Οι "fake" ρωσικοί σκύλοι-ρομπότ και τα όντως οπλισμένα ρομπότ

Του David Hambling

Ένας από τους "αστέρες-έκπληξη" που εμφανίστηκαν στη ρωσική εμπορική έκθεση Army-22 ήταν ο σκύλος-ρομπότ που έφερε ένα αντιαρματικό RPG-26.

Ωστόσο, χρήστες του Twitter εντόπισαν αμέσως πως η στολή νίντζα με την οποία ήταν "μεταμφιεσμένος" προσπαθούσε να κρύψει ένα ρομπότ Go-1 που κατασκευάζει η κινεζική εταιρεία Unitree και ο οπλισμένος σκύλος-ρομπότ χαρακτηρίστηκε "fake". Όμως, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα.

A robot dog with a grenade launcher has been demonstrated to a Sputnik correspondent at the Army-2022 military forum. The M-81 robotic system is capable of precisely shooting as well as transporting weapons. The "dog” can also designate targets and conduct patrol missions. pic.twitter.com/2PyvXotEhz