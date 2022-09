Τα ουκρανικά drones επέστρεψαν και πλήττουν το ρωσικό πυροβολικό στο Νότο

Του David Axe

Τα τουρκικής κατασκευής drones της Ουκρανίας πλήττουν τον ρωσικό εξοπλισμό στη νότια Ουκρανία, βοηθώντας να ανοίξει ο δρόμος για τα ουκρανικά τάγματα καθώς πολεμούν στο μέτωπο της κατεχόμενης από τη Ρωσία Χερσώνας.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο αφότου το Κίεβο ανακοίνωσε τη Δευτέρα την πολυαναμενόμενη αντεπίθεσή του στα νότια της χώρας δείχνουν τα drones Bayraktar TB-2 βάρους 1,5 τόνου να πλήττουν μια ρωσική ομάδα όλμων και ένα αυτοκινούμενο οβιδοβόλο.

Πιθανότατα να έχουν υπάρξει πολλές περισσότερες επιδρομές με drones στο νότο τις τελευταίες μέρες, απλά δεν υπάρχουν οπτικές αποδείξεις, ή τουλάχιστον ακόμη δεν υπάρχουν.

Οι νότιες επιδρομές με drones υπογραμμίζουν την ανθεκτικότητα της ουκρανικής δύναμης TB-2, καθώς η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ξεπερνάει τους έξι μήνες. Οι Ρώσοι παρά τις προσπάθειές τους δεν έχουν καταφέρει να καταστρέψουν αρκετά TB-2 ή υποστηρικτικό εξοπλισμό για να αποδυναμώσουν τις ουκρανικές δυνάμεις.

Τα πλήγματα υποδηλώνουν επίσης τα αποτελέσματα της συνεχιζόμενης εκστρατείας καταστολής της εχθρικής αεράμυνας (SEAD) από την ουκρανική πολεμική αεροπορία. Η προσπάθεια SEAD, που συνδυάζει ουκρανικά MiG με αντι-ραντάρ πυραύλους που προμηθεύουν οι ΗΠΑ, φαίνεται να έχει καθαρίσει τον αέρα για τα αργά, ουσιαστικά ανυπεράσπιστα TB-2.

Τις ημέρες πριν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, υπήρχε το ερώτημα για το αν τα περίπου δύο δεκάδες TB-2 της Ουκρανίας θα επιβίωναν από τα πρώτα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα.

Έναν μήνα αργότερα, ήταν προφανές ότι τα TB-2 όχι μόνο επέζησαν αλλά και ότι μπήκαν γρήγορα σε δράση. Σε αυτές τις κρίσιμες πρώτες εβδομάδες του πολέμου, τα TB-2 που ανήκαν στην ουκρανική πολεμική αεροπορία και το πολεμικό ναυτικό διέλυαν ολόκληρα τμήματα του ρωσικού δικτύου αεράμυνας και στη συνέχεια άρχισαν να πλήττουν ρωσικά άρματα μάχης, φορτηγά, τρένα, θέσεις διοίκησης, ακόμη και πλοία στη θάλασσα.

#Ukraine: Perhaps everyone assumed that Bayraktar TB-2 UCAVs are no longer used for offensive actions- but that isn't true.



Aided by HARM strikes, they are operating intensely during the #Kherson Offensive- such as this Russian 2S3 Akatsiya 152mm SPG torn apart just yesterday. pic.twitter.com/Xw3TXAkPzq