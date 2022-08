Φουντώνει "ο πόλεμος της γέφυρας" στη νότια Ουκρανία

Του David Axe

Ρώσοι μηχανικοί προσπαθούν να επισκευάσουν μια στρατηγικής σημασίας γέφυρα πάνω από τον ποταμό Δνείπερο στην κατεχόμενη Χερσώνα της νότιας Ουκρανίας, λίγες ημέρες αφότου το ουκρανικό Πυροβολικό κατέστρεψε αυτό το πέρασμα.

Οι Ρώσοι, όμως, προσπαθούν να αποφύγουν περαιτέρω κινδύνους. Ενώ επισκευάζουν τη γέφυρα Αντονόφσκι στις νότιες παρυφές της Χερσώνας, αναπτύσσουν και πλωτές γέφυρες, εκτιμώντας ότι οι ουκρανικές δυνάμεις θα επαναλάβουν παρόμοια χτυπήματα, προσπαθώντας να διαμορφώσουν υπέρ τους το πεδίο μάχης στη Χερσώνα, ενόψει της κλιμακούμενης αντεπίθεσής τους στην περιοχή.

Η κατοχή της Χερσώνας, με το λιμάνι της και τον πληθυσμό των 300.000 κατοίκων πριν την εισβολή, είναι κομβικής σημασίας για την επίτευξη των στρατιωτικών στόχων που έχει θέσει η Μόσχα. Αντιστοίχως, η απελευθέρωσή της αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα για το Κίεβο.

Η Χερσώνα περιβάλλεται από ύδατα. Η πόλη είναι χτισμένη στη βορειοδυτική όχθη του μεγάλου ποταμού Δνείπερου, ο οποίος διασχίζει προς τα νότια την Ουκρανία για να εκβάλει στη Μαύρη Θάλασσα. Ο ποταμός Ινχούλετς, παραπόταμος του Δνείπερου, διασχίζει με νότια κατεύθυνση την περιοχή της Χερσώνας και ενώνεται με τον Δνείπερο στα ανατολικά του λιμανιού.

Υπάρχουν τρεις κύριες γέφυρες που συνδέουν τη Χερσώνα με τις γύρω περιοχές: η γέφυρα Αντονόφσκι, μια σιδηροδρομική γέφυρα και η γέφυρα του αυτοκινητόδρομου P47 που περνάει πάνω από τον Ινχούλετς στα περίχωρα της πόλης.

Την προηγούμενη εβδομάδα, το ουκρανικό Πυροβολικό –εκτοξεύοντας είτε ρουκέτες 227 χιλιοστών με συστήματα πυραύλων πυροβολικού υψηλής κινητικότητας (HIMARS) είτε Excalibur 155 χιλιοστών με καθοδήγηση GPS– εξουδετέρωσε προσωρινά και τις τρεις γέφυρες.

Οι Ρώσοι μηχανικοί έστησαν πρόχειρα μια πλωτή γέφυρα παράλληλα με την κατεστραμμένη P47 και μετά την επισκευή αφαίρεσαν τους πλωτήρες. Ωστόσο, στην τσακισμένη γέφυρα Αντονόφσκι η διέλευση των οχημάτων εξακολουθεί να γίνεται με πλωτήρα, τον οποίο ρυμουλκεί σκάφος. Σύντομα, αυτή η λύση ανάγκης θα πάψει να υπάρχει. Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εντόπισαν την Κυριακή έναν γερανό στη γέφυρα Αντονόφσκι, σε μια ξεκάθαρη απόδειξη ότι οι Ρώσοι δουλεύουν για να αποκαταστήσουν τη ζημιά.

📷Russians trying to repair Antonovsky Bridge near #Kherson. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/9qOBJfK5cY