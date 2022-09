Τα ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη έχουν εξαφανιστεί στη χειρότερη –για τη Μόσχα– φάση της σύγκρουσης

Του David Axe

Τα ουκρανικά στρατεύματα προωθούνται στα ανατολικά και νότια της χώρας, μέσα από μεγάλους αυτοκινητόδρομους και αγρούς. Κινούνται στην ύπαιθρο στο φως της ημέρας. Εύκολος στόχος για τα εκατοντάδες σύγχρονα μαχητικά και βομβαρδιστικά αεροπλάνα της ρωσικής Πολεμικής Αεροπορίας. Μόνο που τα ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη… λείπουν. Δεν έχουν καταβάλει καμία ουσιαστική προσπάθεια να ανακόψουν τη διπλή ουκρανική αντεπίθεση που ξεκίνησε στις 30 Αυγούστου στον νότο και οκτώ ημέρες μετά στα ανατολικά.

Δεν είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς την απουσία των ρωσικών πολεμικών αεροσκαφών από το πεδίο της μάχης. Το παλιομοδίτικο δόγμα της Ρωσίας για τον πόλεμο δεν μπορεί να συμβαδίσει με μια ραγδαία μεταβαλλόμενη σύγκρουση. Ο ουκρανικός στρατός –και η αεροπορία–, παρά τα προβλήματα, εξακολουθούν να υπερασπίζονται σθεναρά τον εναέριο χώρο πάνω από τις γραμμές του μετώπου.

Σε κατάσταση σύγχυσης και ταλαιπωρημένοι από τα χτυπήματα των ουκρανικών πυραύλων, οι Ρώσοι πιλότοι ως επί το πλείστον μένουν εκτός μάχης σε αυτήν τη φάση του πολέμου.

Οι ουκρανικές ταξιαρχίες που μάχονται νότια προς την υπό ρωσική κατοχή Χερσώνα και ανατολικά στην περιοχή του Χάρκοβο θα έπρεπε να είναι εύκολος στόχος. Το νότιο μέτωπο με τα μεγάλα, χωρίς δέντρα χωράφια και τα πολυάριθμα, δύσκολα προσπελάσιμα ποτάμια ευνοεί τους πιλότους που στοχεύουν εχθρικά άρματα μάχης.

Από την άλλη, το ανατολικό μέτωπο κατά τόπους το καλύπτουν πυκνά δάση, γεγονός που αναγκάζει τις μηχανοκίνητες μονάδες να χρησιμοποιούν τους αυτοκινητόδρομους για να κινηθούν γρήγορα, παρόλο που οι κύριοι δρόμοι μπορεί να αποτελέσουν πεδίο ενέδρας – ειδικά από αέρος.

Ευνόητο είναι πως η ρωσική Πολεμική Αεροπορία –όπως και ο εναέριος βραχίονας του Πολεμικού Ναυτικού– είχε την ευκαιρία να χτυπήσει τους Ουκρανούς στις πιο κρίσιμες στιγμές: στις πρώτες ώρες κάθε αντεπίθεσης, ενώ ταξιαρχίες και τάγματα συγκέντρωναν τα οχήματά τους, στοιχίζονταν σε γραμμές και ξεκινούσαν την προώθησή τους. Αλλά δεν το έκανε.

Η δυσάρεστη αλήθεια, για τον ρωσικό στρατό, είναι ότι το δόγμα της Πολεμικής του Αεροπορίας δεν προβλέπει στενή υποστήριξη των χερσαίων στρατευμάτων όταν ο εχθρός βρίσκεται σε κίνηση. Αυτό συμβαίνει επειδή η ρωσική Πολεμική Αεροπορία δεν είναι "πολεμική αεροπορία" με την έννοια που αντιλαμβάνονται τον όρο πολλοί Δυτικοί παρατηρητές.

Η ρωσική Αεροπορία είναι ουσιαστικά ένα αερομεταφερόμενο Πυροβολικό. Οι πιλότοι βομβαρδίζουν –παραμένοντας αόρατοι– σε συντεταγμένες που τους δίνουν οι διοικητές, συχνά βάσει παλαιών πληροφοριών. Η ρωσική Πολεμική Αεροπορία δεν παρακολουθεί τα αντίπαλα χερσαία στρατεύματα σε πραγματικό χρόνο. Ούτε αφήνει τους πιλότους της να καταδιώξουν από μόνοι τους τον εχθρό.

Όσο οι Ουκρανοί συνεχίζουν να προωθούνται –και για να λέμε την αλήθεια, από τα τέλη Αυγούστου προωθούνται με γρήγορο ρυθμό– θα πρέπει να αποφεύγουν τις ρωσικές επιθέσεις.

