Πώς χτύπησαν οι Ουκρανοί το στρατιωτικό αεροδρόμιο των Ρώσων στην Κριμαία

Του David Hambling

Η ουκρανική επίθεση σε στρατιωτικό αεροδρόμιο στην προσαρτημένη από τους Ρώσους Κριμαία την Τρίτη ήταν ακόμη ένα χτύπημα του Δαβίδ στον Γολιάθ, εφάμιλλο του χτυπήματος που βύθισε το "Moskva", τη ναυαρχίδα του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας τον Απρίλιο. Κάποιοι εκτιμούν ότι χρησιμοποιήθηκε ο ίδιος τύπος πυραύλου και στα δύο πλήγματα, ωστόσο τα ακριβή γεγονότα παραμένουν συγκεχυμένα οδηγώντας ορισμένους να υποστηρίξουν ότι μπορεί να μην ήταν πυραυλική η επίθεση.

Οι πρώτες δορυφορικές εικόνες από το σημείο αποκαλύπτουν την έκταση της καταστροφής: σειρές από καμένα αεροσκάφη που έχουν υποστεί τόσο βαριές ζημιές, ώστε να είναι δύσκολο ακόμα και να προσδιοριστεί ο αριθμός των κατεστραμμένων αεροσκαφών. Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία υποστήριξε εξαρχής ότι εξουδετερώθηκαν 9 αεροπλάνα. Το Oryx, ένας ανεξάρτητος ιστότοπος που οι πηγές του συνήθως επαληθεύονται σχετικά με τις ρωσικές απώλειες, δίνει περίπου τον ίδιο αριθμό: 4 αεροσκάφη πολλαπλού ρόλου Su-30SM συν 5 αεροσκάφη κρούσης/τακτικής αναγνώρισης Su-24M/MR και προσθέτει άλλο ένα κατεστραμμένο αεροπλάνο στον κατάλογο.

Άλλος ανεξάρτητος αναλυτής, η OSINTTechnical, υποστηρίζει ότι καταστράφηκαν 3 Su-30, 4 Su-24 και ένα SU-27/30, ενώ ένας σύμβουλος του CNN μειώνει τον απολογισμό σε επτά διαλυμμένα αεροσκάφη. Υπάρχουν και άλλες εκτιμήσεις που κινούνται στα ίδια επίπεδα, ενώ ουκρανικές πηγές που δεν κατονομάζουνται επιβεβαιώνουν τα 4 Su-30M και τα 5-Su-24 και προσθέτουν 8 κατεστραμμένα Su-27 καθώς και 6 μεταφορικά ελικόπτερα Mi-6.

Το μέγεθος της καταστροφής δεν αποτελεί έκπληξη, αφού είδαμε τις εκρήξεις να γίνονται αισθητές και εκτός της αεροπορικής βάσης Saki, με πολλούς Ρώσους τουρίστες που παραθέριζαν σε κοντινή παραλία να τις καταγράφουν. Βίντεο δείχνει μια αράδα από πολυκατοικίες με σπασμένα τζάμια, σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από το στρατιωτικό αεροδρόμιο, ενώ η διαδρομή μέσα από το πάρκινγκ της βάσης αποκαλύπτει και καμένα οχήματα. Οι υπέρυθρες εικόνες της βάσης πριν και μετά το χτύπημα δείχνουν να έχει καεί βλάστηση σε μεγάλη έκταση.

Μπαίνουμε στον πειρασμό να υποθέσουμε ότι αυτό το πλήγμα το κατάφερε "κάτι μεγάλο" - δεδομένου ότι το στρατιωτικό αεροδρόμιο βρισκόταν εκτός εμβέλειας των HIMARS και άλλου πολεμικού οπλισμού που διαθέτει ο ουκρανικός στρατός, εκτιμάμε πως πρόκειται για χτύπημα κάποιου "νέου" όπλου στην περιοχή.

Ορισμένοι βιάστηκαν να πουν ότι πρόκειται για έργο του ATACMS, ενός πυραύλου μεγάλου βεληνεκούς που μπορεί να εκτοξευθεί από HIMARS και τον οποίο η Ουκρανία έχει ζητήσει εδώ και πολύ καιρό. Ωστόσο, Ουκρανός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε στους New York Times ότι τα όπλα που εμπλέκονται στο πεδίο της μάχης είναι "ουκρανικής κατασκευής και μόνο".

Μια άλλη εικασία θέλει να εμφανίστηκε στο μέτωπο ο κινητός βαλλιστικός πύραυλος Grom-2, πάνω στον οποίο η Ουκρανία εργάζεται εδώ και αρκετό καιρό. Ωστόσο, πολλοί θεωρούν σχεδόν απίθανό αυτό το ενδεχόμενο, αμφιβάλλοντας πως θα προλάβαινε να αναπτυχθεί και χρησιμοποιηθεί ο εν λόγω πύραυλος τόσο γρήγορα και, μάλιστα, εν μέσω εχθροπραξιών, ενώ υποστηρίζουν πως οι Ουκρανοί δεν διαθέτουν τα κατάλληλα συστήματα GPS για έναν τέτοιο πύραυλο.

Άλλο πιθανό όπλο είναι ο ουκρανικός πύραυλος Neptune, αυτός που χρησιμοποιήθηκε για να βυθίσει το "Moskva". Θεωρητικά ο Neptune θα μπορούσε να πλήξει παράκτιους στόχους στην ξηρά, πολλοί αμφιβάλλουν όμως κατά πόσο θα μπορούσε να χτυπήσει με ακρίβεια στόχους τόσο βαθιά στην ενδοχώρα όσο το στρατιωτικό αεροδρόμιο στην Κριμαία, λόγω των πολλών παρεμβολών από ραντάρ που θα "συναντούσε" στην πορεία του.

Πώς αλλιώς θα μπορούσε, λοιπόν, η Ουκρανία να χτυπήσει στόχους σε μεγάλη απόσταση; Ουκρανός κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε στην Washington Post την Τετάρτη ότι το καταστροφικό πλήγμα ήταν έργο των ουκρανικών Ειδικών Δυνάμεων. Αυτό μπορεί ένα "επεισόδιο" της όλης ιστορίας. Μια ολιγομελής ομάδα κομάντος, που θα αποβιβαζόταν στην περιοχή με υποβρύχιο, θα δυσκολευόταν να φέρει σε πέρας την αποστολή της σε μια καλά φυλασσόμενη περιοχή, μέρα μεσημέρι, και να προσεγγίσει τον στόχο της αρκετά ώστε να καταστρέψει πολλά αεροσκάφη. Ίσως είχαν τρόπο να επιτεθούν από απόσταση, χτυπώντας κρυφά πολύ έξω από την περίφραξη του περιμετρικού φράχτη.

Ορισμένοι, μεταξύ αυτών και ο Justin Bronk από το βρετανικό think tank για στρατιωτικά ζητήματα RUSI, υποστηρίζουν ότι το χτύπημα πραγματοποιήθηκε από περιπλανώμενα πυρομαχικά ή drones-καμικάζι. Ο Rob Lee επισημαίνει ότι το αρχηγείο του ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας στην Κριμαία φέρεται να χτυπήθηκε από περιπλανώμενα πυρομαχικά στις 31 Ιουλίου.

Το πλεονέκτημα σε αυτή την περίπτωση είναι πως για να προκληθεί τεράστια έκρηξη δεν χρειάζεται μια μεγάλη βόμβα. Αν υπάρχει μεγάλη ποσότητα αποθηκευμένων καυσίμων ή πυρομαχικών, το μόνο που χρειάζεται να κάνει ένα drone είναι να "αποθέσει" τον πυροκροτητή και να τα ανατινάξει όλα. Και οι Ρώσοι φαίνεται πως διευκολύνουν αυτή την τακτική. Πρόσφατες εικόνες από ρωσικά αεροδρόμια δείχνουν βόμβες στοιβαγμένες σε ανοιχτούς χώρους, αντί να φυλάσσονται με ασφάλεια σε αποθήκες.

I've had this photo on my phone for like...4-5 months. Finally comes in handy, giving us idea of Russian base boom. pic.twitter.com/7oRbbSaZIj