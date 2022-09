Οι 50 πολυτιμότερες αθλητικές ομάδες του πλανήτη για το 2022

Των Mike Ozanian, Justin Teitelbaum

Τη μεγαλύτερη αύξηση σε διάστημα πέντε ετών εμφάνισε η αξία των 50 πολυτικότερων ομάδων του πλανήτη που περιλαμβάνονται στη λίστα του Forbes για το 2022, οι οποίες συνολικά άγγιξαν αξία τα 222,7 δισ. δολάρια, ποσό αυξημένο κατά 30% σε σύγκριση με πέρυσι.

Οι ομάδες του National Football League (NFL), του ομώνυμου πρωταθλήματος αμερικανικού ποδοσφαίρου, συνεχίζουν να κυριαρχούν, με 30 από τις συνολικά 32 ομάδες του να περιλαμβάνονται στις 50 κορυφαίες σε αξία ομάδες του πλανήτη, καταλαμβάνοντας το 60% της λίστας. Σημειώνεται ότι η τελευταία φορά που το NFL είχε τουλάχιστον 30 εκπροσώπους στη λίστα ήταν το 2014.

Το 2013, το NFL βρέθηκε στο απόγειό του με τον αριθμό ρεκόρ των 32 ομάδων στη λίστα των 50 πολυτιμότερων ομάδων του πλανήτη. Αλλά, εκείνη την εποχή, τις τρεις πρώτες θέσεις της λίστας καταλάμβαναν τρεις ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές ομάδες: η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Μπαρτσελόνα. Φέτος, το NFL έχει έξι εκπροσώπους στις πρώτες 10 θέσεις της λίστας και 13 στην 20άδα. Εξέλιξη που οφείλεται στην ιδιαίτερα προσοδοφόρα συμφωνία δικαιωμάτων μετάδοσης που έχει υπογράψει η διαχειρίστρια αρχή του πρωταθλήματος, ύψους 112 δισ. δολαρίων έως και το 2032, η οποία είναι η μεγαλύτερη σε αξία στον χώρο του αθλητισμού.

Η πολυτιμότερη ομάδα στον κόσμο, ανήκει στο NFL, και είναι οι Dallas Cowboys, με αξία 8 δισ. δολαρίων, που διατηρεί τα πρωτεία από το 2016. Την πρώτη πεντάδα της φετινής λίστας συμπληρώνουν οι New England Patriots (με αξία 6,4 δισ. δολάρια), οι Los Angeles Rams (με 6,2 δισ. δολ.) και οι New York Yankees και New York Giants, με αξία 6 δισ. δολάρια έκαστη.

Η κυριαρχία του NFL δεν προκαλεί έκπληξη. Τον προηγούμενο μήνα η ομάδα Denver Broncos πωλήθηκε έναντι τιμήματος 4,65 δισ. δολαριων, ποσό ρεκόρ για αθλητική ομάδα. Μέχρι τότε, το υψηλότερο τίμημα που είχε καταβληθεί ήταν 3,2 δισ. δολάρια για την αγορά της ομάδας Brooklyn Nets του NBA, το 2019. Ακόμη και τα ποσά υπολογιστούν με σταθερή τιμή του δολαρίου, οι Broncos πωλήθηκαν σχεδόν 1 δισ. δολάρια ακριβότερα από τους Nets.

Στον αντίποδα, η εκπροσώπηση του αμερικανικού πρωταθλήματος μπέιζμπολ στη λίστα του Forbes φθίνει σταθερά από το 2015 και μετά, οπότε είχε παρουσία με 12 ομάδες στην κατάταξη των 50 πολυτιμότερων του κόσμου. Τα επόμενα χρόνια, οι ομάδες του πρωταθλήματος στη λίστα δεν ξεπέρασαν ποτέ τις οκτώ, ενώ φέτος έχει με διαφορά τη μικρότερη παρουσία καθώς εκπροσωπείται από μόλις πέντε ομάδες. Η τελευταία ομάδα μπέιζμπολ που άλλαξε χέρια ήταν οι New York Mets, έναντι ποσού 2,42 δισ. δολαρίων (ή 2,72 δισ. δολαρίων σε τιμές 2022), το 2020.

Εκωφαντικά απούσες από τη φετινή λίστα είναι οι ομάδες του αμερικανικού πρωταθλήματος χόκεϊ (National Hockey League), της Ινδικής Premier League και του αμερικανικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου (Major Soccer League). Η ομάδα των New York Rangers, με αξία 2 δισ. δολάρια, είναι η πολυτιμότερη ομάδα χόκεϊ, ενώ οι Mumbai Indians, με αξία 1,3 δισ. δολάρια, η πολυτιμότερη ομάδα κρίκετ. Δυστυχώς, όμως, το "εισιτήριο” για τη φετινή λίστα του Forbes "κόστιζε” 3,1 δισ. δολάρια, οπότε έμειναν εκτός. Σε ό,τι αφορά τις ομάδες του MLS, στην πρώτη θέση βρίσκεται η Los Angeles FC, με αξία 860 εκατ. δολαρίων.

Οι ομάδες μεγάλων και πιο πλούσιων αγορών έχουν σε γενικές γραμμές πλεονέκτημα όσον αφορά την αξία τους. Για παράδειγμα, η Καλιφόρνια είναι η πολιτεία των ΗΠΑ με τον μεγαλύτερο πληθυσμό αλλά και τις περισσότερες αθλητικές ομάδες, συνολικά 15. Δεν αποτελεί έκπληξη λοιπόν ότι είναι αυτή με τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση στη λίστα με τις 50 πολυτιμότερες ομάδες του κόσμου, με οκτώ ομάδες. Ακολουθούν, η Αγγλία και η Νέα Υόρκη με τέσσερις ομάδες έκαστη.

Το top-10 των κορυφαίων βάσει αξίας ομάδων του κόσμου

No.1 Dallas Cowboys

Αξία: 8 δισ. δολάρια

Μεταβολή στην 5ετία: 67%

Έτος απόκτησης: 1989

Καταβληθέν τίμημα: 150 εκατ. δολάρια

Ιδιοκτήτης: Jerry Jones

Νο.2 New England Patriots

Αξία: 6,4 δισ. δολάρια

Μεταβολή στην 5ετία: 73%

Έτος απόκτησης: 1994

Καταβληθέν τίμημα: 172 εκατ. δολάρια

Ιδιοκτήτης: Robert Kraft

Νο.3 Los Angeles Rams

Αξία: 6,2 δισ. δολάρια

Μεταβολή στην 5ετία: 107%

Έτος απόκτησης: 2010

Καταβληθέν τίμημα: 750 εκατ. δολάρια

Ιδιοκτήτης: E. Stanley Kroenke

Νο.4 New York Yankees

Αξία: 6 δισ. δολάρια

Μεταβολή στην 5ετία: 62%

Έτος απόκτησης: 1973

Καταβληθέν τίμημα: 8,8 εκατ. δολάρια

Ιδιοκτήτης: Οικογένεια Steinbrenner

Νο.4 New York Giants

Αξία: 6 δισ. δολάρια

Μεταβολή στην 5ετία: 82%

Έτος απόκτησης: 1925, 1991

Καταβληθέν τίμημα: 500 δολάρια, 150 εκατ. δολάρια

Ιδιοκτήτης: John Mara, Steven Tisch

Νο.6 New York Knicks

Αξία: 5,6 δισ. δολάρια

Μεταβολή στην 5ετία: 76%

Έτος απόκτησης: 1997

Καταβληθέν τίμημα: 300 εκατ. δολάρια

Ιδιοκτήτης: Madison Square Garden Sports

Νο.6 Chicago Bears

Αξία: 5,8 δισ. δολάρια

Μεταβολή στην 5ετία: 104%

Έτος απόκτησης: 1920

Καταβληθέν τίμημα: 100 δολάρια

Ιδιοκτήτης: Οικογένεια McCaskey

Νο. 8 Golden State Warriors

Αξία: 5,6 δισ. δολάρια

Μεταβολή στην 5ετία: 115%

Έτος απόκτησης: 2010

Καταβληθέν τίμημα: 450 εκατ. δολάρια

Ιδιοκτήτης: Joe Lacob, Peter Guber

Νο.8 Washington Commanders

Αξία: 5,6 δισ. δολάρια

Μεταβολή στην 5ετία: 81%

Έτος απόκτησης: 1999

Καταβληθέν τίμημα: 750 εκατ. δολάρια

Ιδιοκτήτης: Daniel Snyder, Tanya Snyder

Νο. 10 Los Angeles Lakers

Αξία: 5,5 δισ. δολάρια

Μεταβολή στην 5ετία: 83%

Έτος απόκτησης: 1979, 2021

Καταβληθέν τίμημα: 20 εκατ. δολάρια, 5 δισ. δολάρια

Ιδιοκτήτης: Jerry Buss Family Trusts, Todd Boehly, Mark Walter

Οι εκτός ΗΠΑ ομάδες της λίστας

Όπως φαίνεται παραπάνω, την πρώτη δεκάδα των πολυτιμότερων αθλητικών ομάδων του πλανήτη μονοπωλούν οι αμερικανικοί σύλλογοι, καθώς η πρώτη μη αμερικανική ομάδα, η Ρεάλ Μαδρίτης, βρίσκεται στην 13η θέση, ενώ ακολουθεί η Barcelona στην 15η θέση.

Πιο αναλυτικά, οι μη αμερικανικές ομάδες της φετινής λίστας είναι η κάτωθι:

Νο.13 Real Madrid

Αξία: 5,1 δισ. δολάρια

Μεταβολή στην 5ετία: 42%

Έτος απόκτησης: Μη διαθέσιμο

Καταβληθέν τίμημα: Μη διαθέσιμο

Ιδιοκτήτης: Κλαμπ μελών

Νο.15 Barcelona

Αξία: 5 δισ. δολάρια

Μεταβολή στην 5ετία: 39%

Έτος απόκτησης: Μη διαθέσιμο

Καταβληθέν τίμημα: Μη διαθέσιμο

Ιδιοκτήτης: Κλαμπ μελών

Νο. 19 Manchester United

Αξία: 4,6 δισ. δολάρια

Μεταβολή στην 5ετία: 24%

Έτος απόκτησης: 2005

Καταβληθέν τίμημα: 1,4 δισ. δολάρια

Ιδιοκτήτης: Οικογένεια Glazer

Νο.22 Liverpool

Αξία: 4,45 δισ. δολάρια

Μεταβολή στην 5ετία: 197%

Έτος απόκτησης: 2010

Καταβληθέν τίμημα: 476 εκατ. δολάρια

Ιδιοκτήτης: John Henry, Thomas Werner

Νο.23 Bayern Munich

Αξία: 4,28 δισ. δολάρια

Μεταβολή στην 5ετία: 58%

Έτος απόκτησης: Μη διαθέσιμο

Καταβληθέν τίμημα: Μη διαθέσιμο

Ιδιοκτήτης: Κλαμπ μελών

Νο.24 Manchester City

Αξία: 4,25 δισ. δολάρια

Μεταβολή στην 5ετία: 102%

Έτος απόκτησης: 2008

Καταβληθέν τίμημα: 385 εκατ. δολάρια

Ιδιοκτήτης: Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan

Νο.48 Paris Saint-Germain

Αξία: 3,2 δισ. δολάρια

Μεταβολή στην 5ετία: 280%

Έτος απόκτησης: 2011

Καταβληθέν τίμημα: 100 εκατ. δολάρια

Ιδιοκτήτης: Qatar Sports Investment

Νο.50 Chelsea

Αξία: 3,1 δισ. δολάρια

Μεταβολή στην 5ετία: 72%

Έτος απόκτησης: 2022

Καταβληθέν τίμημα: 5,4 δισ. δολάρια

Ιδιοκτήτης: Todd Boehly, Clearlake Capital

Μεθοδολογία

Οι αποτιμήσεις των ομάδων έγιναν με βάση την εταιρική τους αξία (ίδια κεφάλαια συν καθαρό χρέος) και περιλαμβάνουν τα οικονομικά στοιχεία του γηπέδου κάθε ομάδας καθώς και τα δικαιώματα που λαμβάνουν από τα περιφερειακά αθλητικά δίκτυά τους. Ωστόσο, οι αποτιμήσεις αποκλείουν τα μετοχικά μερίδια της ομάδας σε άλλα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με άλλα αθλήματα, άλλα αθλητικά πρωταθλήματα και ακίνητη περιουσία μεικτής χρήσης.

