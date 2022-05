Στους 10 πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές του 2022 ο Αντετοκούνμπο - Όλη η κατατάξη

του Brett Knight

Ο Λιονέλ Μέσι ήταν μόλις 17 ετών όταν άρχισε να παρατάσσεται με την πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα, οπότε ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακό όταν έπειτα από 17 σεζόν άφησε τη μοναδική επαγγελματική στέγη που είχε γνωρίσει για να μεταγραφεί στην Παρί Σεν Ζερμέν τον περασμένο Αύγουστο.

Από μία άποψη, ωστόσο, η σεζόν αυτή σηματοδότησε επιστροφή σε γνώριμα μονοπάτια για τον 34χρονο σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου.

Με 130 εκατομμύρια δολάρια ακαθάριστων κερδών προ φόρων τους τελευταίους 12 μήνες, ο Μέσι βρίσκεται στην πρώτη θέση της ετήσιας κατάταξης του Forbes για τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές στον κόσμο, στην κορυφή της για δεύτερη φορά (η άλλη ήταν το 2019).

Παρόλο που το Forbes εκτιμά ότι ο μισθός του Μέσι είναι μειωμένος κατά περίπου 22 εκατ. δολάρια σε σχέση με την τελευταία του χρονιά στην Μπαρτσελόνα - στα 75 εκατ. δολάρια την τρέχουσα σεζόν με την Παρί - η σημαντική αύξηση των συμφωνιών που υπέγραψε τον βοήθησε να ισοφαρίσει το ρεκόρ 12 μηνών που σημείωσε πέρυσι για ποδοσφαιριστή, όταν τερμάτισε στο Νο2 πίσω από τον αθλητή του MMA Κόνορ ΜακΓκρέγκορ.

Ο κύριος αντίπαλος του Μέσι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο - που άλλαξε επίσης ομάδα τον Αύγουστο, μετακομίζοντας από τη Γιουβέντους στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - βρίσκεται στο Νο 3 φέτος με 115 εκατ. δολάρια. Μεταξύ των δύο βρίσκεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς των Λος Άντζελες Λέικερς με 121,2 εκατ. δολάρια, έχοντας συντρίψει το ρεκόρ για παίκτη του ΝΒΑ που σημείωσε πέρυσι των 96,5 εκατ. δολαρίων. Ο Τζέιμς γίνεται μόλις ο δέκατος αθλητής που ξεπερνά τα 100 εκατ. δολάρια σε έναν χρόνο, ένα ορόσημο που ο Μέσι και ο Ρονάλντο έχουν πετύχει πλέον πέντε φορές ο καθένας.

Αθροιστικά, οι δέκα πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές του κόσμου αποκόμισαν 992 εκατ. δολάρια τους τελευταίους 12 μήνες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Forbes. Ποσό που αντιπροσωπεύει πτώση κατά 6% σε σχέση με το 2021, η οποία όμως σχετίζεται άμεσα με το τεράστιο ποσό των 180 εκατ. δολαρίων που είχε συγκεντρώσει πέρυσι ο ΜακΓκρέγκορ, αποκομίζοντας 150 εκατ. δολάρια από την πώληση της ιρλανδικής επωνυμίας ουίσκι που του ανήκε, της Proper No. Twelve. (Ο ΜακΓκρέγκορ έπεσε από την πρώτη δεκάδα, αλλά θα εμφανιστεί στην πλήρη κατάταξη των 50 πιο ακριβοπληρωμένων αθλητών για το 2022 που θα δημοσιευτεί αργότερα αυτόν τον μήνα.).

Το αθροιστικό σύνολο φέτος είναι το τρίτο υψηλότερο όλων των εποχών, πίσω από τα 1,05 δισ. δολάρια του 2021 και τα 1,06 δισ. δολάρια του 2018, όταν ο ΜακΓκρέγκορ είχε συμπαρασύρει το συνολικό αποτέλεσμα για ακόμα μία φορά με την κορυφαία μάχη του εναντίον του Φλόιντ Μέιγουεδερ. Και σε μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι οι κορυφαίοι αστέρες του αθλητισμού τα πάνε καλύτερα από ποτέ, το όριο για την είσοδο στην πρώτη δεκάδα φέτος ήταν τα 80,9 εκατ. δολάρια, που συγκέντρωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο των Milwaukee Bucks. Πρόκειται για ένα άλμα κατά 8% από τα 75 εκατομμύρια δολάρια του 2021 - και αύξηση 24% από τα 65,4 εκατομμύρια δολάρια του 2019, που ήταν το προηγούμενο υψηλό.

Εκτός γηπέδου, οι δέκα κορυφαίοι αθλητές κέρδισαν κατά εκτίμηση 500 εκατ. δολάρια από συμφωνίες, δημόσιες εμφανίσεις, αναμνηστικά και τέλη αδειοδότησης, καθώς και από τις αποδόσεις των επιχειρήσεων που διατηρούν και τις πωλήσεις μετοχικών μεριδίων. Το ποσό αυτό παραμένει σχεδόν σταθερό σε σχέση με το περυσινό ρεκόρ των 512 εκατ. δολαρίων.

Η προσθήκη πλατφορμών κρυπτονομισμάτων και NFT στο αθλητικό μάρκετινγκ βοήθησε να αντισταθμιστεί η απώλεια της μεγάλης αμοιβής του ΜακΓκρέγκορ πέρυσι. Τον Μάρτιο, ο Μέσι υπέγραψε συμφωνία αξίας 20 εκατ. δολαρίων ετησίως με τη Socios, μια εφαρμογή "συμμετοχής θαυμαστών" που βασίζεται σε τεχνολογία blockchain. Πιο κάτω στην πρώτη δεκάδα, ο Στέφεν Κάρι των Golden State Warriors και ο Τομ Μπρέιντι των Tampa Bay Buccaneers συνεργάστηκαν με το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων FTX, ενώ ο Τζέημς και ο Κέβιν Ντουράντ των Brooklyn Nets συμπορεύονται με τα ανταγωνιστικά Crypto.com και Coinbase, αντίστοιχα.

Οι δέκα πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές το 2022

1. Λιονέλ Μέσι - 130 εκατ. δολάρια

Εντός γηπέδου 75 εκατ. δολάρια - Εκτός γηπέδου 55 εκατ. δολάρια

Ηλικία: 34 - Άθλημα: Ποδόσφαιρο - Εθνικότητα: Αργεντινός

Η συνεργασία του Μέσι με τη Socios αξίας 20 εκατ. δολαρίων ετησίως προστίθεται σε ένα χαρτοφυλάκιο συμφωνιών που περιλαμβάνει τις Adidas, Budweiser και PepsiCo. Έγινε επίσης ο πρώτος αθλητής του brand της Hard Rock International, σε μια συμφωνία που ανακοινώθηκε τον περασμένο Ιούνιο και βοήθησε τον Μέσι να φτάσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο σε κέρδη εκτός γηπέδου για πρώτη φορά από το 2013. Ο Μέσι κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα το 2021 ως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, αλλά αντιμετώπισε δυσκολίες στο γήπεδο πρόσφατα, σκοράροντας μόλις εννέα γκολ στις 32 εμφανίσεις του με την Παρί Σεν Ζερμέν όταν στην τελευταία του σεζόν με την Μπαρτσελόνα είχε 38 γκολ σε 47 αγώνες. Ωστόσο, αν και η Παρί αποκλείστηκε στη φάση των 16 του Champions League, κατέκτησε το πρωτάθλημα Γαλλίας (Ligue 1) στην πρώτη σεζόν του Μέσι.

2. Λεμπρόν Τζέημς - 121,2 εκατ. δολάρια

Εντός γηπέδου 41,2 εκατ. δολάρια - Εκτός γηπέδου 80 εκατ. δολάρια

Ηλικία: 37 - Άθλημα: Μπάσκετ - Εθνικότητα: Αμερικανός

Οι Los Angeles Lakers του ΛεΜπρόν Τζέιμς έχασαν τα πλέι οφ αυτή τη σεζόν, αλλά ο ίδιος δεν ήταν ποτέ τόσο κυρίαρχος εκτός γηπέδου. Πρωταγωνίστησε στο περσινό Space Jam: A New Legacy και πρόσφατα μετέφερε το talk show του το "The Shop” από την HBO στο YouTube. Τον Οκτώβριο πούλησε ένα σημαντικό μειοψηφικό μερίδιο στην SpringHill - την εταιρεία παραγωγής των δύο παραπάνω projects - που αποτιμήθηκε στα περίπου 725 εκατ. δολάρια, αυξάνοντας την καθαρή του περιουσία στα 850 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Forbes. Μετά την ανακοίνωση μιας συμφωνίας με το Crypto.com τον Ιανουάριο, ο Τζέιμς εμφανίστηκε σε διαφήμιση στο Super Bowl δίπλα σε μια δημιουργημένη σε υπολογιστή νεότερη εκδοχή του εαυτού του. Πρόσφατα επένδυσε επίσης στην εταιρεία οικιακής γυμναστικής Tonal και την StatusPRO, μια startup τεχνολογίας αθλητικών ειδών με προϊόντα εικονικής πραγματικότητας.

3. Κριστιάνο Ρονάλντο - 115 εκατ. δολάρια

Εντός γηπέδου 60 εκατ. δολάρια - Εκτός γηπέδου 55 εκατ. δολάρια

Ηλικία: 37 - Άθλημα: Ποδόσφαιρο - Εθνικότητα: Πορτογάλος

Όπως και ο αντίπαλός του Λιονέλ Μέσι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε μια απογοητευτική πρώτη σεζόν με τη νέα του ομάδα τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία βρίσκεται στην έκτη θέση της βαθμολογίας της Πρέμιερ Λιγκ με ένα παιχνίδι να απομένει. Οι φήμες έχουν φουντώσει ότι ο Ρονάλντο, που είχε αγωνιστεί προηγουμένως από το 2003 έως το 2009 στη Γιουνάιτεντ, ενδέχεται μετακινηθεί ξανά στη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού. Μεγάλο μέρος των εσόδων του Ρονάλντο προέρχεται από την τεράστια παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Έχει 690 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram, το Facebook και το Twitter, κάτι που του παρέχει τη δυνατότητα να απαιτεί αστρονομικά ποσοστά από χορηγούς όπως η Nike, η Herbalife και το σαμπουάν Clear. Είναι επίσης επενδυτής στα εστιατόρια Tatel - συμπεριλαμβανομένου νέου καταστήματος στο Μπέβερλι Χιλς - και το πρόσωπο της ZujuGP, μιας ανερχόμενης εφαρμογής με στόχο να καταστεί κοινότητα ψηφιακού ποδοσφαίρου.

4. Νεϊμάρ - 95 εκατ. δολάρια

Εντός γηπέδου 70 εκατ. δολάρια - Εκτός γηπέδου: 25 εκατ. δολάρια

Ηλικία: 30 - Άθλημα: Ποδόσφαιρο - Εθνικότητα: Βραζιλιάνος

Ο Νεϊμάρ σημείωσε το 400ό γκολ της καριέρας του τον Νοέμβριο, αλλά όπως και ο Λιονέλ Μέσι δέχτηκε κριτική για τον πρόωρο αποκλεισμό της Παρί Σεν Ζερμέν από το Champions League. Η προσοχή του θα στραφεί πλέον στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ αυτό το φθινόπωρο, το οποίο όπως είπε μπορεί να είναι και το τελευταίο του. Εκτός γηπέδου έχει ένα πολύτιμο χαρτοφυλάκιο συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνες με τις Puma και Red Bull, ενώ είναι το θέμα ενός νέου ντοκιμαντέρ του Netflix, του "Neymar: The Perfect Chaos”. Έχει μπει επίσης στον κόσμο των NFT υπογράφοντας τον Νοέμβριο με την πλατφόρμα NFTSTAR, ενώ ξόδεψε πάνω από 1 εκατ. δολάρια σε μια μέρα για δύο NFT του Bored Ape Yacht Club τον Ιανουάριο.

5. Στέφεν Κάρι - 92,8 εκατ. δολάρια

Εντός γηπέδου 45,8 εκατ. δολάρια - Εκτός γηπέδου 47 εκατ. δολάρια

Ηλικία: 34 - Άθλημα: Μπάσκετ - Εθνικότητα: Αμερικανός

Κανένας παίκτης του ΝΒΑ δεν είχε την τρέχουσα σεζόν μεγαλύτερες ετήσιες απολαβές από ομάδα από τον Στέφεν Κάρι, οι οποίες θα αυξηθούν μετά την υπογραφή της τετραετούς ανανέωσης του συμβολαίου του με τους Golden State Warriors τον περασμένο Αύγουστο, συνολική αξίας 215 εκατ. δολαρίων. Θα κερδίσει περίπου 48 εκατ. δολάρια στο παρκέ την επόμενη σεζόν και θα φτάσει σταδιακά λίγο κάτω από τα 60 εκατ. δολάρια τη σεζόν 2025-26. Η νέα συμφωνία του με το FTX περιλαμβάνει και μετοχικό μερίδιο, ενώ ο Κάρι βούτηξε βαθύτερα στο χώρο του blockchain τον Δεκέμβριο όταν κυκλοφόρησε μια συλλογή με τα αθλητικά του παπούτσια σε NFT συνδεδεμένα με τρεις πλατφόρμες στο metaverse. (Δεσμεύτηκε να δωρίσει τα έσοδα.) Εν τω μεταξύ, η εταιρεία παραγωγών του Κάρι, η Unanimous Media, υπέγραψε τον Σεπτέμβριο συμφωνία ανάπτυξης με την Comcast NBCUniversal.

6. Κέβιν Ντουράντ - 92,1 εκατ. δολάρια

Εντός γηπέδου 42,1 εκατ. δολάρια - Εκτός γηπέδου 50 εκατ. δολάρια

Ηλικία: 33 - Άθλημα: Μπάσκετ - Εθνικότητα: Αμερικανός

Ο αστέρας των Μπρούκλιν Νετς, Κέβιν Ντουράντ, αποκομίζει περίπου 28 εκατ. δολάρια ετησίως από τη Nike, σε μια συμφωνία για αθλητικά παπούτσια την οποία ξεπερνά μόνο εκείνη του ΛεΜπρόν Τζέιμς (32 εκατ. δολάρια). Πρόσφατα σύναψε συμφωνίες με το Coinbase, το NBA Top Shot και το Weedmaps, ενώ με την εταιρεία πολυμέσων Boardroom και την επενδυτική Thirty Five Ventures η επιχειρηματική του αυτοκρατορία ξεπερνά κατά πολύ τις μεμονωμένες συμφωνίες. Η πλατφόρμα NFT OpenSea και η startup ψηφιακής γυμναστικής Future είναι μεταξύ των τελευταίων του επενδύσεων, ενώ υποστηρίζει τη συγχώνευση μέσω SPAC του SeatGeek. Ο Ντουράντ και ο επί χρόνια συνεργάτης του Ριτς Κλέιμαν ανακοίνωσαν επίσης πέρυσι ότι θα λανσάρουν ένα δικό τους SPAC, το οποίο εξακολουθεί να αναζητά συμφωνία εξαγοράς.

7. Ρότζερ Φέντερερ - 90,7 εκατ. δολάρια

Εντός γηπέδου 0,7 εκατ. δολάρια - Εκτός γηπέδου 90 εκατ. δολάρια

Ηλικία: 40 - Άθλημα: Τένις - Εθνικότητα: Ελβετός

Οι τραυματισμοί περιόρισαν τη συμμετοχή του Ρότζερ Φέντερερ σε έξι τουρνουά το 2020 και το 2021, ενώ δεν έχει επιστρέψει ακόμη στα γήπεδα του τένις το 2022. Δεν έχει σημασία. Το πρώην Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης παραμένει ο κορυφαίος παίκτης σε συμφωνίες στον αθλητισμό, προωθώντας επωνυμίες όπως η Uniqlo και η Rolex. Επένδυσε επίσης στην αναπτυσσόμενη ελβετική μάρκα παπουτσιών On το 2019 και η εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστήριο τον Σεπτέμβριο συγκεντρώνοντας περισσότερα από 600 εκατ. δολάρια. "Συνεργαζόμαστε πολύ στενά για το σχεδιασμό προϊόντων", είπε ο Φέντερερ στο Forbes τότε, έχοντας περάσει 20 ημέρες στο εργαστήριο με την ομάδα της On που σχεδιάζει τα παπούτσια της εταιρείας για επαγγελματικό τένις.

8. Κανέλο Άλβαρες - 90 εκατ. δολάρια

Εντός γηπέδου 85 εκατ. δολάρια - Εκτός γηπέδου 5 εκατ. δολάρια

Ηλικία: 41 - Άθλημα: Μποξ - Εθνικότητα: Μεξικανός

Ο Κανέλο Άλβαρες βρίσκεται στην κορυφή της πυγμαχίας έχοντας κερδίσει 40 εκατ. δολάρια ή παραπάνω μέσω pay-per-view στις δύο νίκες του τον περασμένο Μάιο και Νοέμβριο. (Η ήττα του από τον πρωταθλητή ελαφρών βαρών Ντμίτρι Μπιβόλ στις 7 Μαΐου 2022, ήταν εκτός ημερολογιακού πλαισίου της καταγραφής του Forbes για την παρούσα λίστα.) Πέρα από τα ρινγκ, ο Άλβαρες έχει μια κερδοφόρα συνεργασία με το Hennessy και είναι ιδιοκτήτης ενός εστιατορίου taco στην πατρίδα του το Μεξικό, με σχέδια επέκτασης στην Καλιφόρνια. Ο Άλβαρες δήλωσε πέρυσι ότι θα λανσάρει μια αλυσίδα βενζινάδικων, ενώ το Canelo Promotions που του ανήκει διοργανώνει μια σειρά από αγώνες στο Μεξικό σε συνεργασία με την Matchroom Boxing και την DAZN.

9. Τομ Μπρέιντι - 83,9 εκατ. δολάρια

Εντός γηπέδου 31,9 εκατ. δολάρια - Εκτός γηπέδου 52 εκατ. δολάρια

Ηλικία: 44 - Άθλημα: Αμερικανικό ποδόσφαιρο (NFL) - Εθνικότητα: Αμερικανός

Η αποχώρηση του Τομ Μπρέιντι από την ενεργό δράση διήρκεσε λιγότερο από έξι εβδομάδες, μια ευπρόσδεκτη είδηση ​​για τους Tampa Bay Buccaneers έπειτα από τη θεαματική σεζόν που είχε το 2021 σε ηλικία 43 ετών. Σίγουρα μαθαίνει μερικά νέα κόλπα εκτός γηπέδου. Η πλατφόρμα NFT στην οποία ήταν συνιδρυτής ο Μπρέιντι πέρυσι, η Autograph, συγκέντρωσε 170 εκατ. δολάρια σε ένα γύρο χρηματοδότηση που ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο, ενώ η Religion of Sports, η εταιρεία παραγωγής που λάνσαρε μαζί με τον εμβληματικό πρώην αθλητή του NFL Μάικλ Στράχαν και τον σκηνοθέτη Γκόθαμ Τσόπρα, ανακοίνωσε τον Μάρτιο συμφωνία για δημιουργία περιεχομένου με το Skydance Sports. Εν τω μεταξύ, η άλλη εταιρεία παραγωγών του Μπρέιντι, η 199 Productions, βρίσκεται πίσω από την επερχόμενη road-trip ταινία "80 for Brady” και διαθέτει ακόμα μια νέα επωνυμία ρούχων που ονομάζεται έξυπνα BRADY. Και όταν έρθει επιτέλους η ώρα να αποσυρθεί οριστικά από το NFL, ο Μπρέιντι έχει ήδη έτοιμη την επόμενη προσοδοφόρα δραστηριότητά του: Ένα ρόλο σχολιαστή στο Fox Sports. Σύμφωνα με τη New York Post, η συμφωνία αυτή θα του αποφέρει 375 εκατ. δολάρια σε δέκα χρόνια, περισσότερα από όσα κέρδισε στο γήπεδο σε 22 σεζόν στο NFL.

10. Γιάννης Αντετοκούνμπο - 80,9 εκατ. δολάρια

Εντός γηπέδου 39,9 εκατ. δολάρια - Εκτός γηπέδου 41 εκατ. δολάρια

Ηλικία: 27 - Άθλημα: Μπάσκετ - Εθνικότητα: Έλληνας

Με τον Νεϊμάρ να κλείνει τα 30 τον Φεβρουάριο, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι το μόνο μέλος της φετινής δεκάδας ακόμα στη δεκεατία των 20. Ο δύο φορές MVP των Milwaukee Bucks υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο 228 εκατ. δολαρίων τον Δεκέμβριο του 2020, το μεγαλύτερο σε συνολική αξία στο ΝΒΑ μέχρι σήμερα. Ήταν μεταξύ των επενδυτών στη χρηματοδότηση 165 εκατ. δολαρίων της πλατφόρμας μεταπώλησης ρολογιών WatchBox τον Νοέμβριο, ενώ υπέγραψε επίσης με την πλατφόρμα NFTSTAR και πρόσθεσε στο χαρτοφυλάκιο συμφωνιών του το WhatsApp και το τηλέφωνο Pixel 6 της Google. Και ο Αντετοκούνμπο θα παρακολουθήσει σύντομα την ιστορία της ζωής του στη βιογραφική ταινία Rise, που πρόκειται να κυκλοφορήσει στο Disney+ τον Ιούνιο.