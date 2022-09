Κανείς Ρώσος στρατιώτης δεν θέλει να βρεθεί σε αυτή την πόλη της ανατολικής Ουκρανίας

Του David Axe

Ο ποταμός Όσκιλ, που εκτείνεται από τη Ρωσία μέχρι τον ποταμό Ντονέτς στην ανατολική Ουκρανία, είναι ένα φυσικό αμυντικό φράγμα.

Κατά συνέπεια, ήταν λογικό όταν 12 ουκρανικές Ταξιαρχίες διέσπασαν τις ευάλωτες ρωσικές γραμμές έξω από το Χάρκοβο την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, να υποχωρήσουν οι Ρώσοι 30 μίλια ανατολικά του ποταμού.

Εάν ο ρωσικός στρατός δεν είχε αποδυναμωθεί από τους 7 μήνες εχθροπραξιών με έναν όλο και πιο εφευρετικό και αποφασιστικό αντίπαλο και εάν το Κρεμλίνο δεν είχε μεταφέρει μονάδες από τα ανατολικά για να ενισχύσει το νότιο μέτωπο, όπου και εκεί αντεπιτίθενται οι ουκρανικές δυνάμεις, η αμυντική γραμμή του Όσκιλ θα μπορούσε να αντέξει.

Μα δεν τα κατάφερε. Έτσι, ένας από τους βασικούς κόμβους ανεφοδιασμού για τους Ρώσους κινδυνεύει να χαθεί: η πόλη Λύμαν.

Αφού πέρασαν τον ποταμό Όσκιλ, οι Ουκρανοί συνέχισαν να προωθούνται. Σήμερα, κατέχουν τουλάχιστον πέντε προγεφυρώματα στην ανατολική πλευρά του ποταμού.

Το Κρεμλίνο μπορεί να ανακοίνωσε επιστράτευση που αφορά περίπου 300.000 εφέδρους, ωστόσο αυτοί στρατεύσιμοι δεν θα φτάσουν εγκαίρως στο μέτωπο –ή δεν θα έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα– για να υπερασπιστούν και να "κρατήσουν" τις ρωσικές θέσεις ανατολικά του Όσκιλ.

The russian fascist invaders have made a fatal decision to defend Lyman at all costs.



The Armed Forces of Ukraine are engaged in offensives to trap the rashists in Lyman and liberate the north of Luhansk region. pic.twitter.com/vBsKYhEZN4