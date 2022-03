Π. Λουκόπουλος (Signify Hellas): O CEO πρέπει να δίνει ευκαιρίες και τα στελέχη να τις εκμεταλλεύονται

Εάν υπάρχει μια αποστολή που ένας ή μια CEO δεν μπορεί να τη δώσει σε κάποιον άλλον να την κάνει για αυτόν ή αυτήν, είναι η προσέλκυση και ανάπτυξη των στελεχών της επιχείρησης, τονίζει ο Δρ. Πολυδεύκης Λουκόπουλος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Signify HellasA.E.

Ο Δρ. Λουκόπουλος, ο οποίος είναι και VP Education & Learning του CEO Clubs Greece υπογραμμίζει ότι ένας διευθύνων σύμβουλος θα πρέπει να κατανοεί ότι αν σταματήσει να εκπαιδεύεται, να ενημερώνεται και να ανταλλάσσει απόψεις, θα σταματήσει να εξελίσσεται και κατά συνέπεια πολύ απλά θα αποτύχει στον ρόλο του/της, αργά ή γρήγορα.

Και προσθέτει πως οι Έλληνες CEOs έχουν ανάγκη από έναν σταθερό σύμμαχο, στη δια βίου μάθηση. "Το όραμα μας στο CEO Clubs, είναι το School of Leadership Practice να εξελιχθεί σε έναν τέτοιο σύμμαχο”, δηλώνει.

- Η Signify έχει ηγετική θέση στην καινοτομία του φωτισμού LED, έχοντας συνδέσει 64 εκατ. σημεία φωτισμού. Πείτε μας λίγα λόγια για αυτό.

H Signify είναι η νέα εταιρική επωνυμία της Philips Lighting, της εταιρείας που ξεκίνησε τη βιομηχανία φωτισμού το 1891 και σήμερα εξακολουθεί να είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στον φωτισμό, έχοντας διπλάσιο μέγεθος από τον αμέσως επόμενο ανταγωνιστή της. Η αλλαγή ονόματος "σηματοδοτεί", όπως κυριολεκτικά μεταφράζεται η επωνυμία, την αλλαγή σελίδας στον φωτισμό και τη μετάβαση ύστερα από πάνω από εκατό χρόνια "συμβατικής" τεχνολογίας στον ψηφιακό φωτισμό LED και στις αμέτρητες δυνατότητες που δίνονται μέσω της συνδεσιμότητας των σημείων φωτισμού στο IoT. Ο τεχνητός φωτισμός, ανεβάζει την ποιότητα ζωής μας και επηρεάζει την καθημερινότητά μας με πολλούς τρόπους και τώρα πια με ακόμα περισσότερους. Εξοικονόμηση ενέργειας έως και 80%, πόσο σημαντικό ακούγεται αυτό στις παρούσες συνθήκες; Προστασία από τον κορονοϊό μέσω του φωτισμού UVC, ηλιακός αυτόνομος φωτισμός σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχει τόσο υψηλή ηλιοφάνεια, μεταφορά δεδομένων μέσω LiFi για μεγαλύτερη ασφάλεια και ταχύτητα, φωτιστικά φιλικά προς το περιβάλλον εκτυπωμένα από 3D εκτυπωτές. Οι καινοτομίες και οι εφαρμογές τους είναι απεριόριστες. Είναι υπέροχο να δουλεύεις με το φως, την καινοτομία, δίπλα σε ανθρώπους που δημιουργούν και με ένα από τα πιο γνωστά παγκόσμια brand στην ιστορία των επιχειρήσεων.

- Ποιος ο ρόλος του crisis management στην τρέχουσα περίοδο σε έναν οργανισμό; Πόση έμφαση έχετε αποδώσει στο crisis preparedness και με ποιους τρόπους;

H διαχείριση μιας κρίσης έχει να κάνει αρχικά με το είδος της κρίσης. Για παράδειγμα, άλλο να μιλάμε για την ελληνική οικονομική κρίση και άλλο για την πανδημία. Είναι διαφορετική η κρίση που προκύπτει από τη διαταραχή στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ή η κρίση από τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία. Ο κοινός παρονομαστής όμως για τον/την CEO είναι ένας: ψυχραιμία, κατανόηση του θέματος σε λεπτομέρεια και εύρος, αποφασιστικότητα αλλά και πλαισίωση από τους εκάστοτε ειδικούς που είναι διαφορετικοί ανάλογα με το είδος της κρίσης. Δεν τα ξέρει όλα ο CEO, ούτε μπορεί να τα προβλέψει όλα, αλλά πρέπει να μπορεί να τα διαχειριστεί επιτυχημένα όταν προκύπτουν. Πρέπει να ζητάει βοήθεια από τους σωστούς ανθρώπους, γνωρίζοντας όμως ότι στο τέλος της ημέρας ο πιλότος προσγειώνει το αεροπλάνο, όχι ο πύργος ελέγχου.

- Ποιος είναι ο ρόλος του/της CEO στη διατήρηση και ανάπτυξη των στελεχών του/της και ποιος στην προσέλκυση νέων στελεχών από την αγορά;

Εάν υπάρχει μια αποστολή που ο/η CEO δεν μπορεί να τη δώσει σε κάποιον άλλον να την κάνει για αυτόν/ην, είναι η προσέλκυση και ανάπτυξη των στελεχών της επιχείρησης. Η διατήρηση είναι μια άλλη κατηγορία γιατί δεν θα πρέπει να είναι αυτοσκοπός, αλλά αποτέλεσμα της ανάπτυξης. Χωρίς προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη δεν θα πρέπει να υπάρχει διατήρηση. Η ανάπτυξη δε, θέλει δυο για να συμβεί. O/Η CEO πρέπει να δίνει ευκαιρίες και τα στελέχη να τις εκμεταλλεύονται για την προσωπική τους ανάπτυξη και για την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Η προσέλκυση είναι ακόμα πιο σημαντική και δύσκολη, γιατί δεν έχει να κάνει με την αποστολή της θέσης που καλείται να καλύψει ένα στέλεχος όταν έρχεται σε μια επιχείρηση, αλλά με την ταύτιση στις αξίες και την κατανόηση της κουλτούρας της επιχείρησης. Το να καταλάβεις τις αξίες ενός στελέχους που πρόκειται να γίνει μέλος της επιχείρησης και το στέλεχος να καταλάβει την κουλτούρα της επιχείρησης, πριν ενταχθεί σε αυτήν είναι κάτι σαν "ραντεβού στα τυφλά". Εδώ o/η CEO πρέπει να έχει αλάνθαστο κριτήριο. Δύσκολο, αλλά αυτό το κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρον.

- Πώς εκπαιδεύεται, ενημερώνεται και ανταλλάσσει απόψεις και καλές πρακτικές ένας/μία CEO σήμερα;

Ο/Η CEO θα πρέπει να κατανοεί ότι αν σταματήσει να εκπαιδεύεται, να ενημερώνεται και να ανταλλάσσει απόψεις, θα σταματήσει να εξελίσσεται και κατά συνέπεια πολύ απλά θα αποτύχει στον ρόλο του/της, αργά ή γρήγορα. Το ερώτημα είναι πώς θα επιλέξει να ενημερωθεί, πού θα επιλέξει να εκπαιδευτεί και με ποιους θα επιλέξει να ανταλλάξει απόψεις. Οι επιλογές πολλές, οι αξιόλογες όμως είναι λίγες και ο χρόνος ακόμα πιο λίγος, άρα εδώ χρειάζεται οργάνωση και πλάνο.

Ειδικότερα και αναφορικά με την εκπαίδευση, είμαι πολύ περήφανος μέσα από τον ρόλο μου ως VP Education and Learning του CEO Clubs Greece, για την συν-δημιουργία το 2021 του "School of Leadership Practice", μίας μοναδικής "Σχολής Ηγετικής Πρακτικής" που δημιουργεί και φιλοξενεί σειρά προγραμμάτων ειδικά προσαρμοσμένων στις ανάγκες των Ελλήνων CEOs. Τα προγράμματα αυτά προσφέρονται με πιστοποίηση, βασίζονται σε ένα σχήμα που συνδυάζει τόσο την ακαδημαϊκή γνώση και έρευνα, όσο και την πρακτική εξέταση κάθε θεματικής, μέσα από παρουσιάσεις κορυφαίων ειδημόνων από το εξωτερικό και Ελλήνων CEOs που λειτουργούν ως visiting practitioners. Οι Έλληνες CEOs έχουν ανάγκη από έναν σταθερό σύμμαχο, στη δια βίου μάθηση και το όραμα μας στο CEO Clubs, είναι το School of Leadership Practice να εξελιχθεί σε έναν τέτοιο σύμμαχο.

- Ένα νέο στέλεχος που έχει τη φιλοδοξία να γίνει CEO, τι θα το συμβουλεύατε;

Θα τον/την συμβούλευα όπως οποιονδήποτε θέλει να πετύχει κάτι στη ζωή του/της: Να το θέλει πολύ και να μπορεί να το κάνει. Για το δεύτερο, υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος να το καταλάβεις. Πρέπει να είσαι σε θέση να "διοικήσεις" πρώτα τον εαυτό σου. Άρα απλά έναν και μόνο άνθρωπο, που πιθανόν τον ξέρεις καλά και μπορείς να τον επηρεάσεις άμεσα. Εάν δεν μπορείς, τότε σίγουρα δεν κάνεις για CEO. Αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος είναι CEO ξέρει να διοικεί τον εαυτό του. Αλλά ίσως αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους που έχουμε αρκετές αποτυχημένες πορείες. Το πρώτο όμως, να το θέλει πολύ, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Γιατί πρέπει να το θέλει για τους σωστούς λόγους. Και οι σωστοί λόγοι πρέπει να βάζουν στο τέλος της λίστας τον εαυτό σου. Είσαι CEO πρώτα για τους "άλλους", εργαζομένους, επενδυτές, κοινωνία και μετά για τις δικές σου ανάγκες, ψυχολογικές, συναισθηματικές και υλικές.

* Δρ. Πολυδεύκης Λουκόπουλος: Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - Signify Hellas A.E., Αντιπρόεδρος Δ.Σ. - Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε., VP Education & Learning - CEO Clubs Greece