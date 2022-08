Το ρωσικό λάθος που "πρόδωσε" το αρχηγείο των μισθοφόρων της Wagner στην ανατολική Ουκρανία

Του Sebastien Roblin

Τις τελευταίες ημέρες, οι Ουκρανοί έκαναν κυριολεκτικά "photo bombing", αξιοποιώντας προπαγανδιστικές εικόνες που δημοσιοποίησαν οι Ρώσοι προκειμένου να εντοπίσουν με ακρίβεια στόχους και να καταφέρουν ένα θανάσιμο πλήγμα σε βάρος των εισβολέων.

Στις 8-9 Αυγούστου, λογαριασμοί στο Telegram που συνδέονται με την Ομάδα Wagner δημοσίευσαν φωτογραφίες του Ρώσου πολεμικού ανταποκριτή Σεργκέι Σρέντα κατά την επίσκεψή του ολιγάρχη Γεβγένι Πριγκόζιν –επικεφαλής των Wagner– σε ένα κτίριο που φέρεται να χρησιμοποιείται ως βάση των Ρώσων μισθοφόρων, στην πόλη Ποπάσνα της ανατολικής Ουκρανίας.

Not sure when these photos were taken (posted two days ago) but they reportedly show Wagner fighters in Popasna. The first photo looks like Yevgeny Prigozhin. https://t.co/TzMKrTVG50https://t.co/z4qevnoDUt pic.twitter.com/yWGc66X8im — Rob Lee (@RALee85) August 11, 2022

Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες που αποκάλυπταν πολλές λεπτομέρειες του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου – ακόμη και μια πινακίδα με τη διεύθυνση του δρόμου (Μιρόνιβσκα 12) που φαίνεται στην επάνω αριστερή γωνία μιας φωτογραφίας.

Καθώς οι μονάδες του τακτικού Ρωσικού Στρατού αποδυναμώνονται από τις απώλειες σε νεκρούς και τραυματίες, αλλά και τη γενική κόπωση από τις εχθροπραξίες 5,5 μηνών, οι μισθοφόροι της Wagner έχουν περάσει στην πρώτη γραμμή των ρωσικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία, στο πλαίσιο των οποίων κατελήφθη και η πόλη Ποπάσνα στις αρχές Μαΐου. Τον Αύγουστο δημοσιεύθηκαν φωτογραφίες που έδειχναν το ακρωτηριασμένο σώμα και τα κομμένα χέρια και κεφάλι ενός Ουκρανού αιχμαλώτου πολέμου, κρεμασμένα σε στύλους κοντά στο κέντρο της πόλης.

Στο ουκρανικό μέτωπο έχει αυξηθεί η παρουσία Ρώσων στρατιωτών που δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και τα κίνητρα για να ανταποκριθούν στο πεδίο της μάχης, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται ως δυνάμεις κρούσης μισθοφόροι της Ομάδας Wagner, περιφερειακές εθελοντικές μονάδες, αλλά και κάποιοι σχηματισμοί με εκπαίδευση ειδικών δυνάμεων, που έχουν υποστεί επίσης πλήγματα. Ωστόσο, οι απώλειες της Ομάδας Wagner δεν προσμετρούνται ως ρωσικές στρατιωτικές απώλειες και μπορούν "να κρυφτούν κάτω από το χαλί" χάρη στις συμφωνίες εμπιστευτικότητας που συνδέονται με μεγάλες οικονομικές αποζημιώσεις στις οικογένειες των νεκρών.

Παρόλα αυτά, η δημοσιοποίηση –ουσιαστικά– της διεύθυνσης όπου εδράζεται ένα Αρχηγείο των μισθοφόρων της Wagner ήταν μια ακατανόητη επιλογή, δεδομένου ότι η Ουκρανία εκτόξευσε με επιτυχία πυραύλους M31 –με τους HIMARS που προμηθεύτηκε πρόσφατα από τις ΗΠΑ– εναντίον της βάσης των Ρώσων μισθοφόρων.

Την περασμένη Κυριακή, ο λογαριασμός στο Telegram "Reverse Side Of The Medal" –που συνδέεται με την Ομάδα Wagner– δημοσίευσε φωτογραφία που έδειχνε ότι το κτίριο που είχε επισκεφθεί ο Πριγκόζιν καταστράφηκε μετά από επίθεση. Οι ρωσικές αναρτήσεις στο Telegram έκαναν λόγο για βαριές απώλειες και ότι το χτύπημα προήλθε "πιθανότατα" από κάποιον HIMARS.

Looks like Wagner sustained casualties in Popasna. Notably, photos were published a few days ago showing Yevgeny Prigozhin at a building in the city, which some dubbed as Wagner’s headquarters. https://t.co/czrFSLuVH1 pic.twitter.com/rg9BsddsSs — Rob Lee (@RALee85) August 14, 2022

Οι προηγούμενες φωτογραφίες που είχαν αναρτηθεί είχαν δώσει επαρκέστατες πληροφορίες για να εντοπίσουν οι Ουκρανοί το αρχηγείο των μισθοφόρων.

1/2 On Monday, Aug. 8th, Russian journo published the photos of "Wagner PMC" headquarters in Popasna, including the sign with the building address: "Mironivska, 12". "Putin's cook" Prigozhin can be seen on the pics. Today this building (48.616, 38.360) was hit by Ukrainian strike pic.twitter.com/TDQtI5WrPw — Mark Krutov (@kromark) August 14, 2022

Το κανάλι στο Telegram που συνδέεται με τη Wagner έδωσε διάφορες εκδοχές για τις απώλειες των μισθοφόρων, μεταξύ των οποίων και έναν απολογισμό για 54 νεκρούς. Τη Δευτέρα άρχισε να κυκλοφορεί ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει το κτίριο που δέχθηκε την επίθεση.

Άλλοι λογαριασμοί που συνδέονται με τη Wagner άρχισαν να διαμαρτύρονται για τις φωτογραφίες που αποκάλυπταν επικίνδυνες πληροφορίες και έτσι, η αρχική ανάρτηση διαγράφηκε. Μα ήταν πολύ αργά· ήδη είχαν κυκλοφορήσει ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η έλλειψη στοιχειώδους επιχειρησιακής ασφάλειας που προέκυπτε από τις φωτογραφίες της επίσκεψης Πριγκόζιν στη βάση των μισθοφόρων ήταν τόσο εξόφθαλμη που οδήγησε ορισμένους αναλυτές να διερωτηθούν εάν επρόκειτο για μια καλά στημένη απάτη.

Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που οι Ρώσοι θυσίασαν την επιχειρησιακή ασφάλεια για να τραβήξουν προπαγανδιστικά πλάνα, με αποτέλεσμα να δεχθούν οι δυνάμεις τους θανατηφόρες επιθέσεις ακριβείας από τους Ουκρανούς.

Τον Μάιο, ο Ρώσος πολεμικός ανταποκριτής Σάσας Κοτς κινηματογράφησε έναν όλμο 2S4 κρυμμένο κοντά σε ένα εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο, ενώ εκτόξευε βλήματα κατά των ουκρανικών δυνάμεων στο Σεβεροντονέτσκ. Λίγες ημέρες αργότερα, η Ουκρανία κατέγραψε την καταστροφή του εν λόγω 2S4 κοντά στο εργοστάσιο.

#Ukraine: Apparently we have the first loss of a very potent 2S4 Tyulpan 240 mm self-propelled heavy mortar - the Ukrainian forces destroyed a Russian example in Rubizhne, #Luhansk Oblast recently. A catastrophic explosion included. pic.twitter.com/ftwlhpNUj6 — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 21, 2022

Εκατομμυριούχος μισθοφόρος και "σεφ του Πούτιν"

Μετά την πρόσφατη επίθεση, ο ειδικός σε θέματα που αφορούν τη ρωσική άμυνα Ρομπ Λι διαπίστωσε έναν "συγκρατημένο πανικό" στις αναφορές των ρωσικών accounts στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το γεγονός ότι το άγνωστο μέρος όπου βρισκόταν ο Γεβγένι Πριγκόζιν είχε μάλλον αποκαλυφθεί, ενώ εκφράζονταν ανησυχίες ότι ο ίδιος μπορεί να είχε τραυματιστεί ή σκοτωθεί μέσα στο κτίριο.

Ωστόσο, όπως ανέφερε ο Λι, πολλές ρωσικές πηγές διαβεβαίωσαν λίγο αργότερα ότι ο Πριγκόζιν ήταν ζωντανός, χωρίς να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες για το πού βρισκόταν.

Γνωστός ως "ο σεφ του Πούτιν" λόγω των εστιατορίων και των εταιρειών προμήθειας τροφίμων που έχει στην κατοχή του, ο Πριγκόζιν είναι ο επικεφαλής και χρηματοδότης της Ομάδας Wagner. Αυτό το δίκτυο μισθοφόρων αναπτύσσεται σε όλο τον κόσμο, λειτουργώντας ως μια "άρρητη" και αναλώσιμη προέκταση της εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου. Τεχνικά, οι εταιρείες μισθοφόρων είναι παράνομες στη Ρωσία, οπότε η ύπαρξη της Ομάδας δεν αναγνωρίζεται επίσημα, παρά τη διακεκριμένη παρουσία της σε κράτη ανά τον κόσμο όπως η Ουκρανία, η Μοζαμβίκη και η Βενεζουέλα.

Ο Πριγκόζιν διοικεί τη μισθοφορική ομάδα μαζί με τον συνεργάτη του Ντμίκτρο Ουκτίν, τον στρατιωτικό επικεφαλής και ιδρυτή της Ομάδας, ο οποίος στο παρελθόν έχει διατελέσει αντισυνταγματάρχη της ρωσικής Υπηρεσίας Στρατιωτικών Πληροφοριών (GRU), με νεοναζιστικές τάσεις (εξ ου και Ομάδα πήρε την ονομασία της από τον αγαπημένο Γερμανό συνθέτη του Χίτλερ).

Short thread here on Dmitry Utkin, the commander of the Russian Wagner mercenary force. A picture of this distinguished gentleman appeared on line showing he sports Nazi tattoos. https://t.co/kmGZCu6eqr pic.twitter.com/lKWtb1R5q1 — Samer Al-Atrush (@SameralAtrush) February 27, 2021

Ο Πριγκόζι καταζητείται από το FBI για τον ρόλο του στη χρηματοδότηση και στην καθοδήγηση ενός στρατού διαδικτυακών τρολ που παρενέβη στις αμερικανικές εκλογές του 2016, μέσω fake news, για να ενισχύσει την υποψηφιότητα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ήταν πιο συμπαθής στη Μόσχα.

Επιπλέον, το 2018, οι υποκλοπές των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών κατέγραψαν τον Πριγκόζιν να λέει στη συριακή κυβέρνηση ότι είχε την άδεια της Μόσχας να χρησιμοποιήσει "γρήγορα και ισχυρά μέτρα" για να προσφέρει μια "καλή έκπληξη" στις 7-9 Φεβρουαρίου.

Η αναφορά του Πριγκόζιν αφορούσε μια επίθεση που ξεκίνησαν στις 7 Φεβρουαρίου οι συριακές στρατιωτικές δυνάμεις και οι μισθοφόροι της Wagner σε μια πετρελαϊκή πηγή κοντά στην Ντέιρ ες Ζορ, την οποία υπερασπίζονταν Κούρδοι πολιτοφυλακές και μέλη των αμερικανικών Ειδικών Δυνάμεων. Η κατάληψη της πετρελαϊκής πηγής θα απέφερε στους Ρώσους μισθοφόρους μερίδιο 25% από τα κέρδη. Ωστόσο, τα αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη και το πυροβολικό συνέτριψαν τις επιτιθέμενες δυνάμεις, σκοτώνοντας δεκάδες ή και –σύμφωνα με ορισμένες μαρτυρίες– πάνω από εκατό Ρώσους μισθοφόρους.

Το χτύπημα στο αρχηγείο της Wagner στην Ποπάσνα θα έχει αντίκτυπο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ομάδας στην Ουκρανία. Παρόλα αυτά, το μισθοφορικό δίκτυο θα παραμείνει η βασική στήριξη των εξαντλημένων δυνάμεων του τακτικού Ρωσικού Στρατού, από τις οποίες ένα πολύ μικρό ποσοστό παραμένει ικανό για επιθετικές επιχειρήσεις μετά από περίπου 6 μήνες σφοδρών συγκρούσεων.

