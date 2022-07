Κ. Σιγαλός (Global Link): Οι επιχειρήσεις διέρχονται μια φάση "δοκιμής αντοχών"

Έρευνες της Global Link δείχνουν ότι η αισιοδοξία που ακολούθησε το τέλος των lockdown δίνει τη θέση της στην ανησυχία που προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία και η επακόλουθη της διεθνούς κρίσης ανόδου τιμών, αναφέρει ο CEO της εταιρείας Κωνσταντίνος Σιγαλός.

- Κατά πόσο στην παρούσα χρονική περίοδο με τα αυξημένα κόστη λειτουργίας και παραγωγής, η συμβολή μίας εταιρείας όπως η δική σας, με επίκεντρο τη χάραξη στρατηγικής στις επιχειρήσεις, μπορεί να δώσει λύσεις σε μία εταιρεία;

Οι επιχειρήσεις την περίοδο αυτή διέρχονται μια φάση "δοκιμής αντοχών" που θα καθορίσει και την πορεία τους στο μέλλον. Στο σχεδιασμό της στρατηγικής τους θα κάνουν κάποιες υποθέσεις εργασίας σχετικά με την κατάσταση που θα επικρατήσει στην αγορά τους και πιο συγκεκριμένα στα core target groups που απευθύνονται. Οι υποθέσεις εργασίας αυτές μπορούν να βασιστούν στην εμπειρία των στελεχών τους, μια εμπειρία που όμως δεν υπάρχει, γιατί ο σημερινός συνδυασμός COVID-19 και γεωπολιτικών αναταράξεων δεν έχει προηγούμενο στο οποίο μπορεί να βασιστεί μια κάπως ασφαλής πρόβλεψη. Το πώς λοιπόν θα συμπεριφερθούν οι πελάτες τους είναι το ερώτημα του οποίου η απάντηση θα πρέπει να δοθεί μέσα από την έρευνα αγοράς και που μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση του κινδύνου λήψης αποφάσεων.

- Μιλώντας για μάρκες και marketing, παρατηρείται το τελευταίο διάστημα η ενίσχυση πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας λόγω πληθωρισμού. Μπορεί το γεγονός αυτό να λειτουργήσει ανασταλτικά για νέα λανσαρίσματα στην αγορά ή τελικά η καινοτομία και το καινούργιο θα είναι πάντα τα στοιχεία που επικρατούν;

Η οικονομική πίεση που δέχονται και όπως φαίνεται θα εξακολουθήσουν να δέχονται τα νοικοκυριά υπάρχει ως κίνητρο μείωσης του κόστους καθημερινής ζωής με διάφορους τρόπους μετακίνησης σε άλλες φθηνότερες, προϊοντικές κατηγορίες, φθηνότερα brands και φυσικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν μπορεί απαντηθεί σαν κάτι γενικό αλλά πρέπει να εκφραστεί με όρους τμηματοποίησης της αγοράς και ανάλογης στόχευσης. Η ιστορία του Marketing έχει δείξει ότι η λειτουργία της δημιουργίας νέων προϊόντων δεν σταματά, γιατί οι επιχειρήσεις είναι ζωντανοί Οργανισμοί που εξελίσσονται μέσα από την εξέλιξη των προϊόντων και υπηρεσιών τους σε μια λογική "grow or die" παλαιότερα ή "adapt or die" τώρα. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, πιστεύω ότι μπορεί το λανσάρισμα νέων fancy products να αντικατασταθεί από νέα προϊόντα που θα έχουν πειστικά υψηλότερο value for money από τα ανταγωνιστικά τους. Και πάλι βέβαια χρειάζεται να τονίσουμε την αξία της έρευνας αγοράς, με ιδιαίτερη έμφαση στην τιμολογιακή πολιτική των νέων προϊόντων. Και όντως, την περίοδο αυτή η έρευνα αγοράς κινείται σε υψηλότερα επίπεδα budget σε σχέση με άλλες ενέργειες Marketing, πράγμα που, σε μια περίοδο αβεβαιότητας, αντανακλά την ανάγκη για πληροφορία.

- Δεδομένου ότι ως Global Link στην Ελλάδα μετράτε ήδη περισσότερα από 32 χρόνια, ποιο θα λέγατε ότι είναι το όραμά σας ως εταιρεία για την επόμενη πενταετία;

Η πορεία μας έχει περάσει και θα περάσει μέσα από διαφορετικές διαδρομές, με την έννοια ότι σε δύσκολους καιρούς απαιτείται μιας μορφής μετάλλαξη που να μεταφράζεται σε έναν τρόπο σκέψης ακόμη πιο πελατοκεντρικό και πιο ολιστικό. Πελατοκεντρικό και ολιστικό με την έννοια ότι η μελέτη των συνθηκών λειτουργίας μιας εταιρείας στην αγορά αποτελεί πολύτιμη πληροφόρηση για μια εταιρεία ερευνών που καλείται να δώσει ρεαλιστικές ιδέες και λύσεις. Το νέο μας motto "Complexity made simple" αντανακλά ακριβώς αυτή μας τη στρατηγική. Την αναγνώριση της συνθετότητας των επιχειρηματικών προβλημάτων αφενός αλλά και την action oriented διατύπωση των ευρημάτων μας για να μην εμφανίζεται το σύνδρομο της "paralysis by analysis".

- Πόσο σημαντική θεωρείτε τη φήμη του/της CEO σε ό,τι αφορά την αξία και το μέλλον της εταιρείας του/της;

Το ερώτημα αυτό θα πρέπει να το δούμε υπό το πρίσμα της φήμης όπως λέτε ή της "εξωτερικής εικόνας" και "εσωτερικής εικόνας", όπως επίσης λέμε, ενός CEO.

Ο σκεπτόμενος επενδυτής σε μια εταιρεία θέλει να διασφαλίσει την απόδοση της επένδυσής του και στο πλαίσιο αυτό ο τρόπος διοίκησης και το "human capital"της εταιρείας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο γιατί καθορίζουν τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων.

Σε αυτή τη συζήτηση θα ήθελα να προσθέσω μια ακόμη παράμετρο που συνδέεται με τη φήμη του CEO, τη φάση στην οποία βρίσκεται η εταιρεία, δηλαδή αν είναι εδραιωμένη ή ανερχόμενη. Στην πρώτη περίπτωση ο επενδυτής εξετάζει τις διοικητικές δομές και τη στιβαρότητα της κουλτούρας της επιχείρησης, πράγματα δηλαδή τα οποία ο CEO έχει "εγκαταστήσει" και για τα οποία υπάρχει μια φήμη του στην αγορά. Στην περίπτωση της ανερχόμενης επιχείρησης οι ζητούμενες ικανότητες ενός CEO βρίσκονται περισσότερο στην περιοχή της δημιουργίας μιας δυναμικής ομάδας στελεχών, που λειτουργούν με "αυτονομία", ταχύτητα και δυναμισμό, αυτό που θα λέγαμε, δηλαδή,"agility".

Ναι, λοιπόν, η φήμη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και λειτουργεί θετικά όταν το management style του CEO έχει δημιουργήσει ένα διοικητικό σύστημα το οποίο μπορεί να παράγει αποφάσεις, που να στηρίζουν τη στρατηγική της επιχείρησης.

- Ένα νέο στέλεχος που έχει τη φιλοδοξία να γίνει CEO, τι θα το συμβουλεύατε;

Ένας CEO καλείται να διαχειριστεί ένα πολύπλοκο σύστημα ανθρώπινων, οικονομικών και τεχνολογικών πόρων, με τρόπο που να παράγεται και να προσφέρεται αξία σε όλους τους stakeholders της επιχείρησης.

Για να το κάνει αυτό, χρησιμοποιεί τις προσωπικές του ικανότητες αλλά και δημιουργεί κανόνες ούτως ώστε να διοικεί αποτελεσματικές ομάδες, όντας πολλές φορές ο ίδιος μέλος των ομάδων αυτών, λειτουργώντας με βάση τη νοητική και συναισθηματική του ταυτότητα. Σε ένα νέο λοιπόν στέλεχος που θέλει να γίνει CEO θα έλεγα ότι πρέπει να μάθει να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον εαυτό του, παρατηρώντας και αναλύοντας τις αντιδράσεις του στην καθημερινότητα και ασκώντας εποικοδομητική κριτική στον εαυτό του. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει θα πρέπει να βλέπει τη συμβολή του στη δημιουργία του προβλήματος, πριν επιχειρήσει να δώσει λύση "διοικώντας" τα στελέχη του.

Το "γνώθι σαυτόν" δεν πρόκειται πιστεύω να ξεπερασθεί ποτέ σαν η κορυφαία προτροπή προς όλους όσους θέλουν να φτάσουν κάπου που για αυτούς είναι σημαντικό.

- Η συμμόρφωση με τις αρχές του ESG αποτελούν βασική προϋπόθεση ώστε ένας οργανισμός να εξασφαλίσει ακόμα και χρηματοδότηση στο άμεσο μέλλον. Πόσο έχετε προετοιμαστεί στο πλαίσιο αυτό και πόσο έχει επηρεαστεί το μοντέλο διοίκησης του δικού σας οργανισμού;

Εξετάζοντας τα δομικά στοιχεία, τους 3 πυλώνες βασικά του ESG, βλέπουμε ότι ουσιαστικά δεν είναι στη βάση του κάτι νέο. Αυτό που το κάνει επίκαιρο και σημαντικό πλέον είναι ότι έχει διατυπωθεί με έναν τρόπο αρκετά συγκεκριμένο, που επιτρέπει μια αξιολόγηση της εφαρμογής του από τις επιχειρήσεις.

Υπάρχει βέβαια ακόμη πολλή ερευνητική δουλειά να γίνει πριν μπορέσουμε να φτάσουμε σε εγχειρίδια εφαρμογής του και προς την κατεύθυνση αυτή εργαζόμαστε αυτήν την περίοδο στη Global Link, προσπαθώντας να κάνουμε δύο πράγματα.

Πρώτον, να δημιουργήσουμε το δικό μας μοντέλο ESG, εντοπίζοντας και περιγράφοντας συγκεκριμένα στοιχεία του κάθε πυλώνα και κάνοντας αντίστοιχες ενέργειες. Σε αυτό το πλαίσιο, συνεργαζόμαστε με τη WWF και υποστηρίζουμε το Ταμείο Υποτροφιών του Κολεγίου Αθηνών.

Δεύτερον, να αναπτύξουμε ερευνητικά εργαλεία που θα βοηθούν τις επιχειρήσεις να αποφασίζουν για τις ESG επενδύσεις τους με βάση το impact που έχουν κυρίως στους πελάτες τους αλλά και άλλους stakeholders.

Σε αυτήν την πορεία, η καταγραφή και η ανάλυση των δικών μας λειτουργικών διεργασιών είναι κάτι νέο που απαιτεί κάποιες αλλαγές στον τρόπο διοίκησης που να συνδέονται με το ρόλο των εργαζομένων, κυρίως. Και αυτό, γιατί σε εμάς, ήταν ανέκαθεν ξεκάθαρο ότι η κάθε επιχείρηση είναι το άθροισμα των εργαζομένων της.