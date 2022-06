Ουκρανικοί πύραυλοι καταστρέφουν ρωσικούς κόμβους ανεφοδιασμού – ακόμη και εντός Ρωσίας

Του David Axe

Οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να βομβαρδίζουν ρωσικές στρατιωτικές αποθήκες, χώρους στάθμευσης οχημάτων και πλοία μεταφοράς στρατιωτικού εξοπλισμού στα εδάφη που ελέγχει η Μόσχα εντός Ουκρανίας, αλλά και στη μεθόριο της Ρωσίας.

Ουκρανικά στρατιωτικά ελικόπτερα και drones-"καμικάζι" έχουν υλοποιήσει μερικές από αυτές τις επιθέσεις. Ωστόσο, πίσω από την πλειονότητα των χτυπημάτων με τους παλιούς βαλλιστικούς πυραύλους Tochka κατά των ρωσικών υλικοτεχνικών υποδομών βρίσκονται οι ουκρανικές ταξιαρχίες. Ο βάρους δύο τόνων και μήκους περίπου 6,5 μέτρων πύραυλος συνήθως αφήνει τα κομμάτια του –περισσότερα ή λιγότερα άθικτα– γύρω από το σημείο όπου εκρήγνυται η κεφαλή του βάρους 450 κιλών.

Μία από τις πιο πρόσφατες ουκρανικές πυραυλικές επιθέσεις ήταν και η πιο εντυπωσιακή. Κάποιος την κατέγραψε με το κινητό του και τα πλάνα δείχνουν τρεις φορητούς εκτοξευτές –πιθανότητα της 19ης Πυραυλικής Ταξιαρχίας– να εκτοξεύουν απανωτά πυραύλους Tochka. Στο βίντεο διακρίνεται και ένας στρατιώτης που εκτοξεύει από τον ώμο του έναν πύραυλο Stinger εδάφους-αέρος, στοχεύοντας πιθανόν ρωσικά drones. Η χρήση των αντιαεροπορικών Stinger μάς υπενθυμίζει ότι η εμβέλεια των Tochka κυμαίνεται μεταξύ 70 και 120 χιλιομέτρων, αναλόγως το μοντέλο, και ως εκ τούτοι είναι ευάλωτοι στον εντοπισμό και στα πυρά των αντιπάλων που μπορεί να βρίσκονται λίγα χιλιόμετρα μακριά.

#Ukraine: The cause of some of the recent strikes against Russian targets deep in occupied territory: No less than 3 Ukrainian 9M79-1 Tochka-U ballistic missiles seen launching.



Note Stinger MANPADS to take out possible Russian UAVs that could guide fire onto the launch site. pic.twitter.com/ZkhnYCfKeC