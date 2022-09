Τελειώνουν στους Ρώσους οι εφεδρείες καθώς οι Ουκρανοί περικυκλώνουν την πόλη-κλειδί Λύμαν

Του David Axe

Η 27η Μαΐου ήταν μια μαύρη μέρα για την Ουκρανία: ήταν η ημέρα που το Λύμαν, η τελευταία ελεύθερη πόλη βόρεια του ποταμού Ντόνετς στο Ντονμπάς, κατελήφθη από τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις. Η εξέλιξη αυτή βοήθησε τον ρωσικό στρατό να εδραιώσει τη θέση του στο Ντονμπάς και να προστατεύσει τις γραμμές ανεφοδιασμού του στην περιοχή.

Η πτώση του Λύμαν προκάλεσε ένα ντόμινο: έπεσε και το Σεβεροντονέτσκ, η τελευταία ελεύθερη πόλη ανατολικά του Ντόνετς και ακολούθως το Λισιτσάνσκ, στην άλλη όχθη του ποταμού.

Περίπου τέσσερις μήνες μετά, το ντόμινο αντιστρέφεται. Η ουκρανική αντεπίθεση που ξεκίνησε ανατολικά του Χάρκοβο, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης στην Ουκρανία 100 μίλια βορειοδυτικά του Λύμαν, έχει καταφέρει να απελευθερώσει –μέσα σε δύο εβδομάδες– μια έκταση 1.000 τετραγωνικών μιλίων στα βορειοανατολικά εδάφη της Ουκρανίας.

Η προώθηση 12 ουκρανικών Ταξιαρχιών ανάγκασε τις ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή του Χάρκοβο –συμπεριλαμβανομένης της κάποτε επίλεκτης 1ης Στρατιάς Τεθωρακισμένων– να τραπούν σε φυγή προς τα ανατολικά διασχίζοντας τον ποταμό Όσκιλ και αφήνοντας πίσω τους εκατοντάδες στρατιωτικά οχήματα και ενδεχομένως χιλιάδες θύματα.

Το momentum των Ουκρανών, που οφείλεται στο Πυροβολικό και στην αεροπορική υποστήριξη προς τις χερσαίες δυνάμεις, έχει οδηγήσει τα στρατεύματα του Κίεβου σε μικρή απόσταση από τον ποταμό Όσκιλ και το Λύμαν προς τον νότο. Προς την ίδια πόλη –από διαφορετικές κατευθύνσεις– μεταφέρονται αρκετές ουκρανικές Ταξιαρχίες: αλεξιπτωτιστές και στρατός ξηράς. Οι δυνάμεις των Ουκρανών σφίγγουν τον κλοιό για τους Ρώσους στην πόλη.

Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW) στην Ουάσιγκτον εξήγησε τι διακυβεύεται. "Περαιτέρω προέλαση των Ουκρανών ανατολικά –κατά μήκος της βόρειας όχθης του ποταμού Σιβέρσκι Ντονέτς– θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάρρευση των ρωσικών θέσεων περιμετρικά του Λύμαν και να ανοίξει τον δρόμο για το Λισιτσάνσκ και το Σεβεροντονέτσκ".

Εν ολίγοις, οι Ρώσοι μπορεί σύντομα να χάσουν πολλά από τα εδάφη που κατέλαβαν το καλοκαίρι καθώς και μεγάλο μέρος των στρατιωτικών τους δυνάμεων.

1/ UTW – Operational Update: ZSU Counter Offensive in the Donbas, 04-10 Sep. The ZSU is engaged in what may likely become the most stunningly successful counteroffensive since the IDFs OPERATION GAZELLE during the 1973 Yom Kippur War. #ukrainecounteroffensive #UkraineWillWin pic.twitter.com/nrC8cg02ia