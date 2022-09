Ο Πούτιν "θανατώνει εκ προμελέτης" τους Ρώσους επιστρατευμένους στην Ουκρανία

Του David Axe

Ο ρωσικός στρατός στέλνει κληρωτούς στην πρώτη γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία, μετά από δύο, μία ή και… καμία ημέρα στρατιωτικής εκπαίδευσης.

Ψυχικά πτοημένοι, σωματικά ακατάλληλοι, ανεπαρκώς εξοπλισμένοι και καθοδηγούμενοι, αυτοί οι στρατεύσιμοι είναι κάτι περισσότερο από κρέας για κανόνια, καθώς οι ουκρανικές ταξιαρχίες συνεχίζουν τη διμέτωπη αντεπίθεσή τους στα νότια και στα ανατολικά της χώρας. "Οι άνδρες που επιστρατεύονται και εκπαιδεύονται για μία ή δύο ημέρες είναι αδύνατον να ενισχύσουν ουσιαστικά τις ρωσικές θέσεις", εξηγεί το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) στην Ουάσινγκτον.

Ο ρωσικός στρατός βρισκόταν σε υποχώρηση στα ανατολικά και μετρούσε πληγές στα νότια, όταν το Κρεμλίνο κήρυξε μερική επιστράτευση στις 21 Σεπτεμβρίου. Επισήμως, η Μόσχα ήθελε να κινητοποιήσει τουλάχιστον 300.000 άνδρες με στρατιωτική εμπειρία, να τους επανεκπαιδεύσει και έπειτα να τους στείλει στην Ουκρανία για να αναπληρώσουν τους περίπου 80.000 νεκρούς και τραυματίες του ρωσικού στρατού μέσα σε επτά μήνες εχθροπραξιών.

Στην πράξη, η κινητοποίηση αυτή δεν κύλησε και πολύ ομαλά. Διαδηλώσεις –βίαιες, σε ορισμένες περιπτώσεις– ξέσπασαν σε όλη τη Ρωσία, καθώς δεκάδες χιλιάδες άνδρες άρχισαν να εγκαταλείπουν τη χώρα για τις γειτονικές. Άνδρες που δεν θα έπρεπε να υπόκεινται σε στράτευση –φοιτητές, ασθενείς ηλικιωμένοι– οδηγούνται με λεωφορεία –υπό ένοπλη φρουρά– σε στρατιωτικές βάσεις, όπου οι εκπαιδευτές τους συμβουλεύουν (πριν τους στείλουν στο μέτωπο) να πακετάρουν… ταμπόν για να κλείνουν τα τραύματα από σφαίρες.

Το ISW ανέδειξε ένα βίντεο που δείχνει έναν στρατεύσιμο με το 1ο Σύνταγμα Τεθωρακισμένων να δηλώνει ότι δεν λαμβάνει επανεκπαίδευση προτού πάρει τον δρόμο για το μέτωπο της Χερσώνας. "Ανέτοιμες ατομικότητες, χωρίς ομαδικό κλίμα, χωρίς εμπιστοσύνη στους επικεφαλής, χωρίς να πιστεύουν σε έναν σκοπό, με λίγες πιθανότητες να επιβιώσουν, χωρίς υποστήριξη από την κοινή γνώμη – στοιχεία που οδηγούν στην αποτυχία", έγραψε στο Twitter ο Mark Hertling, Αμερικανός στρατηγός εν αποστρατεία. "Ναι, 300.000 στρατεύσιμοι. Ο Πούτιν θανατώνει εκ προμελέτης τον ίδιο τον στρατό του".

Μονάχα η αναλγησία και η απόγνωση δεν εξηγούν την εντελώς απερίσκεπτη ανάπτυξη των ανέτοιμων στρατευμένων. Ο ρωσικός στρατός πραγματικά δεν μπορεί να εκπαιδεύσει νέους στρατιώτες.

🧵 Here's a video of a Russian soldier who was mobilized recently. He was sent to the "1st tank regiment" (probably 2nd Guards Motor Rifle Division) and says they will be sent to Kherson in 2 days without any basic training. I found his VK and reached out to him. pic.twitter.com/CRH5Ht8OOK