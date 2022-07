Ουκρανία: Το ρωσικό πυροβολικό φθείρεται και "αυτο-ανατινάζεται"

Του David Axe

Οι ρωσικές πυροβολαρχίες στην Ουκρανία φαίνεται πως ξεμένουν από πυρομαχικά, καθώς οι ουκρανικοί πύραυλοι ανατινάζουν όλο και περισσότερες αποθήκες εφοδιασμού.

Και αυτό δεν είναι το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ρωσικό Πυροβολικό, μετά από πέντε μήνες εχθροπραξιών. Φωτογραφίες που εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο τις τελευταίες ημέρες απεικονίζουν δύο ρωσικά πυροβόλα με τις κάννες τους να έχουν "ανοίξει σαν μπανανόφλουδες", όπως λέει χαρακτηριστικά ο Mark Hertling, απόστρατος στρατηγός των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος υπήρξε διοικητής μονάδων στην Ευρώπη.

Οι τσακισμένες στα δύο κάννες –μετά από βολή που έριξαν– υποδηλώνουν ότι τα ρωσικά πυροβόλα φθείρονται και δεν επισκευάζονται, όπως εξηγεί ο Hertling.

"Αυτά συμβαίνουν όταν δεν κάνεις συντήρηση", έγραψε ο ίδιος στο Twitter. "Οπωσδήποτε θα υπήρξαν και απώλειες από αυτό το περιστατικό".

When writing this thread, I looked for Russian "banana-peeled”artillery tubes, but couldn’t find them. Today, I saw 2 examples.



Here’s what happens when you don’t do maintenance/replace artillery tubes after specific # of rounds. You can bet there were associated casualties. https://t.co/pozkbmVi2B pic.twitter.com/evivGLLYl7