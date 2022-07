"Φιάσκο" Νο2 για τους Ρώσους – κατέρριψαν δικό τους μαχητικό Sukhoi;

Του David Hambling

Μία ημέρα μετά την ντροπιαστική κατάρριψη ενός εκ των δικών τους κορυφαίων μαχητικών Su-34M, τα ρωσικά πληρώματα εδάφους-αέρος ίσως επανέλαβαν το ίδιο λάθος, καταρρίπτοντας αυτήν τη φορά ένα Su-35. Πιθανός στόχος: ένας από τους πυραύλους που έχουν στείλει οι ΗΠΑ στην Ουκρανία.

Ένα βίντεο στα social media δείχνει το ρωσικό αεροσκάφος που δέχθηκε την επίθεση να βουτάει κάθετα, αφήνοντας πίσω του μια στήλη καπνού πριν χαθεί πίσω από τα δέντρα. Δεύτερο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα δείχνει το φλεγόμενο αεροσκάφος να προσκρούει στο έδαφος, δημιουργώντας μια τεράστια πύρινη σφαίρα. Τρίτο βίντεο δείχνει το φλεγόμενο μαχητικό και στο βάθος φαίνεται να πέφτει με αλεξίπτωτο ο πιλότος. Το συμβάν τοποθετείται κοντά στη Nova Kakhova –πίσω από τις ρωσικές γραμμές– και ορισμένοι παρατηρητές θεωρούν ότι το αεροσκάφος μάλλον χτυπήθηκε από ρωσικά αντιαεροπορικά πυρά.

Video of a Russian aircraft shot down in Kherson. Ukrainian officials are claiming it was a Russian Su-35S fighter. Given the location, it is possible Russian air defenses shot down their own aircraft. https://t.co/DEJ9eYskmwhttps://t.co/tw7kELTvlP pic.twitter.com/lIxWHs3sZo