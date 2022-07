Οι Ρώσοι κλιμακώνουν τις επιθέσεις με drones-καμικάζι στην Ουκρανία

Οι πολλαπλοί εκτοξευτές πυραύλων HIMARS με τους οποίους προμηθεύουν οι ΗΠΑ την Ουκρανία έχουν επιφέρει σημαντικά πλήγματα στις ρωσικές δυνάμεις, με πιο πρόσφατο αυτό στη γέφυρα Antonivsky στη Χερσώνα. Οι HIMARS μετακινούνται εύκολα πάνω σε φορτηγά, χτυπούν και απομακρύνονται γρήγορα προτού προλάβει να τους στοχοποιήσει ο εχθρος. Πλέον οι Ρώσοι επιστρατεύουν drones-καμικάζι για να τους εντοπίσουν και εξουδετερώσουν.

"Ο Σοϊγκού [σ.σ.: ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας] δήλωσε πρόσφατα ότι ο στόχος της Μόσχας είναι να εξουδετερώσει τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς και τα πυροβόλα της Ουκρανίας", δήλωσε στο Forbes ο Samuel Bendett, ειδικός στα ρωσικά drones. "Η αναφορά αυτή υποδήλωνε ότι άμεσα η Ρωσία είτε θα προμηθευόταν είτε θα έριχνε στη μάχη καμικάζι-drones".

Τους πρώτους μήνες του πολέμου στην Ουκρανία οι Ρώσοι χτυπούσαν αραιά και πού με drones-καμικάζι. Σήμερα, οι επιθέσεις αυτές γίνονται σε καθημερινή βάση. Τα συγκεκριμένα drones προσφέρουν στη Ρωσία κάτι που χρειαζόταν απεγνωσμένα: τη δυνατότητα να χτυπάει κινητούς στόχους -όπως οι εκτοξευτές HIMARS- από μεγάλη απόσταση. Ο χειριστής μπορεί να πλοηγήσει ένα drone-καμικάζι εις άγραν στόχου χωρίς να πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων τη θέση του.

Στην Ουκρανία, πιο έντονη παρουσία έχει έως τώρα το KUB ("Κύβος"): ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος με δελταπτέρυγα και άνοιγμα φτερών 1,2 μέτρα που εκτοξεύεται με καταπέλτη και λειτουργεί με ηλεκτροκινητήρα. Το KUB, το οποίο κατασκευάζει η εταιρεία Zala, θυγατρική της Kalashnikov, μπορεί να εκτελέσει είτε αναγνωριστικές είτε επιθετικές αποστολές, φέροντας κάμερες ή μια εκρηκτική κεφαλή βάρους 3 κιλών.

Οι Ρώσοι έχουν αρχίσει να δίνουν στη δημοσιότητα βίντεο από χτυπήματα με KUB: συνήθως το drone φαίνεται ως ένα μικρό λευκό τρίγωνο που κινείται με μέγιστη ταχύτητα 130 χλμ/ώρα προτού εκραγεί. Όπως και στην περίπτωση των αμερικανικών Switchblade, η μικρή εκρηκτική κεφαλή υποδηλώνει ότι τα πλήγματα συνήθως δεν είναι εντυπωσιακά, εκτός και εάν προκαλούν δευτερογενώς εκρήξεις καυσίμων ή πυρομαχικών στον στόχο. Οι μη κραυγαλέες επιθέσεις τους δίνουν την εντύπωση ότι δεν είναι αποτελεσματικά. Δύσκολο να αποφανθεί κάποιος, αλλά σίγουρα το KUB δεν τρομάζει τους Ουκρανούς - σε αντίθεση με το ρωσικό drone Orlan-10.

Στις 15 Ιουλίου ένα νέο drone-καμικάζι μπήκε στη μάχη: το ρωσικό Lancet-3. Στις 21 Ιουλίου δημοσιοποιήθηκε βίντεο που το δείχνει να πραγματοποιεί επίθεση.

Video of two Russian loitering munition strikes. The source claims they are both KUB-BLA, but the first is clearly a Lancet. Not clear if the second strike did any serious damage.https://t.co/MCSHbktlb5 pic.twitter.com/FzQqeM1LHM