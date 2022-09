Forbes: Οι κορυφαίοι influencers του 2022

Χρήμα. Φήμη. Επιρροή. Αυτά είναι τα προσόντα που χρειάζεται να συγκεντρώνει ένα πρόσωπο για να συμπεριληφθεί στην πρώτη λίστα του Forbes με τα πιο ισχυρά πρόσωπα του διαδικτύου. Το συναρπαστικό, συχνά εκκεντρικό, περιεχόμενο που ανεβάζουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσελκύει την προσοχή εκατομμυρίων ανθρώπων - και οι κορυφαίες φίρμες του πλανήτη ευχαρίστως ξοδεύουν εκατομμύρια προκειμένου να εξασφαλίσουν τον ρόλο των χορηγών τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Charli D’Amelio, η οποία βρίσκεται στη δεύτερη θέση της συγκεκριμένης λίστας. Μαζί με την αδελφή της Dixie (που βρίσκεται στην 21η θέση), η 18χρονη έχει χτίσει μια αυτοκρατορία με "υλικό” τα σύντομα χορευτικά της βίντεο. Η Charli έχει 145,5 εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok. Αυτό θα πει διασημότητα. Διαθέτει το δικό της άρωμα (Born Dreamer), μια εταιρεία ρούχων (τη Social Tourist, σε συνεργασία με την Abercrombie & Fitch's Hollister), ενώ έχει δημιουργήσει και ένα venture capital που επενδύει σε νεοφυείς εταιρείες πρώιμου σταδίου. Ήτοι επιρροή. Τέλος, πέρυσι οι αποδοχές της ανήλθαν στα 17,5 εκατ. δολάρια, ενώ η αδερφή της αποκόμισε επιπλέον 10 εκατ. δολάρια. Ήτοι πολύ χρήμα.

Συνολικά, οι 50 κορυφαίοι influencers διαθέτουν συνδυαστικά 1,9 δισ. ακολούθους στο Instagram, TikTok και YouTube. Όλοι μαζί είχαν αποδοχές ύψους 570 εκατ. δολαρίων το 2021, ενώ η μέση ηλικία τους είναι τα 31 έτη.

Για να ξεχωρίσει την ήρα από το σιτάρι σε έναν κλάδο που μαστίζεται από την αυτοπροβολή και την ανεπιθύμητη επικοινωνία, το Forbes αξιολόγησε κάθε δημιουργό με βάση τρία κριτήρια: τις αποδοχές του, την επιρροή που έχει και τις επιχειρηματικές του ικανότητες. Ο υπολογισμός των αποδοχών τους έγινε με βάση στοιχεία του 2021 και τις εκτιμήσεις του Forbes. Η επιρροή τους αξιολογήθηκε όχι μόνο βάσει των στρατιών των ακολούθων τους σε πολλαπλές πλατφόρμες, αλλά και την αλληλεπίδραση μαζί τους, όπως αυτή καταγράφεται με βάση τα likes, τα shares και τα σχόλιά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τέλος, το Forbes αξιολόγησε κάθε δημιουργό με βάση την επιχειρηματικότητά του σε μια κλίμακα από το 1 έως το 3, επιβραβεύοντας πρωτίστως αυτούς που ίδρυσαν τις δικές τους εταιρείες, ξεκίνησαν επενδυτικά "οχήματα” ή έκλεισαν άλλες δημιουργικές -και προσοδοφόρες- συμφωνίες.

Το top-10 των κορυφαίων influencers του 2022

Νο.1 Jimmy Donaldson (MrBeast)

Αποδοχές 2021: 54 εκατ. δολάρια

Ακόλουθοι: 162 εκατομμύρια

Ποσοστό αλληλεπίδρασης: 5,99%

Σκορ επιχειρηματικότητας: 3

Εξωφρενικές προκλήσεις, όπως το να μείνει κάποιος θαμμένος επί 50 ώρες, αξίζουν τον κόπο όταν αποφέρουν έσοδα 54 εκατ. δολαρίων τον χρόνο. Η αναμενόμενη υψηλή θέαση τέτοιων εξωφρενικών προκλήσεων εξηγεί γιατί ο Jimmy Donaldson, ευρύτερα γνωστός ως MrBeast τα περισσότερα έσοδα από διαφημίσεις στα βίντεο που ανεβάζει στο κανάλι του στο YouTube.

Νο.2 Charli D’Amelio

Αποδοχές 2021: 17,5 εκατ. δολάρια

Ακόλουθοι: 203,7 εκατομμύρια

Ποσοστό αλληλεπίδρασης: 2,16%

Σκορ επιχειρηματικότητας: 3

Το 2021, η 18χρονη Charli D'Amelio ήταν η TikToker με τις υψηλότερες αποδοχές, κερδίζοντας 17,5 εκατ. δολάρια από την επωνυμία casual ρούχων της Social Tourist (που έχει ιδρύσει από κοινού με την Hollister και την αδελφή της Dixie), την εκπομπή D'Amelio Show στην πλατφόρμα Hulu, συνεργασίες με φίρμες όπως οι Invisalign, Morphe και Dunkin', αλλά και την πώληση δικών της προϊόντων μέσω της οικογενειακής εταιρείας D’Amelio Brands.

Νο.3 Alexandra Cooper

Αποδοχές 2021: 20 εκατ. δολάρια

Ακόλουθοι: 3,6 εκατομμύρια

Ποσοστό αλληλεπίδρασης: 15,98%

Σκορ επιχειρηματικότητας: 3

Οι συζητήσεις για το σεξ έκαναν την πρώην παίκτρια ποδοσφαίρου Alexandra Cooper εκατομμυριούχο. Ξεκίνησε το podcast "Call Her Daddy" με μια πρώην συγκάτοικό της, αλλά από το 2020 το συνεχίζει μόνη της, υπογράφοντας μάλιστα συμφωνία ύψους -λέγεται- 60 εκατ. δολαρίων με το Spotify.

Νο.4 Elliot Tebele (FuckJerry)

Αποδοχές 2021: 30 εκατ. δολάρια

Ακόλουθοι: 20,1 εκατομμύρια

Ποσοστό αλληλεπίδρασης: 1,77%

Σκορ επιχειρηματικότητας: 3

Όταν οι φωτογραφίες με αστείες λεζάντες, τα γνωστά memes, έχασαν την αίγλη τους, η FuckJerry του Elliot Tebele, στράφηκε στα παιχνίδια, την τεκίλα και την τηλεόραση. Το παιχνίδι καρτών της εταιρείας What Do You Meme είναι σήμερα το 17ο πιο δημοφιλές επιτραπέζιο παιχνίδι της Amazon.

No.5 Emma Chamberlain

Αποδοχές 2021: 12 εκατ. δολάρια

Ακόλουθοι: 27,6 εκατομμύρια

Ποσοστό αλληλεπίδρασης: 6,84%

Σκορ επιχειρηματικότητας: 3

Ο πνευματώδης χαρακτήρας και το αιχμηρό χιούμορ της την έχουν καταστήσει μια από τις δημοφιλέστες vlogger. Έχει επίσης ιδρύσει την Chamberlain Coffee, μια premium μάρκα καφέ και τσαγιού που συγκέντρωσε 7 εκατ. δολάρια στον πρώτο γύρο χρηματοδότησής της, ενώ έχει κλείσει και μια προσοδοφόρα συμφωνία με τη Louis Vuitton.

Νο.6 Huda Kattan

Αποδοχές 2021: 13 εκατ. δολάρια

Ακόλουθοι: 63 εκατομμύρια

Ποσοστό αλληλεπίδρασης: 2,17 %

Σκορ επιχειρηματικότητας: 3

Ξεκίνησε ένα beauty blog το 2010 που την οδήγησε τελικά να λανσάρει τη δική της σειρά καλλυντικών, με την επωνυμία Huda Beauty, τα οποία διαθέτει απευθείας στους καταναλωτές αλλά και σε καταστήματα όπως τα Sephora σε όλο τον κόσμο. Με περιουσία πλέον 400 εκατ. δολαρίων, είναι μια από τις πιο πλούσιες αυτοδημιούργητες γυναίκες στον κόσμο.

Νο.7 Rhett James McLaughlin & Link Neal (Rhett & Link)

Αποδοχές 2021: 30 εκατ. δολάρια

Ακόλουθοι: 11,8 εκατομμύρια

Ποσοστό αλληλεπίδρασης: 1,34%

Σκορ επιχειρηματικότητας: 3

Γνωρίστηκαν το 1984 στο δημοτικό, όπου άρχισαν και τα κωμικά τους σκετς. Σήμερα, διασκεδάζουν τα περίπου 5 εκατομμύρια "οπαδούς” τους στο YouTube. Συμπεριλαμβάνονται και στη λίστα του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους σταρς του YouTube για το 2022, έχοντας έσοδα 30 εκατ. δολάρια από εμφανίσεις σε φεστιβάλ, σόλο παραστάσεις και χορηγίες. Έχουν επίσης δημιουργήσει τον δικό τους επιταχυντή ύψους 5 εκατ. δολαρίων για την προώθηση νέων δημιουργών.

Νο.8 Khaby Lame

Αποδοχές 2021: 10 εκατ. δολάρια

Ακόλουθοι: 231,4 εκατομμύρια

Ποσοστό αλληλεπίδρασης: 3,57%

Σκορ επιχειρηματικότητας: 3

Με περισσότερους από 146 εκατομμύρια ακολούθους είναι ο πιο δημοφιλής TikToker στον κόσμο (ξεπέρασε την Charli D'Amelio τον Ιούνιο). Δημιουργεί βουβά σκετς που διακωμωδούν υπερβολικά περίπλοκες "καθημερινές συμβουλές”. Σε ηλικία 22 ετών, ο γεννημένος στη Σεγγάλη δημιουργός γίνεται το πρόσωπο του Web3, κλείνοντας συμφωνία με το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance τον Ιούλιο του 2022. Έχει επίσης συνάψει συνεργασία με τον οίκο μόδας Hugo Boss.

Νο.9 Addison Rae Easterling

Αποδοχές 2021: 8,5 εκατ. δολάρια

Ακόλουθοι: 133 εκατομμύρια

Ποσοστό αλληλεπίδρασης: 6,43%

Σκορ επιχειρηματικότητας: 3

Ξεκίνησε συμμετέχοντας σε αγώνες χορού, αλλά χάρη στον μοναδικό της τρόπο να "ζωντανεύει” οποιοδήποτε τραγούδι έχει αποκτήσει 88 εκατομμύρια ακολούθους μόνο στο TikTok. Έχει συνάψει συνεργασίες με τις εταιρείες Pandora, Vital Proteins, American Eagle αλλά και μια συμφωνία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων με το Netflix. Είναι επίσης ιδρύτρια της σειράς καλλυντικών Item Beauty, η οποία διατίθεται και μέσω της Sephora.

Νο. 10 Jake Paul

Αποδοχές 2021: 45 εκατ. δολάρια

Ακόλουθοι: 57,3 εκατομμύρια

Ποσοστό αλληλεπίδρασης: 1,49%

Σκορ επιχειρηματικότητας: 2

Ξεκίνησε ως φαρσέρ στο youTube και κατέληξε πυγμάχος. Χρησιμοποιεί τη δημοφιλία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προβολή των αγώνων πυγμαχίας και μεικτών πολεμικών τεχνών, τους οποίους μεταδίδει στους 20,4 εκατομμύρια συνδρομητές του.

Ο πρώτος τετράποδος influencer

Νο,46 Bunny

Αποδοχές 2021: 1 εκατ. δολάρια

Ακόλουθοι: 9,3 εκατομμύρια

Ποσοστό αλληλεπίδρασης: 5,85%

Σκορ επιχειρηματικότητας: 1

Η πιο αξιοσημείωτη παρουσία, ωστόσο, στη λίστα του Forbes με τους influencers με τη μεγαλύτερη επιρροή, είναι η Bunny. Το "ομιλών” sheepadoodle κατάφερε να προσελκύσει πάνω από 1,1 εκατομμύρια οπαδούς στο Instagram "μιλώντας” στον ιδιοκτήτη του. Η Bunny επικοινωνεί με τους ανθρώπους της χρησιμοποιώντας έναν ηχητικό πίνακα με κουμπιά 92 λέξεων όπως "αγάπη", "έξω" και "κυνηγητό", που υποτίθεται ότι πατά ανάλογα με το τι θέλει κάθε φορά. Μπορεί να πρόκειται απλώς για τρικ, αλλά έχει κάνει την Bunny επιχειρηματία: έχει συνάψει, μεταξύ άλλων, συνεργασία με την εταιρεία βιώσιμων τροφών κατοικιδίων Open Farm Pet.