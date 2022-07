Πώς Κίνα και ΗΠΑ μπορούν να αποφύγουν έναν οικονομικό ψυχρό πόλεμο

Του Kevin Coldiron

Ακολουθεί ένα κομμάτι της ιστορίας που γνώριζα, αλλά δεν γνώριζα πραγματικά, μέχρι που διάβασα το εξαιρετικό βιβλίο του James Fok, Financial Cold War: A View of Sino-US Relations from the Financial Markets.

Το 1958 η Κίνα ξεκίνησε μια ολοκληρωτική προσπάθεια να μετατραπεί σε βιομηχανική κοινωνία. Στόχος ήταν η μαζική αύξηση της παραγωγής χάλυβα, άνθρακα και ηλεκτρικής ενέργειας. Υπήρξε κολεκτιβοποίηση της γης και τεράστια εκτροπή των πόρων από τη γεωργία, που οδήγησε σε κατάρρευση των συγκομιδών τροφίμων. Παρ' όλα αυτά, η Κίνα εξήγαγε στην πραγματικότητα σιτηρά επειδή οι τοπικοί αξιωματούχοι, που φοβόντουσαν να αναφέρουν την αλήθεια, έλεγαν στους κεντρικούς σχεδιαστές στο Πεκίνο ότι οι σοδειές ήταν εύρωστες. Το αποτέλεσμα ήταν να έρθει λιμός και πείνα.

Μέχρι στιγμής που αυτό το "Μεγάλο Άλμα προς τα Εμπρός" διακόπηκε το 1961, 40 εκατ. άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους. Αυτό ισοδυναμεί με το να πεθάνει ολόκληρος ο σημερινός πληθυσμός της Καλιφόρνιας μέσα σε τρία χρόνια. Η κοινωνία της Κίνας είχε ουσιαστικά διαλυθεί.

Ένα βιβλίο με ιστορία, όχι ένα βιβλίο ιστορίας

Δεδομένου του τίτλου του βιβλίου, αρχικά εξεπλάγην που η ιστορία - τόσο η κινεζική όσο και η αμερικανική - παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στην αφήγηση του Fok. Ευτυχώς, είχα την ευκαιρία να του πάρω συνέντευξη και ακούγοντας την προσωπική του ιστορία με βοήθησε να καταλάβω. Ο Fok μας οδηγεί προσεκτικά μέσα από το παρελθόν, ώστε να μπορούμε να σκεφτούμε εποικοδομητικά για το μέλλον.

Η παύση για να κατανοήσω το "Μεγάλο Άλμα προς τα Εμπρός" με βοήθησε να δω πώς η κινεζική κυβέρνηση έβλεπε την κατάσταση που αντιμετώπισε στην πλατεία Τιενανμέν το 1989. Μέσα στη μνήμη η χώρα είχε διαλυθεί από το χάος. Αν και η σταθερότητα και η πρόοδος είχαν αποκατασταθεί, ο φόβος της οπισθοδρόμησης πρέπει να ήταν παντοτινός. Ο Fok εξηγεί επίσης ότι οι διαδηλωτές φοιτητές δεν υπερασπίζονταν τη "δημοκρατία" με τον τρόπο που εμείς την αντιλαμβανόμαστε. Αρχικά, ήθελαν κυρίως να μπει τέλος στην πρακτική της ανάθεσης θέσεων εργασίας από την κυβέρνηση μετά την αποφοίτηση.

Ναι απλοποιώ την κατάσταση. Και όχι, δεν δικαιολογώ / καταγγέλλω τη δολοφονία πολιτών από τον ίδιο τον στρατό ενός κράτους (κάτι που έκαναν οι ίδιες οι ΗΠΑ στο Kent St. το 1970). Η άποψή μου, όπως και του Fok, είναι ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Κίνα έχουν τη δική τους ιστορία, τα δικά τους συμφέροντα και τις δικές τους προοπτικές. Έχουν λόγους να είναι ανήσυχοι, περήφανοι και ντροπιασμένοι. Και οι δύο θα ευημερήσουν στο μέλλον αν μπορέσουν να στρέψουν τα βλέμματά τους στο μέλλον και να συνεργαστούν.

Καιρός για αλλαγή

Η συνεργασία είναι το σημείο όπου το βιβλίο του στρέφεται προς τη χρηματοδότηση. Ο Fok πιστεύει ότι το κόστος για τις ΗΠΑ από το σημερινό σύστημα που βασίζεται στο δολάριο ξεπερνά πλέον τα οφέλη του και έχει μια εκπληκτική πρόταση για τη διόρθωση.

Υπάρχει συνεχής ζήτηση για το δολάριο, επειδή είναι το κυρίαρχο νόμισμα για το εμπόριο. Αυτό διατηρεί την αξία του ενισχυμένη σε σχέση με άλλα νομίσματα και αυτή η αυξημένη αξία μειώνει την ανταγωνιστικότητα των ΗΠΑ. Η συνεπαγόμενη απώλεια θέσεων εργασίας τροφοδοτεί την πολιτική ένταση.

Επιπλέον, ως μονοπωλιακός "κατασκευαστής" δολαρίων, οι ΗΠΑ πρέπει να προμηθεύουν τον κόσμο με αρκετά δολάρια για να στηρίξουν τόσο τις φυσικές όσο και τις χρηματοπιστωτικές αγορές, πράγμα που σημαίνει την έκδοση υψηλού χρέους. Αν η οικονομία των ΗΠΑ αναπτύσσεται αρκετά γρήγορα, η εξυπηρέτηση αυτού του χρέους μπορεί να μην αποτελεί πρόβλημα. Αλλά όταν η ανάπτυξη επιβραδύνεται όπως πρόσφατα, το βάρος του χρέους μπορεί να καταστεί συντριπτικό. Τελικά, θα υπάρξει ο πειρασμός, ή ακόμη και η ανάγκη, να χρησιμοποιηθεί ο πληθωρισμός για να διαβρωθεί η αξία του.

Αυτά τα ζητήματα υπήρχαν πάντα, αλλά τις δεκαετίες μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν διαχειρίσιμα επειδή οι παγκόσμιες αγορές ήταν πολύ μικρότερες σε σχέση με το μέγεθος της αμερικανικής οικονομίας. Τώρα, με πολύ βαθύτερους δεσμούς μεταξύ πολύ περισσότερων αγορών, το σύστημα του δολαρίου βρίσκεται υπό τριγμούς.

Η Κίνα αυξάνει σταθερά τη χρηματοοικονομική της πολυπλοκότητα με στόχο την αύξηση της σπουδαιότητας του νομίσματός της. Ο φόβος που αποτυπώνεται στον τίτλο του Fok είναι ότι αυτό εξελίσσεται σε οικονομική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών. Ο ίδιος βλέπει έναν άλλο τρόπο.

Ο Fok προτείνει μια πολιτική οικονομικής "αμοιβαία εξασφαλισμένης καταστροφής" (MAD). Ακούγεται τρομακτικό, ακόμη και συγκρουσιακό, αλλά ο ίδιος το βλέπει ως μια μορφή βαθύτερης συνεργασίας και ολοκλήρωσης:

"Αντί να εμπλακούμε σε μια γεωοικονομική "κούρσα εξοπλισμών", μια χρηματοοικονομική εκδοχή του δόγματος MAD θα περιλάμβανε την εμβάθυνση των αλληλεξαρτήσεων με τρόπο που θα καθιστούσε αδιανόητο είτε για τις ΗΠΑ είτε για την Κίνα να χρησιμοποιήσουν τα χρηματοοικονομικά τους οπλοστάσια ο ένας εναντίον του άλλου στις κεφαλαιαγορές, ενισχύοντας έτσι την ασφάλεια και για τους δύο".

Για παράδειγμα, οι δυτικές αγορές θα μπορούσαν να δέχονται κινεζικά κρατικά ομόλογα ως εγγύηση για δάνεια. Αυτό θα μείωνε την πίεση του χρέους στις ΗΠΑ, καθώς δεν θα χρειαζόταν να εκδίδουν τόσα πολλά ομόλογα. Και θα ωφελούσε την Κίνα δημιουργώντας ζήτηση για τον δικό της δανεισμό, ο οποίος πρέπει να αυξηθεί για να καλύψει τις απαιτήσεις κοινωνικής πρόνοιας μιας ταχέως γηράσκουσας κοινωνίας. Τα ομόλογα θα τηρούνταν σε λογαριασμούς καταθέσεων στο Χονγκ Κονγκ, μια διαφανή χρηματοπιστωτική αγορά που διέπεται από κανόνες που κατανοεί η Δύση, αλλά αποτελεί επίσης μέρος της Κίνας.

Μια στιγμή. Το Χονγκ Κονγκ είναι μέρος της Κίνας, σωστά; Δεν θα μπορούσε να ξεθωριάσει η προστασία; Ναι. Αλλά να θυμάστε ότι η ίδια η Κίνα αισθάνεται ευάλωτη σε αυτό ακριβώς το ενδεχόμενο αυτή τη στιγμή. Αλλαγές κανόνων όπως αυτές που εφάρμοσαν οι ΗΠΑ στη Ρωσία θα μπορούσαν να επηρεάσουν δραματικά την ικανότητα της Κίνας να έχει πρόσβαση στα τεράστια αποθέματά της σε αμερικανικά δολάρια. Η έκθεση των δυτικών επενδυτών σε παρόμοιους κινδύνους είναι το αντάλλαγμα για να λειτουργήσει το MAD.

Ο Fok προτείνει μια άλλη win - win λύση. Η Κίνα θα μπορούσε να επιτρέψει στους πολίτες της να επενδύουν στο εξωτερικό, αν οι εν λόγω τίτλοι φυλάσσονταν στο Χονγκ Κονγκ. Αυτό θα βοηθούσε τους Κινέζους αποταμιευτές να κερδίσουν καλύτερες αποδόσεις. Οι δυτικές εταιρείες θα αποκτούσαν πρόσβαση σε κεφάλαιο πολλών μικρών Κινέζων αποταμιευτών - μια πολύ πιο ευπρόσδεκτη πηγή χρημάτων από τις άμεσες επενδύσεις από κρατικές εταιρείες (ή μεγάλες εταιρείες που είναι ύποπτες για κρατικό έλεγχο), όπου η μεταφορά τεχνολογίας αποτελεί πραγματική ανησυχία.

Όταν μίλησα μαζί του τον περασμένο μήνα, βρισκόταν στη μέση μιας περιοδείας για το βιβλίο του στις ΗΠΑ, κατα την οποία συνάντησε πολλούς υψηλόβαθμους Αμερικανούς οικονομολόγους και αξιωματούχους. Οι ιστορίες των ΗΠΑ και της Κίνας είναι διαφορετικές, αλλά το μέλλον τους είναι αλληλένδετο. Κάντε εμπόριο, όχι πόλεμο.