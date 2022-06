ΛεΜπρόν Τζέιμς: Έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος εν ενεργεία παίκτης του ΝΒΑ

Του Chase Peterson-Withorn

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς, μετά τις 18 παρουσίες του στο αμερικανικό All-Star Game, τις 4 φορές που αναδείχθηκε πρωταθλητής ΝΒΑ και τις 2 φορές που κατέκτησε το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο, έφτασε σε ένα ακόμη ορόσημο της σταδιοδρομίας του, πετυχαίνοντας κάτι που δεν έχει καταφέρει ποτέ εν ενεργεία παίχτης του NBA.

Σύμφωνα με το Forbes, ο ΛεΜπρον Τζέιμς είχε οικονομικές απολαβές 121,2 εκατ. δολάρια την περσινή χρονιά και πλέον μπαίνει και επίσημα στη λίστα των δισεκατομμυριούχων.

Ο 37χρονος σούπερ σταρ αξίζει 1 δισ. δολάρια, όπως εκτιμά το Forbes, και είναι ο πρώτος εν ενεργεία παίκτης του ΝΒΑ που γίνεται δισεκατομμυριούχος. (Ο Μάικλ Τζόρνταν, ο μοναδικός άλλος δισεκατομμυριούχος από τον χώρο μπάσκετ, έφτασε να αξίζει δεκαψήφιοι ποσό το 2014, δηλαδή 10 και πλέον χρόνια από την αποχώρησή του από τα παρκέ, χάρη σε μια εύστοχη επένδυση στην ομάδα μπάσκετ Charlotte Hornets).

"Είναι ένα ορόσημο στην καριέρα μου. Θέλω να μεγιστοποιήσω την επιχείρησή μου. Και αν το πετύχω, αν τύχει και γίνω αθλητής αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, θα είμαι ενθουσιασμένος", δήλωσε ο Τζέιμς στο GQ σε μια προφητική συνέντευξη το 2014.

Ο Τζέιμς έκανε ακριβώς αυτό: μεγιστοποίησε την επιχείρησή του με περισσότερα από 1,2 δισ. δολάρια σε κέρδη προ φόρων. Έχει κερδίσει περισσότερα από 385 εκατ. δολάρια σε μισθούς από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, τους Μαϊάμι Χιτ και τους Λος Άντζελες Λέικερς ως ο πιο ακριβοπληρωμένος ενεργός ΝΒΑer. Eκτός γηπέδου, έχει συγκεντρώσει έσοδα άνω των 900 εκατ. δολαρίων από χορηγίες και επενδυτικές κινήσεις.

Την πρώτη του συμφωνία ο ΛεΜπρον την έκλεισε με τη Nike το 2003, σε ηλικία 18 ετών, απορρίπτοντας τις προτάσεις της Reebok και της Adidas. Αποδείχθηκε σωστή απόφαση. Μετά από μια δεκαετία -και πλέον- επιτυχιών, στα τέλη του 2015 έκλεισε μια συμφωνία εφ' όρου ζωής με τη Nike, η οποία του αποφέρει δεκάδες εκατομμύρια ετησίως. Πέρυσι, χάρη στη Nike, και σε συμφωνίες με brands όπως η AT&T, η PepsiCo και η Walmart, ήταν ο δεύτερος πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής στον κόσμο.

To κλειδί για να μπει στη λίστα των δισεκατομμυριούχων, όμως, ήταν οι διαφημιστικές συμφωνίες, από τις οποίες αμείβεται με μετοχές των εταιρειών και μερίσματα επί των κερδών. Το 2015, ο Τζέιμς ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τα McDonald's, η αξία της οποίας υπολογίζεται σε 15 εκατ. δολάρια για τέσσερα χρόνια, για να ποντάρει στην ταχέως αναπτυσσόμενη αλυσίδα Blaze Pizza, στην οποία έχει επενδύσει. Επίσης, έχει μετοχές σε εταιρείες όπως η Tonal και ο "κολοσσός" Lyft.

Στις υπόλοιπες επιχειρηματικές του δραστηριότητες συγκαταλέγεται η SpringHill: μια εταιρεία παραγωγής τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ταινιών που ίδρυσε ο Τζέιμς με τον συνεργάτη του, Μάβερικ Κάρτερ. Τον περασμένο Οκτώβριο, επενδυτές -μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης των Boston Red Sox Fenway Sports Group και η Epic Games- εξαγόρασαν την εταιρεία, η οποία συμμετείχε στην παραγωγή της ταινίας "Space Jam: A New Legacy" -με το box office της να ανέρχεται στα 163 εκατ. δολάρια παγκοσμίως- και του ντοκιμαντέρ του HBO "What's My Name: Muhammad Ali" - με αποτίμηση 725 εκατ. δολαρίων. Ο Τζέιμς παραμένει ο μεγαλομέτοχος της εταιρείας.

The Spring Hill Company: 300 εκατ. δολάρια

Η Spring Hill, που πήρε το όνομά της από το συγκρότημα διαμερισμάτων στο Άκρον του Οχάιο, όπου ο Τζέιμς και η μητέρα του βρήκαν σταθερότητα, είναι ο συνδυασμός τριών εταιρειών σε μία: του πρακτορείου μάρκετινγκ Robot Company, της αθλητικής πλατφόρμας Uninterrupted και της SpringHill Entertainment, που ιδρύθηκε το 2007 ως όχημα παραγωγής για το βραβευμένο ντοκιμαντέρ για τα σχολικά χρόνια του James, "More Than A Game'.

Το 2020, ο Τζέιμς και ο Κάρτερ συγχώνευσαν τις τρεις εταιρείες δημιουργώντας τη The SpringHill Company, αφού συγκέντρωσαν 100 εκατομμύρια δολάρια από χρηματοδότες, μεταξύ των οποίων ο επενδυτικός σύμβουλος του Τζέιμς, Πολ Γουάχτερ, και η Ελίζαμπεθ Μέρντοχ, κόρη του δισεκατομμυριούχου της News Corp, Ρούπερτ Μέρντοχ. Τον περασμένο Οκτώβριο, ο James πούλησε ένα "σημαντικό μειοψηφικό ποσοστό" έναντι 725 εκατ. δολαρίων σε επενδυτές όπως οι RedBird Capital Partners, Fenway Sports Group, Nike και Epic Games. Ο ΛεΜπρον παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος ιδιώτης της εταιρείας, αν και το ποσοστό του μάλλον δεν υπερβαίνει το 50%.

Η SpringHill ετοιμάζει αυτή την περίοδο μια βιογραφική ταινία για τα παιδικά χρόνια του Τζέιμς και ένα remake της κωμωδίας "House Party" του 1990, που αναμένεται να προβληθεί στο HBO Max τον Ιούλιο.

Fenway Sports Group: 90 εκατ. δολάρια

Όνειρο του ΛεΜπρον, όπως έχει πει δημοσίως, είναι να γίνει ιδιοκτήτης μιας ομάδας του NBA. Και βρίσκεται σε καλό δρόμο. Ο αστέρας του Λέικερς ήδη συμμετέχει στο ιδιοκτησιακό καθεστώς επαγγελματικών ομάδων μπέιζμπολ, ποδοσφαίρου και χόκεϊ.

Συγκεκριμένα, απέκτησε μειοψηφικό μερίδιο στη Λίβερπουλ το 2011, όταν η Robot Company συνεργάστηκε με τη Fenway Sports Group. Πέρυσι, ο ίδιος και ο Μάβερικ Κάρτερ αντάλλαξαν τα μερίδιά τους στη Λίβερπουλ με μερική ιδιοκτησία της FSG.

Ο Τζέιμς εκτιμάται ότι κατέχει περίπου το 1% του Ομίλου, στον οποίο ανήκουν οι Boston Red Sox, το Fenway Park και η Λίβερπουλ, το 50% της Roush Fenway Racing και το 80% του New England Sports Network. Στα τέλη του 2021, η FSG συμφώνησε να καταβάλει περίπου 900 εκατ. δολάρια για να προσθέσει στο χαρτοφυλάκιό της τους Pittsburgh Penguins του NHL.

Real Estate: 80 εκατ. δολάρια

Ο Τζέιμς έχει στην κατοχή του τουλάχιστον τρία ακίνητα, συνολικής αξίας περίπου 80 εκατ. δολαρίων. Έχτισε μια έπαυλη αξίας 10 εκατ. δολαρίων κοντά στη γενέτειρά του, το Άκρον του Οχάιο. Το 2017 αγόρασε μια οικία 8 υπνοδωματίων στην αριστοκρατική γειτονιά Brentwood του Λος Άντζελες έναντι 23 εκατ. δολαρίων. Η τελευταία του αγορά: μια έπαυλη 13.000 τετραγωνικών μέτρων στο Μπέβερλι Χιλς. Ο ΛεΜπρον κατέβαλε 36,75 εκατ. δολάρια για ένα σπίτι του 1930 στην κορυφή του λόφου, το οποίο κατεδάφισε για να χτίσει στη θέση του τη δική του έπαυλη.

Blaze Pizza: 30 εκατ. δολάρια

Ο Τζέιμς έχει κάνει τα πάντα για την Blaze Pizza, δουλεύοντας ακόμη και πίσω από τον πάγκο ή βγαίνοντας στους δρόμους για να διανείμει φαγητό προωθώντας τη μάρκα. Ο ενθουσιασμός του είναι κατανοητός. Φέρεται να πλήρωσε λιγότερο από 1 εκατ. δολάρια για ένα ποσοστό 10% της αλυσίδας το 2012. Έκτοτε το brand έχει αναπτύξει περισσότερα από 300 ιδιόκτητα και franchise καταστήματα σε ΗΠΑ και Καναδά. Το Forbes εκτιμά ότι το μερίδιο του James στην αλυσίδα -συν το μικρό μερίδιό του από 18 καταστήματα franchise Blaze στη Φλόριντα και το Ιλινόις που διευθύνει ο Larry Levy- αξίζει περίπου 30 εκατ. δολάρια.

Μετρητά και άλλες επενδύσεις

Είναι δαπανηρό να ζεις σαν τον ΛεMπρόν, αλλά ακόμη και μετά τα χρήματα που "μοιράζονται" σε μάνατζερ, ατζέντηδες και δικηγόρους, αλλά και τις καταναλωτικές συνήθειες ενός σούπερ σταρ, το Forbes εκτιμά ότι ο Τζέιμς διαθέτει περιουσιακά στοιχεία καθαρής αξίας άνω των 500 εκατ. δολαρίων, επιπλέον από τα προαναφερθέντα. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα έσοδα από την πώληση της Beats by Dre στην Apple, αξίας 3 δισ. δολαρίων το 2014, (ο James είχε ένα μικρό ποσοστό) και τις μετοχές της εισηγμένης Beachbody, η οποία εξαγόρασε την Ladder, την εταιρεία αθλητικής διατροφής που ίδρυσε ο Τζέιμς μαζί με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, το 2020 έναντι 28 εκατ. δολάρια σε μετοχές.