουκρανοί χτυπούσαν γέφυρες, σιδηροδρομικές γραμμές, αποθήκες ανεφοδιασμού και κέντρα στρατιωτικής διοίκησης μέσα και γύρω από τη Χερσώνα – κομβικής σημασίας λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα σε μια υπό ρωσική κατοχή περιοχή μεταξύ των ποταμών Ίνχουλετς και Δνείπερου.

Η 49η Ρωσική Στρατιά στη Χερσώνα άρχισε να λυγίζει. Το Κρεμλίνο, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να κρατήσει υπό την κατοχή της την περιοχή –και εντέλει να την προσαρτήσει στη Ρωσική Ομοσπονδία– έσπευσε να στείλει ενισχύσεις, μεταφέροντας στρατιωτικές δυνάμεις από τα ανατολικά της Ουκρανίας προς τα νότια. Αυτή η κίνηση αποδυνάμωσε τη ρωσική άμυνα ανατολικά του Χάρκοβο.

Στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτέμβρη, οι Ουκρανοί εκμεταλλεύτηκαν την αριθμητική δυσαναλογία του ρωσικού στρατού. Ουκρανικές ταξιαρχίες εξαπέλυσαν επιθέσεις ανατολικά του Χάρκοβο και νότια προς τη Χερσώνα. Η αντεπίθεση στο ανατολικό μέτωπο είχε ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση περισσότερων από 1.000 τ. χλμ. στο Ντονμπάς ανοίγοντας τον δρόμο για να προωθηθούν οι Ουκρανοί προς την περιφέρεια του Λουχάνσκ που ελέγχουν οι ρωσικές δυνάμεις και οι αποσχιστές.

Reportedly, Ukrainian defenders broek through the Russian line of defense in Dudchany and advanced on Beryslav. According to Pro-Russian channels, the situation in Beryslav for the Russian invaders is dire, Ukrainian defenders are fiercely attacking pic.twitter.com/vzVDordbgD