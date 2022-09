Ρωσία: Έβγαλε -από απόγνωση- και τα "τανκς επιδείξεων" στο πεδίο της μάχης

Του David Axe

Πριν από οκτώ χρόνια η ρωσική Uralvagonzavod, μια ρωσική εταιρεία κατασκευής τεθωρακισμένων οχημάτων, ανέπτυξε μια νέα έκδοση του κλασικού άρματος T-72.

Το T-72B3, μοντέλο του 2014, διαθέτει έναν νέο, ισχυρότερο κινητήρα, ένα καλύτερο είδος αντιδραστικής θωράκισης κατά των εκρήξεων και ένα νέο πανοραμικό σκόπευτρο στην κορυφή του πύργου.

Πρόκειται, εννοιολογικά, για μια καλύτερα προστατευμένη, πιο κινητή έκδοση ενός άρματος που έχει πολλές σχεδιαστικές ατέλειες. Το πιο μεγάλο του πρόβλημα είναι η τάση να εκρήγνυται "δραματικά" όταν χτυπηθεί.

Αλλά το T-72B3 είναι ένα άρμα για επιδείξεις. Η έκδοση του 2014 έκανε το ντεμπούτο της στο ετήσιο δίαθλο αρμάτων του ρωσικού στρατού. Και λίγο πολύ αυτό ήταν το όριο της επίδρασής του στον ρωσικό στρατιωτικό εκσυγχρονισμό. Στα πρώτα τρία χρόνια η Uralvagonzavod παρήγαγε μόνο περίπου 20 μοντέλα.

#Ukraine: The Russian army lost three extremely rare T-72B3 obr. 2014 tanks developed specially for their tank biathlon during that infamous attack near Bohorodychne, #Donetsk Oblast.

Two were destroyed and another one captured by the Ukrainian army.https://t.co/57c8R4X9If pic.twitter.com/Gz0H21ZREj