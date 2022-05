Δ. Αναγνωστάκης (Boehringer Ingelheim): Στόχος μας να σπάσουμε το φράγμα του €1 δισ. στις εξαγωγές

Το επενδυτικό πρόγραμμα της Boehringer Ingelheim Ελλάς συνεχίζεται ομαλά όπως ακριβώς είχε σχεδιαστεί, αναφέρει ο κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι "είναι λογικό στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξής μας να επιθυμούμε να συμβάλλουμε στην προσπάθεια Brain Gain της χώρας μας".

- Η Boehringer Ingelheim Ελλάς έχει δρομολογήσει επενδύσεις ύψους 99,9 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2019-2025. Πως εξελίσσεται το επενδυτικό σας πρόγραμμα;

H Boehringer Ingelheim χαρακτηρίζεται από τη σταθερότητα στις επιχειρηματικές της αποφάσεις. Είναι βασικό συστατικό του μυστικού της στρατηγικής της για την αειφόρο ανάπτυξη. Συνεπώς το επενδυτικό της πρόγραμμα συνεχίζεται ομαλά όπως ακριβώς είχε σχεδιαστεί. Το μήνυμα αυτό έχει ήδη μεταφερθεί από τον CEO της μητρικής εταιρείας κ.Von Baumbach και στον πρωθυπουργό της χώρας κ. Μητσοτάκη κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο εργοστάσιο της εταιρείας μας στο Κορωπί: Είμαστε συνεπείς στη δέσμευσή μας να αναπτύσσουμε, να επενδύουμε και να στηρίζουμε τη χώρα και επιθυμούμε να δραστηριοποιούμαστε σε ένα περιβάλλον με διαφάνεια και χωρίς εκπλήξεις.

- Ποιοι είναι οι στόχοι σας για τις εξαγωγές τα επόμενα χρόνια;

H Boehringer Ingelheim Hellas πραγματοποίησε μέσα στο 2021 εξαγωγές της τάξης των 856,5 εκατ. ευρώ, εξάγοντας σε πάνω από 70 χώρες σε όλον τον κόσμο. Οπως καταλαβαίνεται ο επόμενος στόχος μας είναι να σπάσουμε το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι το 50% των φαρμάκων που εξάγονται από την Ελλάδα θα προέρχονται από το εργοστάσιο της Boehringer Ingelheim στο Κορωπί.

- Υπάρχουν αιτήσεις από Έλληνες του εξωτερικού που θέλουν να εργαστούν στις εγκαταστάσεις εδώ;

Η Boehringer Ingelheim έχει πρόσφατα ανακηρυχθεί ως μια από τις 100 πιο καινοτόμες εταιρείες στον κόσμο, και ταυτόχρονα ανακηρύχθηκε για άλλη μια χρονιά top Employer 2022 στην Ευρώπη. Είναι λογικό επομένως να αποτελεί τον επιθυμητό εργοδότη για πολλά ταλέντα, μερικά από τα οποία ανήκουν σε Έλληνες του εξωτερικού. Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο εργοστάσιο μας, ο κος Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να μιλήσει με νεοπροσληφθέντες εργαζόμενους προερχόμενους από το εξωτερικό. Είναι λογικό στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξής μας να επιθυμούμε να συμβάλλουμε στην προσπάθεια Brain Gain της χώρας μας.

- Τι συναισθήματα προκαλεί η ίδια η θέση του/τηςCEO και πώς τα διαχειρίζεστε;

Το πρώτο που μου έρχεται στο νου είναι το τριπλό αίσθημα ευθύνης που διακατέχει τον κάθε CEO αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του: Ένα αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ασθενείς και την κοινωνία, ένα αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζόμενους της επιχείρησης και φυσικά ένα αίσθημα ευθύνης απέναντι σε εκείνους που τον πρότειναν και αποδέχθηκαν να πάρει τη θέση του CEO στην εταιρεία. Είναι το αίσθημα εκείνο που ποτέ δεν θα υποχωρήσει και πάντοτε θα συναγωνίζεται τα αισθήματα της χαράς και της αρχικής επιτυχίας από την ανάληψη του ρόλου.

Η διαχείριση της ευθύνης αποτελεί καθημερινή μου φροντίδα καθώς η συντήρηση του αισθήματος αυτού είναι το αντίδοτο στον φόβο και την επιπολαιότητα. Και η διαχείριση αυτή γίνεται με τη χρήση τριών εργαλείων: την ανάληψη καλά υπολογισμένου ρίσκου (calculated risk), τη στήριξη των ανθρώπων στα παπούτσια των οποίων πρέπει να μπαίνω τακτικά (empathy) και στη συνεχή άντληση, διαχείριση, και διάχυση της γνώσης.

- Πώς εκπαιδεύεται, ενημερώνεται και ανταλλάσσει απόψεις και καλές πρακτικές ένας/μία CEO σήμερα;

Διάβασα πρόσφατα ένα άρθρο του Jonathan Levy που αναφέρει ότι ο όρος Chief Executive Officer είναι πιθανά λανθασμένος, και θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον Chief Learning Officer! Με τον τρόπο αυτό θέλει να υποδηλώσει ότι αν υπάρχει ένα στέλεχος στην επιχείρηση που θα πρέπει να είναι το κατεξοχήν καταρτισμένο και ενημερωμένο, αυτός είναι ο CEO. Σε μια εποχή που αλλάζει τάχιστα, σε μια εποχή που οι επιστημονικές αλλαγές από το μακρινό μέλλον διεισδύουν από σήμερα στην επιχειρηματική ζωή, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Έτσι λοιπόν ο CEO έχει καταρχάς τα αξιόλογα εκπαιδευτικά σεμινάρια από πιστοποιημένους φορείς τους οποίους η ψηφιακή τεχνολογία φέρει ως το γραφείο του καθιστώντας την εκπαίδευση άμεση χωρίς να είναι χρονοβόρα. Η κλασσική αυτής μορφής εκπαίδευση όμως, έστω και στην ψηφιακή της εκδοχή δεν επαρκεί. Η συμμετοχή του CEO σε συλλογικά όργανα του κλάδου αυξάνει σε ποσότητα και ταχύτητα την ενημέρωσή του δίνοντάς του καλύτερη εικόνα της αγοράς. Και φυσικά, η ενεργός συμμετοχή του σε σώματα διαφορετικών κλάδων διαμορφώνει πλήρως την ενημέρωσή του, αυξάνει το δίκτυο επαφών του και του επιτρέπει να μαθαίνει και -γιατί όχι;- να αντιγράφει βέλτιστες πρακτικές από άλλους κλάδους. Ενα τέτοιο καλό παράδειγμα αποτελεί τo CEO Club και είναι τιμή μου να αποτελώ μέλος του.

- Ποιος είναι ο ρόλος του/της CEO στη διατήρηση και ανάπτυξη των στελεχών του/της και ποιος στην προσέλκυση νέων στελεχών από την αγορά;

Η ερώτηση που θέτετε αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές συνιστώσες της φήμης ενός CEO. Είναι καθήκον του CEO να μεριμνά ώστε να έρχονται στην εταιρεία όσο πιο ταλαντούχα άτομα μπορούν. Και φυσικά είναι καθήκον του να μεριμνά τα άτομα αυτά να ταιριάζουν με την κουλτούρα της εταιρείας προς τα εκεί που θέλει να πάνε. Είναι απόλυτα φυσικό τα άτομα αυτά να εξελιχθούν και να κάνουν τη δική τους διαδρομή (journey) μέσα στην εταιρεία. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η εισροή καινούργιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων στην εταιρεία. Είναι όμως εξίσου καθήκον του CEO να διασφαλίζει τη διατήρηση των υπαρχόντων στελεχών που με τη δημιουργικότητα και αποδοτικότητά τους συνέβαλλαν στις επιτυχίες του ομίλου διαμορφώνοντας ταυτόχρονα την κουλτούρα της εταιρείας. Εάν έρχονται διαρκώς νέα στελέχη αλλά δεν μπορεί η οργάνωση να τα συγκρατήσει και να τα αναπτύξει η εταιρεία θα πάσχει μόνιμα από οργανωσιακή έλλειψη. Από την άλλη εάν η εταιρεία βασίζεται αποκλειστικά στα υπάρχοντα στελέχη, κινδυνεύει από οργανωσιακή σιωπή. Είναι καθήκον λοιπόν του CEO αφενός μεν να εξασφαλίζει την έλευση νέων ικανών ανθρώπων, αφετέρου να εκπαιδεύει και να αναπτύσσει συνεχώς τους εργαζόμενους έτσι ώστε να μεγαλώνουν μαζί με την εταιρεία που πίστεψε σε αυτούς.

- Ποιες ικανότητες και δεξιότητες εκτιμάτε ότι στο μέλλον θα απαιτηθούν να κατέχουν τα νέα και πολλά υποσχόμενα στελέχη;

Η ικανότητα των στελεχών αυτών για προσαρμοστικότητα (adaptability) θεωρώ ότι είναι η κυρίαρχη δεξιότητα των στελεχών αυτών εάν θέλουν να αναπτυχθούν σε ένα περιβάλλον που το πιο σταθερό χαρακτηριστικό του θα είναι η αλλαγή. Από εκεί και πέρα τα στελέχη αυτά θα χρειαστεί να είναι εξοικειωμένα με τον ψηφιακό κόσμο, να μπορούν να εργαστούν σε περιβάλλοντα με virtual teams και να μπορούν να εργαστούν με διαφορετικά άτομα (diversity & Inclusion). Η δυνατότητά τους να έχουν υπευθυνότητα (accountability) θα είναι ακόμα περισσότερο αυξημένη δεδομένου του ότι επιθυμούν να έχουν γρήγορα αποτελέσματα. Η γρήγορη διαχείριση της πληροφορίας (info management) είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό του επιτυχημένου μελλοντικού manager. Και τέλος, η κριτική σκέψη (criticalthinking) εν μέσω εποχών τεχνητής νοημοσύνης συμπληρώνει την εικόνα τους.

- Ποιος ο ρόλος του crisis management στην τρέχουσα περίοδο σε έναν οργανισμό, ειδικά του κλάδου σας; Πόση έμφαση έχετε αποδώσει στο crisis preparedness και με ποιους τρόπους;

Η γενιά των στελεχών που ανέλαβε να ηγηθεί των επιχειρήσεων από το 2012 στην Ελλάδα έχει στο πετσί της την κρίση σαν κάτι μόνιμο! Πράγματι εάν κάποιος βάλει στη σειρά του τα μνημόνια, την κρίση της πανδημίας την ενεργειακή κρίση που διαβαίνουμε, τις περιβαλλοντικές καταστροφές, ειδικά στον χώρο του φαρμάκου θα διαπιστώσει το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του crisis management. Είχα την τύχη να διδαχθώ από κοντά το ρόλο αυτό το 2015 με τα capital controls όταν απειλήθηκε προς στιγμή η απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα τους στις 70 χώρες στον κόσμο στις οποίες εξάγουμε από την Ελλάδα, καθώς και με την κρίση της πανδημίας όπου έπρεπε πάση θυσία να κρατηθεί η παραγωγή καθαρή και ανέπαφη για να συνεχίσει απρόσκοπτα ενώ έπρεπε οι άνθρωποί μας να καταφέρουν να ενημερώσουν την ιατρική κοινότητα με ασφάλεια. Για το λόγο αυτό έχουμε αποδώσει μεγάλη έμφαση στο crisis management. Με διαρκή εκπαίδευση των στελεχών μας σε συνθήκες εικονικής κρίσης, με διαφορετικά σενάρια κρίσης, με τη βοήθεια ψηφιακής τεχνολογίας στη διαχείριση κρίσεων και τέλος με εσωτερικό έλεγχο καλής ποιότητας λειτουργίας.

- Η συμμόρφωση με τις αρχές του ESG αποτελούν βασική προϋπόθεση ώστε ένας οργανισμός να εξασφαλίσει ακόμα και χρηματοδότηση στο άμεσο μέλλον. Πόσο έχετε προετοιμαστεί στο πλαίσιο αυτό και πόσο έχει επηρεαστεί το μοντέλο διοίκησης του δικού σας οργανισμού;

Έχω την τιμή να εργάζομαι σε μια εταιρεία η οποία είχε κατά νου την αειφόρο ανάπτυξη από τις αρχές του 20ου αιώνα όταν αποφάσισε να ιδρύσει ταμείο υγείας και σύνταξης για τους υπαλλήλους της. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν το ότι η εταιρεία πρωτοστατεί στην αειφορία θέτοντας από τη μια μεριά καινοτόμα φάρμακα που καλύπτουν ιατρικές ανάγκες σε ευρεία γκάμα νοσημάτων από τις σπάνιες μέχρι τις πιο κοινές.

Η αειφόρος ανάπτυξη της Boehringer Ingelheim σχετίζεται όμως και με τη μακρόχρονη συνέπεια στο σεβασμό της προς το περιβάλλον, ανακοινώνοντας αμέσως μετά τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή 2021 (COP26), τις επικαιροποιημένες στρατηγικές της για την αειφόρο ανάπτυξη: Η εταιρεία δεσμεύεται να εξασφαλίσει ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα για τις επιχειρησιακές της λειτουργίες έως το 2030 καθώς και να μειώσει περαιτέρω το συνολικό αποτύπωμα νερού, τα λειτουργικά απόβλητα στους χώρους υγειονομικής ταφής και τη χρήση πόρων.

Ειδικότερα, τον πυλώνα MORE GREEN με τις σχετικές δεσμεύσεις για περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ως έναν από τους τρεις πυλώνες του πλαισίου "Αειφόρος Ανάπτυξη - Για Γενεές". Με τον πυλώνα MORE GREEN, η Boehringer Ingelheim σκοπεύει να καταστεί ακόμα περισσότερο περιβαλλοντικά βιώσιμη, συνεχίζοντας τη σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, της χρήσης ενέργειας και πόρων καθώς και του αποτυπώματος νερού.

Ο πυλώνας MORE GREEN είναι ο ένας από τους τρεις πυλώνες του πλαισίου "Αειφόρος Ανάπτυξη - Για Γενεές" της Boehringer Ingelheim μαζί με τον πυλώνα MORE POTENTIAL, που στοχεύει στη συν-δημιουργία υγιών, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμων κοινωνιών, και τον πυλώνα MORE HEALTH που έχει στόχο να εξασφαλίσει καλύτερη υγεία για τους ανθρώπους και τα ζώα.

- Η προσωπική ενασχόληση ενός CEO με τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία είναι μέρος του ρόλου του/της;

Οχι απλά είναι μέλος του ρόλου του, αλλά και παράγοντας που επηρεάζει τη φήμη του. Και τούτο για δύο λόγους: Όσο πιο καλά γνωρίζει ο CEO τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία τόσο καλύτερα μπορεί να προσαρμόσει τα προϊόντα της εταιρείας στο να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Παράλληλα η γνώση των κοινωνικών προβλημάτων θα τον βοηθήσει να αποφασίσει και να κατευθύνει αποδοτικότερα την κοινωνική εταιρική ευθύνη. Ο στόχος των εταιρειών είναι η κερδοφορία. Ωστόσο αυτή πρέπει να έρχεται μέσα από την ικανοποίηση αναγκών της κοινωνίας μέσα απο προϊόντα και υπηρεσίες.