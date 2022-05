Ποιοι βρίσκονται στη "μαύρη λίστα" του Πούτιν

Της Dawn Ennis

Περίπου 1.000 Αμερικανοί πολίτες από όλο το φάσμα της πολιτικής και επιχειρηματικής ζωής, της δημοσιογραφίας, της ψυχαγωγίας, της θρησκείας και της εθνικής άμυνας έχουν κηρυχθεί personae non grata στη Ρωσία, σε μια –ως επί το πλείστον– συμβολική κίνηση που εντούτοις προκάλεσε μεγάλο ντόρο.

Συγκεκριμένα, 963 πολίτες, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις –καθώς και ο σύζυγός της, Νταγκ Έμχοφ– μπήκαν το περασμένο Σάββατο στη "μαύρη λίστα" του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ή στη "stop list" του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Η απαγόρευση εισόδου στη Ρωσία για 963 Αμερικανούς ήρθε ως αντίποινα στις κυρώσεις που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ σε βάρος της Μόσχας για την εισβολή στην Ουκρανία, αλλά στην ανθρωπιστική και στρατιωτική βοήθεια που προσφέρει η Ουάσιγκτον στο Κίεβο.

Στη λίστα περιλαμβάνεται η πρώην υποψήφια πρόεδρος των ΗΠΑ από πλευράς Δημοκρατικών Χίλαρι Κλίντον, αλλά, όπως αναφέρει η Washington Post, απουσιάζει ένα κορυφαίο όνομα: ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Από τα βασικά στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ, μόνο ένας μπήκε στο στόχαστρο του Κρεμλίνου: ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο.

Ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και οι προκάτοχοί του επίσης δεν συμπεριλήφθηκαν στη λίστα του Κρεμλίνου. Σε αντίθεση με μια σειρά από στελέχη των κυβερνήσεων Μπάιντεν και Ομπάμα, εκατοντάδες Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς βουλευτές, επιχειρηματίες από τον κόσμο της τεχνολογίας αλλά και ανθρώπους των ΜΜΕ – ούτε ένας όμως από το δίκτυο Fox News. Μεταξύ των υπολοίπων της λίστας και ο Rich Eychaner: επιχειρηματίας και ΛΟΑΤ ακτιβιστής.

Σύμφωνα με το blog Lucas Countyan, ο Eychaner ίδρυσε το Gay Coalition of Iowa και ήταν συνιδρυτής του πρώτου Iowa Caucus Project, που προωθούσε τα δικαιώματα της LGBT κοινότητας κατά τις προεκλογικές εκστρατείες των προεδρικών εκλογών. Υπήρξε επίσης μέλος του ΔΣ της Ένωσης Πολιτικών Ελευθεριών της Αϊόβα, πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Δικαιωμάτων της Αϊόβα, μέλος του ΔΣ της χορωδίας ομοφυλόφιλων ανδρών στο Ντε Μόιν και συνιδρυτής του Δικτύου Pride στην Αϊόβα. Το 2007 o Eychaner συμμετείχε στην πρωτοβουλία ΛΟΑΤ+ πολιτών στην Αϊόβα, η οποία άσκησε πιέσεις προς τον τότε κυβερνήτη Chet Culver ώστε να προσθέσει τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου στις προστατευόμενες κατηγορίες βάσει του πολιτειακού νόμου περί πολιτικών δικαιωμάτων.

Ο επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στον χώρο του real estate έχει επίσης δημιουργήσει το Ίδρυμα Eychaner, το οποίο υποστηρίζει το πρόγραμμα υποτροφιών Matthew Shepard Scholarship για τους τελειόφοιτους ΛΟΑΤ+ μαθητές λυκείου στην Αϊόβα καθώς και το πρόγραμμα υποτροφιών Howard και Mildred Eychaner Minority Scholarship για τους τελειόφοιτους μαθητές του DeKalb High School στην ίδια πολιτεία.

Σε αντίθεση με την εποχή του "Κόκκινου Τρόμου" τη δεκαετία του 1950, όταν δεκάδες αστέρες του Χόλιγουντ μπήκαν στη μαύρη λίστα ως "συμπαθούντες" του κομμουνισμού, η λίστα του Πούτιν περιλαμβάνει μόλις δύο ονόματα από την "κινηματογραφική" γειτονιά του Tinsel Town: τον Τζέφρι Κάτζενμπεργκ και τον Μόργκαν Φρίμαν, τον 84χρονο βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό που έχει υποδυθεί προέδρους, αντιπροέδρους, δικαστή του Ανώτατου Δικαστηρίου, μέλη του Κογκρέσου, ακόμη και τον Θεό.

Το ρωσικό ΥΠΕΞ ανέφερε στην ανακοίνωσή του ότι το 2017 ο Φρίμαν "βιντεοσκόπησε ένα μήνυμα στο οποίο κατηγορεί τη Ρωσία για συνωμοσία κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και καλεί σε αγώνα κατά της χώρας μας".

Στο βίντεο της Επιτροπής Έρευνας για τη Ρωσία (Committee to Investigate Russia), η οποία προσπάθησε να ευαισθητοποιήσει τους Αμερικανούς πολίτες σχετικά με τη ρωσική ανάμιξη στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, ο Freeman ανέφερε μεταξύ άλλων: "Μας επιτέθηκαν" και "Είμαστε σε πόλεμο".

Επίσης, στη λίστα περιλαμβάνονται πολιτικοί που έχουν αποβιώσει: όπως ο Τζον Μακ Κέιν που πέθανε το 2018 σε ηλικία 81 ετών, ο Χάρι Μ. Ράιντ που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Δεκέμβριο σε ηλικία 82 ετών και ο Όριν Τζ. Χατς, ο οποίος απεβίωσε τον Απρίλιο στα 88 του.

Σε 86 ανέρχονται αυτοί που κατονομάζονται απλά ως "Αμερικανοί πολίτες". Επιπλέον, έχουν συμπεριληφθεί ραβίνοι, ένας δικαστής στην Αϊόβα, στελέχη εταιρειών της αμυντικής βιομηχανίας και ένας καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Yale.

Από τους "μεγάλους" της τεχνολογίας βρίσκουμε στη λίστα τον CEO του Facebook Μαρκ Ζούκερμπεργκ και τον πρόεδρο της Microsoft Μπραντ Σμιθ. Από τον δημοσιογραφικό χώρο, ανεπιθύμητοι στο ρωσικό έδαφος κηρύχθηκαν οι David Ignatius της The Post, Τζορτζ Στεφανόπουλος του ABC News, Susan Glasser του New Yorker, Bret Stephens των New York Times και Bianna Golodryga του CNN, η οποία έχει γεννηθεί στην πάλαι ποτέ Σοβιετική Δημοκρατία της Μολδαβίας. Η Golodryga μετανάστευσε στις ΗΠΑ ενώ ήταν παιδί ακόμα.

Ο γερουσιαστής Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ έγραψε στο Twitter ότι θεωρεί τις κυρώσεις εναντίον του "παράσημο τιμής από έναν βάρβαρο μακελάρη".

Putin has banned me from Russia—a badge of honor from a barbaric butcher. My message back: America must expand military aid, humanitarian help, & crippling economic measures to assure brave, fierce Ukrainian fighters defeat you. https://t.co/6hhcLFiNHy — Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) May 21, 2022

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ και η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι φιγουράρουν επίσης στη "μαύρη λίστα" του Πούτιν, αλλά όχι και ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία Μιτς Μακ Κόνελ ή ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Ραντ Πολ. Σύμφωνα με τη Washington Post, ο Πολ την περασμένη εβδομάδα καθυστέρησε την ψηφοφορία στη Γερουσία για την αποστολή βοήθειας προς την Ουκρανία – ήταν και ο μόνος γερουσιαστής που διαφώνησε. Η Γερουσία ενέκρινε τελικά την αποστολή βοήθειας στο Κίεβο και το Σάββατο ο Μπάιντεν υπέγραψε το διάταγμα για το νέο πακέτο στρατιωτικής και ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Ουκρανία ύψους 40 δισ. δολαρίων.

Τον Φεβρουάριο, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν πήρε μια "ιδιοφυή" απόφαση όταν έδωσε εντολή στα ρωσικά στρατεύματα να περάσουν τα σύνορα για τη δήθεν "ειρηνευτική αποστολή του".

Πολυπρόσωπη παρουσία στη ρωσική "stop list" για τους επικεφαλής του αμερικανικού στρατού και της εθνικής άμυνας: ξεχωρίζουν ασφαλώς ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν και τον στρατηγός Μαρκ Μίλεϊ, επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης αμφιλεγόμενες προσωπικότητες, όπως ο Χάντερ Μπάιντεν και ο δισεκατομμυριούχος Τζορτζ Σόρος. "Ο Σόρος είναι κάτι σαν τον "μπαμπούλα" για τη Ρωσία και τους δεξιούς συνωμοσιολόγους χάρη στη φιλανθρωπική υποστήριξη που παρέχει σε φιλελεύθερους σκοπούς, καθώς και σε ομάδες στο πρώην σοβιετικό μπλοκ", σχολίασε σε δημοσίευμά της η Post.

Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι "τιτίβισε" ειρωνικά για τη συμπερίληψή της στη λίστα: "Υποθέτω ότι θα πρέπει να ακυρώσουμε το οικογενειακό μας ταξίδι τον Αύγουστο στη Μόσχα..."

I guess we will have to cancel our August family trip to Moscow… https://t.co/wthx35BDdJ — Jen Psaki (@jrpsaki) May 22, 2022

Ο πρώην αντιπρόεδρος Μάικ Πενς δεν είναι στη λίστα, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τον αδελφό του, τον βουλευτή Γκρεγκ Πενς. Συνολικά στη λίστα βρίσκονται 212 Ρεπουμπλικάνοι από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, καθώς και 224 Δημοκρατικοί και από τα δύο κοινοβουλευτικά σώματα.

Τρεις Ρεπουμπλικάνοι υποστηρικτές του Τραμπ θεωρούνται personae non grata στη Ρωσία: η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, ο Ματ Γκέιτζ και ο Πολ Γκόζαρ. Μαζί τους και οι εξαιρετικά προοδευτικές βουλευτίνες των Δημοκρατικών: η Alexandria Ocasio-Cortez και η Ilhan Omar.

Η βουλευτίνα Λόρι Τραχάν ξεκαθάρισε με tweet της ότι η συμπερίληψή της στη ρωσική λίστα δεν θα αλλάξει τη γνώμη της για την εισβολή στην Ουκρανία. "Αν ο Βλαντιμίρ Πούτιν πιστεύει ότι η μόνιμη απαγόρευση εισόδου μου στη Ρωσία θα κάμψει την υποστήριξή μου στην Ουκρανία, του έχω άσχημα νέα. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει", σχολίασε. "Οι Ηνωμένες Πολιτείες στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας".

If Vladimir Putin thinks permanently banning me from Russia is going to change my support for Ukraine, I’ve got bad news for him. It’s not. The United States stands with Ukraine. https://t.co/zAWx7NEacy — Congresswoman Lori Trahan (@RepLoriTrahan) May 21, 2022

Τέλος, η βετεράνος πολιτικός των Δημοκρατικών, Ντόνα Μπρέιζιλ, έγραψε στο Twitter ότι αναρωτιέται γιατί ο Πούτιν τη συμπεριέλαβε μεταξύ αυτών που τους απαγορεύεται η είσοδος στη Ρωσία. "Ωραία, υποστηρίζω τις δημοκρατικές κυβερνήσεις έναντι των αυταρχικών δικτατοριών", επισήμανε. "Αντίο, Πούτιν!"